Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

- Заявления врага об оккупации Миньковки не соответствуют действительности
- Россия пытается создать иллюзию успеха
Российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Миньковка на Славянском направлении, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщила группировка войск "Восток" в посте в Facebook.
"Населенный пункт Миньковка на Славянском направлении также находится под контролем Сил обороны Украины. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах", - говорится в сообщении.
В группировке войск "Восток" подчеркивают, что заявления российских пропагандистов о якобы захвате Миньковки не соответствуют действительности. Они являются частью информационно-психологических операций, направленных на создание иллюзии успехов, которых на самом деле нет.
Всего за прошедшие сутки в зоне ответственности ОВ "Восток" было уничтожено 301 оккупанта. Кроме того, уничтожено 1555 беспилотников различных типов и 74 единицы другого вооружения и техники, среди которых один танк.
Также отмечается, что Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и на нейтрализации операторов дронов. По данным военных, за прошедшие сутки поражено 46 расчетов российских БПЛА.
Почему россияне не смогут оккупировать Донецкую область - мнение эксперта
Как писал Главред, российская армия в 2026 году не будет иметь возможности силовым путем полностью оккупировать Донецкую область. Об этом заявил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.
Он отметил, что имеет серьезные сомнения относительно способности РФ реализовать такие планы, учитывая предыдущий опыт боевых действий. В частности, Покровск российские войска пытаются захватить уже более года, поэтому можно предположить, что бои за Славянск или Краматорск также затянутся как минимум на год.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины демонстрируют значительно более высокую боевую результативность в районе Купянска, чем войска РФ. За последние недели потери российской армии на этом участке фронта превысили украинские в 27 раз. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные британской разведки.
Город Гуляйполе в Запорожской области фактически находится в "серой зоне", поскольку линия соприкосновения проходит непосредственно через жилые кварталы, а интенсивность боевых действий там ежедневно усиливается. Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
В то же время план России полностью захватить территорию Донецкой области до 1 апреля является крайне нереалистичным. По словам подполковника ВСУ и заместителя командира Третьего армейского корпуса Максима Жорина, подобные намерения российская сторона декларирует постоянно, но реализовать их ей до сих пор не удавалось.
