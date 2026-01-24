РФ массированно атаковала Украину: под прицелом энергетика, есть жертва и раненые

Украинские города приходят в себя после налета российских дронов и ракет.

Главное:

Россия запустила по Украине дроны и ракеты

В результате атаки в столице есть погибший

В Харькове более 10 человек пострадали из-за вражеского удара

В ночь на 24 января страна-агрессор Россия атаковала Украину крылатыми, баллистическими ракетами и дронами. Под ударом оказались Киев, Киевская область, Харьков и другие регионы.

По данным руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, враг целился по энергообъектам Украины и пытался "энергетически отрезать" столицу. Местные власти уже сообщили о последствиях российского обстрела.

Последствия атаки на Киев

Согласно сообщению мэра столицы Виталия Кличко, последствия российского обстрела зафиксированы в пяти районах столицы. В Деснянском районе обломки попали в нежилое здание.

В Днепровском районе в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке. Кроме этого, выбиты окна в многоквартирном жилом доме.

В Дарницком районе в результате падения обломков БПЛА недалеко от частного медучреждения повреждены окна в его здании, а в Голосеевском районе из-за падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки. По еще одному адресу выбило окна в частном доме.

В Соломенском районе обломки повредили шестиэтажное офисное здание. На левом берегу столицы перебои с тепло- и водоснабжением.

По состоянию на 03:28 в Киеве известно о 1 погибшем и 4 пострадавших, 3 из которых госпитализированы.

Последствия атаки на Киевскую область

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате атаки РФ этой ночью в области разрушены дома в Броварском и Бориспольском районе, повреждены автомобили, известно о 4 раненых.

"В Броварском районе женщина 1994 года рождения получила порезы ноги — ее доставили в местную больницу. Еще двое пострадавших, мужчина 1988 года рождения и женщина 1983 года рождения, получили незначительные порезы. Всю необходимую медицинскую помощь им оказали на месте. В Бориспольском районе женщина 1996 года рождения с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма госпитализирована в больницу", - отметил он.

Последствия атаки на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что этой ночью Харьков пережил почти 2,5 часа под массированной атакой. Враг обстреливал жилые дома 25 дронами типа "Шахед".

"Удары - по жилым домам. По многоэтажкам и частному сектору. По общежитию, где проживают переселенцы. В результате попаданий пострадали также больница и роддом. Горели квартиры. Горели дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом", - подчеркнул мэр города.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки на Харьков пострадали 14 человек, среди которых 1 ребенок. В Индустриальном районе горели жилые многоэтажки, а также здание предприятия. Из 4-этажки чрезвычайники спасли 5 человек, из них 1 ребенок. А в Немышлянском районе горел частный жилой дом.

По состоянию на 07:36, по данным Игоря Терехова, количество пострадавших в результате ночной воздушной атаки на Харьков возросло до 19 человек.

Каких последствий ожидать от новых обстрелов - мнение эксперта

Главред писал, что по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине.

Полный блэкаут они хотят устроить и в Киеве. Но сделать это будет очень трудно. Речь может идти разве что о локальных отключениях или так называемых местных блэкаутах - в отдельных частях города. Но для этого нужны целенаправленные удары по конкретным объектам - подстанциям или узлам распределения.

Российские обстрелы Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на 24 января атаковали Киев - над столицей Украины работала ПВО. В небе над городом были слышны взрывы.

Этой ночью также о взрывах сообщили и в Харькове. Мэр города рассказал, что в Индустриальном районе есть попадание российского дрона в дом и возгорание квартиры.

Накануне, 22 января, стало известно, что Россия снова осуществила атаку на Украину, запустив ударные беспилотники. Под ударом оказался, в частности, Кривой Рог. Известно о попадании в пределах города.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

