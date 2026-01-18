Смертельное ДТП с сыном Кадырова: что скрывают в России и кто теперь возглавит Чечню

Авария сына Рамзана Кадырова может стать сигналом начала борьбы за власть в Чечне и спровоцировать внутриполитическую нестабильность в регионе.

ДТП с Адамом Кадыровым - что скрывают в России и кто теперь возглавит Чечню / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Стали известны подробности аварии с Кадыровым - кто погиб

В каком состоянии Адам Кадыров и что пытаются замалчивать в России

Кто может стать преемником Кадырова - может ли процесс замены Кадырова начать процесс распада России

16 января 2026 года в Грозном произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Адама Кадырова, 18-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным источников, автомобиль кортежа двигался с большой скоростью, после чего произошло столкновение с препятствием и рядом других автомобилей, в результате чего сын и возможный преемник Кадырова был госпитализирован в тяжелом состоянии — сначала в больницу в Грозном, а затем транспортирован самолетом в Москву для дальнейшего лечения.

Очевидцы и оппозиционные каналы сообщали, что дороги к медицинскому учреждению были перекрыты, а состояние Кадырова оценивалось как критическое или стабильно тяжелое, что вызвало волну слухов и спекуляций вокруг возможных последствий аварии как для личной судьбы Адама, так и для политической ситуации в Чечне и России в целом.

Главред собрал главное, что стоит знать об аварии с Адамом Кадыровым и возможных последствиях для ситуации в РФ.

Начинается "война" за Чечню — ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко сообщил, что авария с участием сына Кадырова означает начало процесса борьбы силовиков за власть в Чечне.

"Похоже, Россию ожидает противостояние силовиков за Чечню. Рамзан Кадыров умирает, ДТП с его сыном-преемником может быть не просто аварией", - указал он в сообщении в Telegram.

Детали аварии с сыном Кадырова

В дорожно-транспортном происшествии с участием кортежа Адама Кадырова погиб один человек, еще четверо получили тяжелые травмы, среди них и сам Адам Кадыров. Кроме того, в больницу в Грозном доставили около двадцати пострадавших. Об этом сообщило издание"Кавказ.Реалии"(проект Радио Свобода) со ссылкой на собственные источники.

Информацию о погибшем журналистам также подтвердил представитель оппозиционного движения NIYSO, отметив, что данные поступили от проверенного источника. В то же время пока точно не известно, идет ли речь о водителе другого автомобиля или о ком-то из кортежа.

По данным журналистов, сведения о ДТП с участием Адама Кадырова официально не были внесены в реестры. Существует вероятность, что сын главы Чечни избежит ответственности, несмотря на то, что в результате аварии погиб человек.

/ фото instagram.com/adam_benoevsky_k13

Как пишет"Новая газета" со ссылкой на источники в силовых структурах, смертельные травмы получил водитель автомобиля, в который на большой скорости врезалась машина с Адамом Кадыровым. Авария произошла вечером 16 января в Грозном. По словам очевидца, водитель головного автомобиля кортежа проехал перекресток Старопромышленного шоссе и улицы Тасуева на красный сигнал светофора, что и привело к столкновению с транспортным средством, выезжавшим со второстепенной дороги.

Издание также отмечает, что кортеж нарушил как минимум два правила дорожного движения — превысил разрешенную скорость и проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Наибольшие повреждения получил автомобиль, в котором находились Адам Кадыров и трое его охранников. За рулем этой машины, по информации журналистов, был начальник его охраны Апти Ирасханов — племянник министра внутренних дел Чечни Аслана Ирасханова.

У начальника охраны Кадырова-младшего Апти Ирасханова диагностировали перелом позвонка шейного отдела, у остальных, включая Адама Кадырова, — травмы, не представляющие угрозы для жизни (сотрясение мозга, ушибы, порезы лица и рук, а также незначительная потеря крови). Однако власти региона приняли решение о срочной эвакуации Адама Кадырова и его охранников в Москву, для чего был задействован специализированный медицинский борт республиканского МЧС", — говорится в материале СМИ.

Адам Кадыров и его охранники получили травмы в результате срабатывания подушек безопасности в дорогих автомобилях кортежа. В то же время пассажирам и водителю машины, с которой кортеж столкнулся на большой скорости, повезло гораздо меньше. По информации журналистов, водитель этого транспортного средства погиб от полученных повреждений после удара со стороны главного автомобиля кортежа сына главы Чечни.

