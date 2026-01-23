Аварийные отключения: Укрэнерго назвали причину и сроки восстановления графиков

Кратко:
- Ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась
- Причина - последствия массированных ракетно-дроновых атак и аварийный ремонт нескольких объектов генерации
- Графики отключений вернутся после стабилизации ситуации
Утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В большинстве регионов Украины были вынужденно применены аварийные отключения.
В "Укрэнерго" объясняют, что уцелевшее оборудование работает на пределе возможностей. Из-за предыдущих повреждений и разрушений - энергоблоки несут колоссальную перегрузку.
"Главная причина вынужденных отключений - это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Энергосистема все еще оправляется от нанесенных ударов. Сегодня утром ситуация осложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт", - отметили в компании.
Чтобы избежать неконтролируемых отключений электроэнергии и серьезных повреждений высоковольтного оборудования, диспетчеры прибегли к экстренным решениям и ввели аварийные отключения.
Когда вернутся графики отключений
Сейчас энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть генерирующие мощности в сеть.
Ожидается, что после завершения первоочередных ремонтов аварийные ограничения будут отменены, а большинство областей вернутся к плановым графикам отключений.
Граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и помочь быстрее стабилизировать ситуацию.
Когда отменят графики отключений света в Украине - прогноз эксперта
Главред писал, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полная отмена графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине может произойти через 2-3 года.
Харченко отметил, что это самый пессимистичный сценарий, который он приводит. На самом деле, когда наступит тепло, станет немного легче, но он считает, что в отдельные месяцы года графики отключений могут оставаться еще несколько лет.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что ситуация в энергосистеме Киева остается напряженной, однако энергетики уже разработали технические решения для перехода от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.
Ранее энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что повышение температуры воздуха однозначнооблегчит ситуацию и снизит потребление, но в случае с Киевом мгновенного улучшения графиков отключений не будет.
Ранее министерство внутренних дел призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
