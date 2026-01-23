Трехсторонняя встреча в Абу-Даби: Умеров рассказал, что обсудили

Переговоры продолжатся в субботу 24 января.

Переговоры в Абу-Даби / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/umerov_mo

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби с участием Украины, США и России продолжится в субботу 24 января.

Он отметил, что встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и последующей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и продолжительному миру.

С украинской стороны в переговорах также участвовали руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и глава "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия. Завтра присоединятся начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Со стороны США — спецпосланник президента Стив Виткофф, зять президента Джаред Кушнер, старший советник Совета мира Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Со стороны рф — представители военной разведки и армии.

Умеров уточнил, что украинская команда "готова работать в разных форматах". Завтра, 24 января, переговоры продолжатся.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже стартовали. Эти переговоры станут первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби сосредоточатся на ключевом вопросе - контроле над территориями на востоке Украины. От того, насколько стороны смогут найти компромисс, будет зависеть дальнейший ход мирного процесса.

Накануне российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит и что Россия продолжит решать вопросы на поле боя, пока не будет достигнуто урегулирование.

О персоне: Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