/ Скриншот

Детали дорожно-транспортного происшествия с участием 18-летнего сына главы республики и секретаря Совета безопасности обнародовал представитель оппозиционного движения Niyso, одноименный канал которого первым сообщил об аварии в Грозном.

Отмечается, что ДТП произошло возле ресторана и дома торжеств "Сафия" на Старопромышленном шоссе — недалеко от проспекта имени Владимира Путина в Путинском районе города. Отмечается, что "Сафия" является элитным комплексом, открытым в 2016 году при участии Рамзана Кадырова, а одним из ключевых инвесторов СМИ называли приближенного к власти миллиардера Руслана Байсарова.

"Главная версия на данный момент — потеря управления в результате препятствия на дороге и чрезмерно высокой скорости. Машины в кортеже начали сталкиваться друг с другом. Скорее всего, Адам ехал первым", — рассказывает собеседник издания.

По словам представителя Niyso, вероятной причиной аварии стало столкновение автомобиля с отбойником, что повлекло за собой цепное столкновение с другими транспортными средствами.

В каком состоянии находится Кадыров

17 января стало известно, что 18-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, пришел в сознание после тяжелой аварии, произошедшей 16 января. По данным"Кавказ.Реалии", его нынешнее состояние оценивается как стабильное и не вызывает серьезных опасений у медиков.

По предварительным данным, за рулем этой машины находился сам Кадыров.

"Автомобиль сорвался с движения на ходу, а затем ударился в какое-то ограждение. Видимо, он не справился с управлением", – сообщил источник.

Другой информированный источник подтвердил, что нынешнее состояние Адама Кадырова не угрожает его жизни.

В то же время источники проекта Niyso, которые находились в больнице Грозного, сообщили, что состояние Адама Кадырова после ДТП было крайне тяжелым, настолько, что его было сложно узнать.

Рамзан Кадыров / Инфографика: Главред

В Niyso также обратили внимание, что срочная транспортировка в Москву может свидетельствовать о серьезном характере полученных травм.

Из Грозного в Москву действительно вылетали несколько самолетов, среди которых был частный самолет Кадырова и так называемый "летающий госпиталь".

Также отмечается, что пациентов доставляют в столицу России из-за существенной разницы в уровне медицинской помощи, подчеркивая, что, несмотря на заявления пропаганды, представители чеченских властей не проходят лечение на месте.

Также сообщается, что в близком окружении Адама Кадырова часто находятся дети других влиятельных чеченских чиновников, в частности из семей Делимханова и Даудова.

"Передвижение в кортеже — это понты и одновременно постоянный страх. Кадыровы и другие представители режима понимают, что население их ненавидит, поэтому передвигаться как обычные люди они не могут", — указали в проекте Niyso.

В Чечне пытаются скрыть информацию об аварии

Впоследствии, в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появилось заранее подготовленное видео с его 18-летним сыном Адамом после сообщений о ДТП и его госпитализации. Об этом сообщает российское издание"Важные истории".

На обнародованных кадрах Адам Кадыров, которого отец назначил секретарем Совета безопасности Чечни, якобы проводит совещание с представителями силовых структур по подготовке к выборам. Видео опубликовано без оригинального звука — его сопровождает только музыкальный фон.

Смотрите видео, которое опубликовал Рамзан Кадыров:

/ Скриншот

После этого "совещания" Адама Кадырова показали во время вручения очередной награды — медали за вклад в усиление безопасности оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Журналисты обратили внимание на технические детали ролика и, проанализировав метаданные, установили, что видео было смонтировано в Adobe Premiere Pro еще 15 января — за день до аварии, после которой Кадырова-младшего, по сообщениям, госпитализировали. Рабочий файл назывался "СИРИЙ\НАРАДА ДУСТУМ 15.01.2026", где "Дустум" — его прозвище.

Отмечается, что уже в пятницу Адама Кадырова санитарным бортом МЧС РФ доставили в Москву. Вскоре туда же отправился и самолет Airbus Рамзана Кадырова, который на момент ДТП находился в Дубае.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что Адам Кадыров находится в девятом хирургическом корпусе Боткинской больницы в Москве — в отделении экстренной хирургии. Отмечается, что его разместили в специальной части корпуса, куда пациентов направляют только по распоряжению министра здравоохранения РФ или мэрии столицы. По этим данным, состояние Кадырова-младшего до сих пор оценивают как тяжелое.

