Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

Что сказал Сырский:
- Украина в 2026 году готовится к новым наступательным операциям
- Россия не изменила своих глобальных планов - целью остается вся территория Украины
- ВСУ продолжат применять асимметричные действия привлекать Силы специальных операций
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Украина готовится к новым наступательным операциям в 2026 году, чтобы сохранить оперативную инициативу и сорвать планы России.
Об этом главнокомандующий рассказал в интервью для LB.ua, подчеркнув, что победу невозможно одержать только в обороне.
Сырский отметил, что стратегические планы России остаются неизменными - целью по-прежнему является вся территория Украины. Он подчеркнул, что направления наступательных действий противника не изменились, а корректируются только сроки, масштабы вооружения и численность личного состава. Все остальное, по его словам, остается таким, как было, и свидетельствует о том, что враг продолжает придерживаться своих первоначальных намерений.
Он подчеркнул, что украинская армия готовится к стратегической оборонной операции, но в то же время планирует активные наступательные действия, чтобы сохранить оперативную инициативу и заставить противника тратить значительные ресурсы на сдерживание атак.
"Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия", - отмечает Сырский.
Отдельно он отметил эффективность асимметричных действий, которые уже доказали свою результативность, а также роль Сил специальных операций, достигших высокого уровня развития и качества. По его словам, именно такие действия позволяют истощать врага и срывать его стратегические планы.
Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - максимально истощить противника.
"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что Россия больше не способна вести масштабные войны.
Война в Украине - последние новости
Как писал Главред, российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Миньковка на Славянском направлении, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщила группировка войск "Восток". Отмечается, что такие заявления являются частью информационно-психологических операций, направленных на создание иллюзии успехов, которых на самом деле нет.
Напомним, Силы обороны Украины демонстрируют значительно более высокую боевую результативность в районе Купянска, чем войска РФ. За последние недели потери российской армии на этом участке фронта превысили украинские в 27 раз. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные британской разведки.
Кроме того, Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в "серой зоне", поскольку линия соприкосновения проходит непосредственно через жилые кварталы, а интенсивность боевых действий там ежедневно усиливается. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
О личности: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
