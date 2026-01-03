Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В переговорах не будет смысла: эксперт объяснил, как остановить Путина и войну

Анна Косик
3 января 2026, 22:55
1271
Параллельно с продолжением мирных переговоров в Украине должны произойти важные изменения.
Путин, Зеленский, ВСУ
Украине важно сейчас отстоять свою позицию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная мехвнизированная бригада, скриншот из видео

Что рассказал Шамшур:

  • Продолжение переговоров будет иметь результат только при одном условии
  • На Путина надо усилить давление
  • В Украине должны произойти изменения, чтобы война закончилась

В конце 2025 года переговорный процесс по окончанию войны в Украине набрал обороты. Но до сих пор остается непонятным, приведет ли он к желаемому результату.

Выяснилось, что мирные переговоры в этом году будут иметь смысл только при одном условии. Рассказал об этом в интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

видео дня

Он считает, что переговорный процесс стоит продолжать только если кремлевского диктатора Владимира Путина удастся остановить и ослабить. Сейчас этого так и не произошло.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, который мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - пояснил посол.

Давления на Путина будет недостаточно

Шамшур отметил, что кроме действенных механизмов усиления давления на кремлевского диктатора также должны произойти серьезные изменения в стране, а именно в том, как осуществляется управление государством в условиях войны.

"Нужна также ремобилизация общества, ведь впереди могут быть сложные, болезненные решения, без которых мы не сможем выстоять и отстоять свою позицию", - добавил он.

Украина имеет шанс на окончание войны

Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, сейчас у нас новая волна переговоров и есть новый шанс завершить войну, которую начала агрессорка Россия.

Президент уже провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств - членов Коалиции желающих, а на ближайшее время запланированы еще несколько важных встреч для достижения мира.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия готовит масштабную провокацию после так называемой "атаки" на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы сорвать мирные переговоры.

Накануне Зеленский заявил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин уже осознает, что российская экономика не способна выдержать затяжную войну, и опасается повторения сценария распада СССР. Именно поэтому он демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях.

Больше новостей:

О персоне: Олег Шамшур

Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Олег Шамшур мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

23:25Украина
"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:51Война
Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

20:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 4 января: Ракам - серьезная ссора, Девам - хорошие новости

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

Последние новости

23:25

"Это номер один": Зеленский намекнул на новые переговоры с Трампом в США

22:55

В переговорах не будет смысла: эксперт объяснил, как остановить Путина и войну

22:32

Лорак променяла родную дочь на нового мужа: что она сделала

22:31

Энергетический удар: тревожный прогноз масштабного блэкаута в Украине

22:03

В Москве отменили юбилейный концерт путинистки Долиной

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
21:29

Перемирие даст фору Путину: названы сроки новой войны РФ с Украиной

21:16

Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах

20:51

"Новый шанс": Зеленский вышел с заявлением об окончании войны в Украине

20:36

Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон

Реклама
20:25

"Убивает много людей": Трамп неожиданно набросился на Путина из-за Украины

20:10

Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем

19:50

"Она его так любила": россияне ударом по Харькову убили молодую мать и ее сына

19:37

Конец кошмара автомобилистов: один фокус уберет лёд на стекле за секундыВидео

19:25

Яичница будет в разы вкуснее, если добавить один простой ингредиент: секрет шеф-повара

19:19

Обсуждается отставка главы СБУ Малюка: после такого решения в Кремле откупорят шампанское - источники

19:10

Отложенная инерция: станут ли протесты в Иране новой войной на Ближнем Востокемнение

18:36

Отключение света 4 января: где не будет электроэнергии в воскресенье

18:35

Вступление Украины в Евросоюз: в Кабмине раскрыли дату и главное условие

18:27

Командиры РФ давят: оккупанты массово отказываются идти на штурмы и дезертируют

17:33

Арест США диктатора Мадуро: в МИД Украины сделали громкое заявление

Реклама
17:26

РФ будет страдать больше: эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

17:10

Полный блэкаут в Киеве: каких последствий ожидать от новых обстрелов

16:57

Зеленский меняет глав ОГА сразу в пяти областях: известны подробности

16:38

ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

16:09

Мощное усиление ВСУ: в Генштабе раскрыли детали нового соглашения с Пентагоном

15:09

Что можно сделать из старого календаря: семь неожиданных идей

14:51

Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит

14:47

Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

14:42

Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на должность министра энергетики

14:38

Артист Лиги Смеха пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

14:07

Тюльпаны и нарциссы к 8 Марта без теплицы: простой способ выгонки дома

14:05

Пауза в войне в 2026 году: бывший посол Украины сделал неожиданное заявление

13:51

В РФ обеспокоены "актом военной агрессии" США против Венесуэлы: реакция Кремля

13:06

Зелень будет свежей неделями: кулинар раскрыл секрет правильного хранения

12:44

Денежная помощь в январе: кто из украинцев может рассчитывать на 1 500 гривен

12:38

Президент взят в плен: Трамп рассказал детали операции против Венесуэлы

12:19

Один опасный день - и можно потерять все: денежный гороскоп на январь 2026

12:05

Назначение Буданова в ОП: эксперт раскрыл последствия для военной разведки

11:44

Неузнаваемого Микки Рурка засняли на пороге собственного дома

11:34

История, прошедшая сквозь века: о чем на самом деле поется в "Щедрике"Видео

Реклама
11:12

Обречена быть проклятой: в РФ поставили жирный крест на певице-путинистке

10:56

Что делать, если алоэ начал гнить: простые шаги для спасения погибающего растенияВидео

10:47

Борта Ту-95 уже на старте: украинцам назвали сроки нового ракетного удара РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 января: Тельцам - начать, Близнецам - стремление

10:38

Влупила жесткая 6-балльная магнитная буря: Украина под влиянием шторма

09:18

В столице Венесуэлы прогремели взрывы, замечены вертолеты - деталиВидео

09:16

Хобби из мусора: что такое джанкбук и почему он так популярен

09:00

Новые дипстрайки и сигнал для партнеров: Кузан - о назначении Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критическим объектам Николаева: часть района без света

08:10

Назначение Буданова руководителем Офиса: что стоит знатьмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять