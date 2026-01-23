Аварийные отключения: Укрэнерго назвали причину и сроки восстановления графиков

Помимо постоянных ударов по энергетической инфраструктуре, ситуацию усугубил одновременный выход сразу нескольких объектов генерации в аварийный ремонт.

https://glavred.info/energy/avariynye-otklyucheniya-ukrenergo-nazvali-prichinu-i-sroki-vosstanovleniya-grafikov-10734869.html Ссылка скопирована

В Укрэнерго объяснили причину аварийных отключений в Украине/ Коллаж: Главред, фото: ДТЭК, ifr.gp.gov.ua

Кратко:

Ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась

Причина - последствия массированных ракетно-дроновых атак и аварийный ремонт нескольких объектов генерации

Графики отключений вернутся после стабилизации ситуации

Утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины были вынужденно применены аварийные отключения.

В "Укрэнерго" объясняют, что уцелевшее оборудование работает на пределе возможностей. Из-за предыдущих повреждений и разрушений - энергоблоки несут колоссальную перегрузку.

видео дня

"Главная причина вынужденных отключений - это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Энергосистема все еще оправляется от нанесенных ударов. Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт", - отметили в компании.

Чтобы избежать неконтролируемых отключений электроэнергии и серьезных повреждений высоковольтного оборудования, диспетчеры прибегли к экстренным решениям и ввели аварийные отключения.

Когда вернутся графики отключений

Сейчас энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.

Ожидается, что после завершения первоочередных ремонтов аварийные ограничения будут отменены, а большинство областей вернутся к плановым графикам отключений.

Граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и помочь быстрее стабилизировать ситуацию.

Когда отменят графики отключений света в Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года.

Харченко отметил, что это самый пессимистичный сценарий, который он приводит. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче, но он считает, что в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

Ранее энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что повышение температуры воздуха однозначнооблегчит ситуацию и снизит потребление, но в случае с Киевом мгновенного улучшения графиков отключений не будет.

Ранее министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред