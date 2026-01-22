Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

Россияне используют фланговые направления и разрушение инфраструктуры для продвижения.

https://glavred.info/front/vrag-gotovit-nastuplenie-srazu-s-treh-napravleniy-kakaya-oblast-pod-ugrozoy-10734647.html Ссылка скопирована

Российские войска готовят наступление на Донецкую область с трех направлений / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скриншот

Кратко:

Россияне планируют наступление на Донецкую область с юго-востока, юга и юго-запада

Боевые действия продолжаются на всех ключевых направлениях фронта

Разрушенные города и инфраструктура затрудняют ведение боев

Российские войска готовятся наступать на свободную территорию Донецкой области с трех направлений. Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Противник со своей линии фронта рассматривает три базовых направления наступления на Донецкую область - с юго-востока, юга и юго-запада. Ситуация чрезвычайно серьезная и сложная, учитывая и погодные условия, и специфику вражеского наступления. Боевые действия на этих направлениях продолжаются довольно долго, а это означает, что вся эта территория безумно разрушена, соответственно, складывается своя специфика ведения боев. Силы обороны Украины на этом направлении серьезно притормозили продвижение российских оккупантов", - отметил Тимочко. видео дня

Гуляйполе

По его словам, в Гуляйполе Запорожской области украинские войска удерживают все господствующие высоты, а врагу не удалось быстро взять контроль над городом.

"А железнодорожный узел, который враг надеялся использовать в перспективе для своей логистики, к сожалению, уже разрушен", – добавил эксперт.

Александровское направление

Что касается Александровского направления, Тимочко отмечает, что это фланговый участок относительно Покровско-Мирноградской агломерации.

"Во-первых, военное требование – расширение флангов на этой агломерации, а также они пытаются прикрепить информационный шум, что Александровка ими рассматривается как наступление на центральные и южные области Украины. Конечно, россияне пытаются это подать как свершившийся факт, но их способность накопить личный состав, как на Гуляйполе, оказывается проблемой. Продолжаются боевые действия чрезвычайно высокой интенсивности", – пояснил эксперт.

Он добавил, что специфика боев является интенсивной и затяжной из-за морозов и снегов. Противник пытается проникать в темное время суток и использует укрытия, поэтому украинские защитники постоянно отслеживают и уничтожают врага.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Константиновка

Относительно Константиновки Тимочко отмечает: "Противник рассматривает ее как плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск. Кроме того, это также фланговое направление с восточной стороны относительно Покровска и Мирнограда, где российские воины еще в прошлом году, в это же время, планировали оккупировать город. Но на данный момент они даже не вышли на рубежи или районы обороны города. Конечно, Константиновка нужна врагу, потому что он надеется замкнуть наступательные порядки на Донецкую область, на юге Украины".

Тимочко также подчеркнул, что боевые действия продолжаются и на других направлениях – Волчанск и район Ямполя.

"Противник не отказывается от намерений атаковать наши порядки и не отказывается от общего штурма по всей линии фронта, здесь вопрос – интенсивности", – подытожил он.

Способен ли враг вести наступательные действия на фронте – мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает , что Россия уже утратила тот военный потенциал, которым обладала в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. По его мнению, ключевая задача Вооруженных сил Украины сейчас заключается в максимальном истощении противника.

Эксперт отмечает, что государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено переходить к отступлению. По его словам, Россия пытается удерживать ситуацию за счет отдельных тактических действий и создавать иллюзию наступательных возможностей, однако в стратегическом измерении проигрывает войну в Украине.

Коваленко также отмечает, что нынешние ресурсы и возможности РФ уже не позволяют ей вести масштабные военные кампании. По его убеждению, военный потенциал России существенно ограничен, что напрямую влияет на ее способность продолжать активные боевые действия.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Главред рассказывал , что в Купянске украинские защитники продолжают зачистку города от российских оккупантов. Большинство врага сейчас сосредоточено в одном квартале многоэтажек.

Кроме того, ситуация в Волчанске Харьковской области остается напряженной, однако украинские силы продолжают контролировать ключевые районы города и успешно сдерживают попытки российских войск прорвать оборону. Несмотря на интенсивное давление, линия фронта на восточных и южных окраинах остается стабильной.

Напомним, что в Запорожской области армия РФ оккупировала село Рыбное. Кроме того, враг продвинулся в районе села Солодкое, расположенного южнее Рыбного в Запорожской области.

Читайте также:

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред