В переговорах не будет смысла: эксперт объяснил, как остановить Путина и войну

Параллельно с продолжением мирных переговоров в Украине должны произойти важные изменения.

Украине важно сейчас отстоять свою позицию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная мехвнизированная бригада, скриншот из видео

Что рассказал Шамшур:

Продолжение переговоров будет иметь результат только при одном условии

На Путина надо усилить давление

В Украине должны произойти изменения, чтобы война закончилась

В конце 2025 года переговорный процесс по окончанию войны в Украине набрал обороты. Но до сих пор остается непонятным, приведет ли он к желаемому результату.

Выяснилось, что мирные переговоры в этом году будут иметь смысл только при одном условии. Рассказал об этом в интервью Главреду бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур.

Он считает, что переговорный процесс стоит продолжать только если кремлевского диктатора Владимира Путина удастся остановить и ослабить. Сейчас этого так и не произошло.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, который мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - пояснил посол.

Давления на Путина будет недостаточно

Шамшур отметил, что кроме действенных механизмов усиления давления на кремлевского диктатора также должны произойти серьезные изменения в стране, а именно в том, как осуществляется управление государством в условиях войны.

"Нужна также ремобилизация общества, ведь впереди могут быть сложные, болезненные решения, без которых мы не сможем выстоять и отстоять свою позицию", - добавил он.

Украина имеет шанс на окончание войны

Главред писал, что по словам президента Владимира Зеленского, сейчас у нас новая волна переговоров и есть новый шанс завершить войну, которую начала агрессорка Россия.

Президент уже провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств - членов Коалиции желающих, а на ближайшее время запланированы еще несколько важных встреч для достижения мира.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия готовит масштабную провокацию после так называемой "атаки" на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина, чтобы сорвать мирные переговоры.

Накануне Зеленский заявил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин уже осознает, что российская экономика не способна выдержать затяжную войну, и опасается повторения сценария распада СССР. Именно поэтому он демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях.

О персоне: Олег Шамшур Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции. В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

