Ситуация обостряется: враг оккупировал село и продвинулся на горячем направлении

Инна Ковенько
20 января 2026, 13:38
Оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов в Запорожской и Донецкой областях.
Российские войска оккупировали село в Запорожье и продвинулись возле Покровска
Российские войска оккупировали село в Запорожской области и продвинулись к Покровску / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, DeepState

Кратко:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Россияне оккупировали село Рыбное в Запорожской области
  • Также зафиксировано продвижение возле соседнего Солодкого и в Покровске

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили во вторник, 20 января.

Отмечается, что в Запорожской области армия РФ оккупировала село Рыбное. Кроме того, враг продвинулся в районе села Солодкое, расположенного южнее Рыбного в Запорожской области.

В Донецкой области россияне продвигаются вблизи Покровска, а также возле города Родинское Покровского района.

Какой будет война в 2026 году - мнение эксперта

Как ранее сообщал Главред, в 2026 году Украине следует быть готовой к дальнейшим наступательным действиям со стороны российских войск. Об этом сообщил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в эфире "Украинского Радио".

По его словам, анализ декабрьских совещаний в российском военном руководстве прошлого года, а также публичных заявлений президента РФ Владимира Путина указывает на отсутствие намерений Москвы двигаться к мирному урегулированию.

"Путин дает указание продолжать войну в следующем году. Речи об остановке боевых действий нет. Лишь несколько раз в заявлениях появляется речь о капитуляции Украины. Если задача так называемой "СВО" будет достигнута политико-дипломатическим путем, то есть Украина капитулирует, это будет "приятным бонусом" к военной кампании", – отметил эксперт.

Ситуация на фронте – последние новости

Как писал Главред, российские войска усилили активность вдоль государственной границы в зоне ответственности Объединенных сил, пытаясь выявить уязвимые участки украинской обороны, при этом увеличивая интенсивность авиаударов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций ООС Виктор Трегубов.

Кроме того, Покровское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. Противник продолжает стягивать резервы и пытается найти возможности для прорыва украинской обороны, отметил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия имеет территориальные продвижения в Донецкой области. По данным аналитического проекта DeepState, обнародованным 19 января вместе с обновленными картами, враг продвинулся в пределах Покровска Донецкой области, а также вблизи Севера и Константиновки.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

