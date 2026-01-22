РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

Дальность полета крылатой ракеты "Искандер-М1" составляет 1500 км.

РФ возобновила удары усовершенствованной ракетой Искандер-М1 / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ возобновила удары экспериментальной крылатой ракетой "Искандер-М1"

Дальность ракеты составляет 1500 км

РФ возобновила удары по Украине экспериментальной крылатой ракетой "Искандер-М1". Эта ракета способна поражать цели на расстоянии 1500 км. Об этом сообщает мониторинговый канал.

Такие ракеты впервые были применены по Украине в 2022 году. Несколько пусков были неудачными, после чего оккупанты прекратили использование этих установок.

Что известно об экспериментальном комплексе "Искандер-М1"

Экспериментальный комплекс "Искандер-М1" имеет четыре пусковых контейнера. Они установлены на самоходную установку. Крылатая ракета 9М729 имеет повышенную дальность полета - 1500 км.

Мониторы отмечают, что вокруг Украины сосредоточено 24 самоходные пусковые установки с общим залпом 96 крылатых ракет повышенной дальности.

"Фактически, борты стратегической авиации теперь можно не задействовать, поскольку, при условии пуска именно этих крылатых ракет, угроза будет актуальной для всей Украины, включая Львов и Ужгород, так как расстояние от условного Курска до Львова по прямой составляет всего 870 км", - подчеркнули мониторы.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и т.д. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК "Искандер" по масштабу ущерба с последствиями бомбардировок авиации НАТО.

