Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

Инна Ковенько
18 января 2026, 17:53
Главнокомандующий подчеркивает, что победу невозможно одержать только в обороне, поэтому Украина готовится к наступательным действиям.
Сырский анонсировал новое наступление и заявил о сценарии войны на 2026 год/ Коллаж: Главред, фото: Генштаб, Facebook.com/CinCAFofUkraine

Что сказал Сырский:

  • Украина в 2026 году готовится к новым наступательным операциям
  • Россия не изменила своих глобальных планов - целью остается вся территория Украины
  • ВСУ продолжат применять асимметричные действия привлекать Силы специальных операций

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Украина готовится к новым наступательным операциям в 2026 году, чтобы сохранить оперативную инициативу и сорвать планы России.

Об этом главнокомандующий рассказал в интервью для LB.ua, подчеркнув, что победу невозможно одержать только в обороне.

Сырский отметил, что стратегические планы России остаются неизменными - целью по-прежнему является вся территория Украины. Он подчеркнул, что направления наступательных действий противника не изменились, а корректируются только сроки, масштабы вооружения и численность личного состава. Все остальное, по его словам, остается таким, как было, и свидетельствует о том, что враг продолжает придерживаться своих первоначальных намерений.

Он подчеркнул, что украинская армия готовится к стратегической оборонной операции, но в то же время планирует активные наступательные действия, чтобы сохранить оперативную инициативу и заставить противника тратить значительные ресурсы на сдерживание атак.

"Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия", - отмечает Сырский.

Отдельно он отметил эффективность асимметричных действий, которые уже доказали свою результативность, а также роль Сил специальных операций, достигших высокого уровня развития и качества. По его словам, именно такие действия позволяют истощать врага и срывать его стратегические планы.

Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины - максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия больше не способна вести масштабные войны.

Война в Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Миньковка на Славянском направлении, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщила группировка войск "Восток". Отмечается, что такие заявления являются частью информационно-психологических операций, направленных на создание иллюзии успехов, которых на самом деле нет.

Напомним, Силы обороны Украины демонстрируют значительно более высокую боевую результативность в районе Купянска, чем войска РФ. За последние недели потери российской армии на этом участке фронта превысили украинские в 27 раз. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные британской разведки.

Кроме того, Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в "серой зоне", поскольку линия соприкосновения проходит непосредственно через жилые кварталы, а интенсивность боевых действий там ежедневно усиливается. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

О личности: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

война в Украине Александр Сырский российское наступление




Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

