Переход от аварийных к почасовым отключениям: украинцам раскрыли вероятные сроки

Алексей Тесля
24 января 2026, 00:06
Из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую подачу энергии в сеть.
Украинцам раскрыли сценарий отключений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Есть план перехода от аварийных к почасовым отключениям
  • Наблюдается тенденция к частичной стабилизации в энергетике

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль рассчитывает, что в ближайшие дни удастся перейти от аварийных к почасовым отключениям.

"Провели очередное заседание Штаба. Продолжаем работу над тем, чтобы вернуть свет и тепло людям как можно быстрее", – написал он.

"Наша задача - выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей. Также формируем дополнительные резервные бригады для усиления работы", - отметил он.

Несмотря на существенный дефицит мощности в энергосистеме, по словам Шмыгаля, наблюдается тенденция к частичной стабилизации благодаря скоординированным действиям Укрэнерго и операторов системы распределения.

"Что касается распределенной генерации. Провели полную верификацию когенерационных установок по Киеву и области. Четко определили их общее количество и техническую работоспособность. Сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактическую подачу энергии в сеть. В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать", - подчеркнул Шмыгаль.

Отключения электроэнергии: что говорят в Укрэнерго

Во многих областях Украины пришлось в экстренном порядке вводить аварийные отключения электроэнергии.

В компании Укрэнерго пояснили, что сохранившаяся инфраструктура функционирует на предельной нагрузке. Ранее полученные повреждения и разрушения привели к тому, что оставшиеся энергоблоки испытывают серьёзное перенапряжение.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях в энергоснабжении. Графики отключений будут меняться в течение суток в зависимости от региона и уровня потребления.

Как писал Главред, если страна-агрессор Россия повторно не будет атаковать Украину, то со завтрашнего дня в Киеве будет улучшение графиков отключений света, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

