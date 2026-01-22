Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

https://glavred.info/war/zahodyat-s-raznyh-storon-krivoy-rog-pod-udarom-dronov-progremeli-gromkie-vzryvy-10734638.html Ссылка скопирована

Вечером, 22 января, страна-террорист Россия снова осуществила атаку на Украину, запустив ударные беспилотники. Под ударом оказался, в частности, Кривой Рог.

О приближении воздушных целей сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. По их данным, в направлении города двигались вражеские дроны-камикадзе типа Shahed.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил атаку, отметив, что над Кривым Рогом зафиксировано пребывание "шахидов", а враг продолжает наносить удары по городу.

Местные власти призвали жителей немедленно укрыться в убежищах и не пренебрегать собственной безопасностью.

О серии взрывов в Кривом Роге также сообщили корреспонденты Суспільного. По их словам, взрывы в городе прогремели во время воздушной тревоги.

В то же время мониторинговые каналы сообщают о массированном залете ударных БПЛА. По их оценкам, Кривой Рог и Криворожский район атакуют как минимум два десятка дронов, которые заходят с нескольких направлений.

