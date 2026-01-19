Враг продвинулся в Покровске и еще возле двух ключевых городов - DeepState

Кратко:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Армия РФ продвинулась в Донецкой области
- Враг продвинулся в Покровске и приблизился к Северску и Константиновке
Армия страны-агрессора РФ добилась территориальных успехов на территории Донецкой области. Об этом аналитический проект DeepState сообщил 19 января и опубликовал свежие карты.
В частности, враг продвинулся в городе Покровск Донецкой области.
Также отмечается, что российские войска продвинулись вблизи Севера Константиновки.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Сиверска, Константиновки и в Покровске", - говорится в сообщении.
Что говорят в Генштабе ВСУ
Вечером 18 января в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 126 боевых столкновений.
Самые активные бои велись на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.
На Купянском направлении украинские подразделения отразили пять попыток врага вытеснить их с позиций возле Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Боровской Андреевки.
На Лиманском направлении ВСУ отразили четыре штурмовые действия в Ямполе, Ставках и Александровке – одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении враг трижды пытался прорвать оборону в Пазено и Рай-Александровке, а на Краматорском наступательных действий не зафиксировано.
На Константиновском направлении произошло 15 боестолкновений вблизи Константиновки, Александро-Шультиного и Щербиновки.
Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении: враг осуществил 39 атак, украинские военные уничтожили 106 оккупантов, среди них 64 – безвозвратно, а также многочисленную технику и дроны.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Как сообщал Главред, армии страны-агрессора России удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи прилегающих населенных пунктов в Харьковской области.
Кроме того, российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Миньковка на Славянском направлении, однако эта информация не соответствует действительности.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Украина готовится к новым наступательным операциям в 2026 году, чтобы сохранить оперативную инициативу и сорвать планы России.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
