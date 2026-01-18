Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

Юрий Берендий
18 января 2026, 16:15
1283
Российские оккупанты распространяют ложные заявления о якобы захвате Миньковки, указали военные.
Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление
Россияне заявили о прорыве на Славянском направлении - что известно / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, ОК "Юг"

О чем идет речь в материале:

  • Заявления врага об оккупации Миньковки не соответствуют действительности
  • Россия пытается создать иллюзию успеха

Российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Миньковка на Славянском направлении, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщила группировка войск "Восток" в посте в Facebook.

"Населенный пункт Миньковка на Славянском направлении также находится под контролем Сил обороны Украины. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах", - говорится в сообщении.

видео дня

В группировке войск "Восток" подчеркивают, что заявления российских пропагандистов о якобы захвате Миньковки не соответствуют действительности. Они являются частью информационно-психологических операций, направленных на создание иллюзии успехов, которых на самом деле нет.

Всего за прошедшие сутки в зоне ответственности ОВ "Восток" было уничтожено 301 оккупанта. Кроме того, уничтожено 1555 беспилотников различных типов и 74 единицы другого вооружения и техники, среди которых один танк.

Также отмечается, что Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и на нейтрализации операторов дронов. По данным военных, за прошедшие сутки поражено 46 расчетов российских БПЛА.

Почему россияне не смогут оккупировать Донецкую область - мнение эксперта

Как писал Главред, российская армия в 2026 году не будет иметь возможности силовым путем полностью оккупировать Донецкую область. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Он отметил, что имеет серьезные сомнения относительно способности РФ реализовать такие планы, учитывая предыдущий опыт боевых действий. В частности, Покровск российские войска пытаются захватить уже более года, поэтому можно предположить, что бои за Славянск или Краматорск также затянутся как минимум на год.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины демонстрируют значительно более высокую боевую результативность в районе Купянска, чем войска РФ. За последние недели потери российской армии на этом участке фронта превысили украинские в 27 раз. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные британской разведки.

Город Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в "серой зоне", поскольку линия соприкосновения проходит непосредственно через жилые кварталы, а интенсивность боевых действий там ежедневно усиливается. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

В то же время план России полностью захватить территорию Донецкой области до 1 апреля является крайне нереалистичным. По словам подполковника ВСУ и заместителя командира Третьего армейского корпуса Максима Жорина, подобные намерения российская сторона декларирует постоянно, но реализовать их ей до сих пор не удавалось.

Другие новости:

Об источнике: Группировка войск "Восток"

Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на восточном направлении страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ на ТОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

РФ на ТОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:51Война
Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:26Украина
Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенок

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 18 января: Крысам - испытания, Петухам - обиды

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Последние новости

16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ТОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
16:04

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

15:39

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытиемВидео

15:36

Как правильно мириться с обиженным котом: ветеринары дали 7 важных советов

15:32

После чего посадить морковь на следующий год: лучшие предшественникиВидео

Реклама
15:21

Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения

15:20

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

15:16

Новолуние в Козероге 18 января: сильный прогноз на две недели для всех знаков зодиакаВидео

14:58

Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьереВидео

14:54

"Город вспыхнет, начнется эффект домино": где в России может начаться бунт против властиВидео

14:33

Не клейкий, а рассыпчатый: как варить рис, чтобы он получился идеальным

14:26

Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"

14:18

Отключение света в Украине — графики на 18 января (обновляется)

14:07

Ценники перепишут уже до конца февраля: какие продукты подорожают сразу на 10%

14:04

Смертельное ДТП с сыном Кадырова: что скрывают в России и кто теперь возглавит ЧечнюВидео

13:17

Популярная украинская певица сделала операцию - детали

Реклама
13:14

Могилевская вернула дочек в Украину и раскрыла, что их ждало: "У мужа огромная задача"Видео

12:54

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

12:14

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 января

12:02

"Масик есть": Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военнымВидео

11:59

Доллар меняет цену: прогноз эксперта по стоимости до 25 января

11:55

Удар "большой ракетой": появились новые детали массированной атаки по РФ, куда попали

11:24

"Боевые" монахини, которых замечали возле оккупантов, пробрались в Швецию - СМИ

11:06

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 января

10:57

Круглосуточные ограничения: как 18 января будут отключать свет в Житомирской области

10:41

"Спасибо за моральные травмы": известная певица высмеяла Jerry Heil и со скандалом покинула ее лейбл

09:59

Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

09:54

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 января: Рыбам нужна помощь, Весам - интрига

09:25

В Украине начались экстренные отключения света - где больше не действуют графики

08:58

Удар по логистике РФ: партизаны "АТЕШ" атаковали ключевой энергообъект Брянска

08:53

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

08:42

Гороскоп на неделю с 19 по 25 января: Львам - власть, Девам - прозрение

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 января (обновляется)

08:10

У Украины есть 2-3 месяца: что будет потоммнение

07:39

РФ атаковала несколько областей Украины: есть жертва, среди раненых 7-летний ребенокФотоВидео

Реклама
06:10

Почему Лондон не хочет встречи с Путиныммнение

05:27

Котлеты из обычного фарша совершенно по-новому: рецепт проще простого

04:36

Избранные Вселенной: три знака зодиака, которых ждет неожиданный поворот в жизни

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с игрушкой за 19 секунд

03:00

Настало лучшее время: четыре знака зодиака вступают в период большой удачи

01:49

Ученые ошеломили катастрофическим прогнозом: Земля может быть испарена Солнцем

17 января, суббота
23:45

Россия весь день бьет по энергетике Харьковщины: детали серьезных "прилетов"Фото

22:33

Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работаетВидео

22:11

Трем знакам зодиака уготована радикальная перезагрузка: перемены на пороге

21:37

Правила комендантского часа в Киеве обновлены: названы главные изменения

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять