"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

Ангелина Подвысоцкая
22 января 2026, 12:18
Весной преимущество будет на стороне Украины, убежден бывший спецпредставитель Трампа.
Война в Украине может закончиться этим летом / Коллаж: Главред, фото: ОП, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что известно:

  • Война в Украине может закончиться этим летом
  • Окончание войны может быть до 24 августа 2026 года
  • После зимы преимущество будет на стороне Украины

Война в Украине может закончиться уже этим летом. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог во время дискуссии "Украина: будущее на передовой" в Давосе.

Он считает, что мир может быть уже ко Дню Независимости Украины - 24 августа 2026 года.

"Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", - сказал Келлог.

В то же время он считает, что после зимы преимущество будет на стороне Украины. Сейчас ситуация критическая, но украинские воины сдерживают оккупантов.

"Путин измеряет свои успехи в метрах, а не в милях. Он не в Одессе, не в Киеве и фактически даже не вышел из Донбасса. У него большие проблемы", - сказал Келлог.

Когда завершится активная фаза войны — мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. По его словам, ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что якобы Украина, а не Россия, препятствует заключению мирного соглашения. Трамп также сообщил, что не исключает встречи с президентом Зеленским на экономическом форуме в Давосе.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что урегулирование войны России против Украины сейчас близко как никогда. Он отметил, что завершающие шаги будут самыми сложными.

Кроме этого, ранее Путин заявил, что Россия якобы заинтересована в скорейшем достижении мира в Украине и готова вернуться к обсуждению своей "системы безопасности" и отношений с Европой. Он утверждает, что Москва предлагала "рациональные" решения для урегулирования войны, но Киев и Запад к этому якобы не готовы.

О персоне: Кит Келлог

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