Кто может стать преемником Кадырова

В СМИ именно Адама Кадырова ранее называли вероятным преемником Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. По информации ГУР , Кремль на фоне серьезных проблем со здоровьем Рамзана Кадырова уже занимается поиском возможного преемника.

Среди наиболее приемлемых для Москвы кандидатов, которых считают основными претендентами, фигурируют глава правительства Чечни Магомед Даудов, командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов, а также старший сын Рамзана Кадырова — 20-летний глава региональной ячейки Российского движения детей и молодежи Ахмат Кадыров.

По данным СМИ, реакция на ДТП с участием Адама Кадырова, в частности немедленная эвакуация его и охранников самолетом МЧС в Москву сразу после оказания первой помощи, фактически свидетельствует о страхе главы Чечни потерять того, кого он считает своим самым ценным преемником. Именно на Адама Кадырова, судя по всему, Рамзан Кадыров делает основную ставку в процессе передачи власти в республике.

При этом состояние здоровья Кадырова за последний год существенно ухудшилось настолько, что он фактически отошел от полноценного управления регионом. Хотя у него есть трое совершеннолетних сыновей, ни старший 20-летний Ахмат, недавно назначенный исполняющим обязанности вице-премьера Чечни, ни второй сын — 19-летний Зелимхан — по неизвестным причинам не рассматриваются отцом как реальные преемники власти.

Собеседники "Новой газеты" как из близкого круга главы Чечни, так и среди сотрудников УФСБ региона характеризуют Ахмата Кадырова как самого рассудительного и человечного из всех сыновей.

"Часто пишут, что у него задержка развития или даже психическое заболевание, но это неправда. Ахмат панически боится публичных выступлений, но в плане умственного развития превосходит своих братьев. Он, например, прекрасно играет в шахматы, у него очень хорошая память, он неплохо учился и, кажется, единственный из сыновей Кадырова, кто действительно закончил школу, а не просто получил аттестат о среднем образовании. Но чем он действительно от них всех отличается, так это отсутствием жестокости и амбиций. Он, например, не смог проявить себя в расправах над людьми, хотя детей Кадырова, как, впрочем, и детей его ближайших соратников, приучают к таким вещам с детства", - говорится в материале.

В то же время Зелимхана Кадырова, матерью которого является Фатима Хазуева, считающаяся второй женой Рамзана Кадырова, описывают совсем иначе. По словам источника, хорошо знакомого с семьей Хазуевых, он демонстрирует жесткое и агрессивное поведение и готовность идти на любые шаги ради обретения власти. В этом его сравнивают с дядей — Хамзатом Кадыровым, известным своей неуправляемостью. Как отмечается, из-за их поведения обоих в этом году фактически отстранили от семьи и отправили за границу. Сейчас они проживают в Объединенных Арабских Эмиратах и не могут вернуться в Чечню без личного разрешения Рамзана Кадырова.

Зато 18-летнего Адама Кадырова в окружении главы Чечни воспринимают не только как его любимого сына, но и как полностью управляемую фигуру, в которой отцу импонирует собственное отражение.

"Но вообще, если честно. Кадырову больше повезло с дочерьми, чем с сыновьями. Его дочери гораздо более зрелые, ловкие, рассудительные и развитые. Менее инфантильны. Впрочем, это типичная история для сегодняшней Чечни, в которой мальчиков балуют и спускают им с рук больше, чем девочкам", — указывают источники.

В этом контексте недавнее назначение Ахмата Кадырова на должность исполняющего обязанности заместителя главы правительства Чечни, по оценкам источников, не означает пересмотра планов по преемственности власти. Основным претендентом на роль преемника, как и раньше, считается именно Адам Кадыров.

Повышение старшего сына объясняют скорее прагматическими соображениями. После отставки старшей дочери Айшат Кадыровой и увольнения приближенного к ней Хасана Хакимова в правительстве Чечни с начала прошлого года оставались вакантными две должности вице-премьеров. Одну из них семья решила сохранить за собой, и единственным подходящим кандидатом стал Ахмат Кадыров. Вторую должность занял один из самых лояльных главе Чечни чиновников и его активный публичный сторонник Ахмед Дудаев. В то же время журналисты отмечают, что эти кадровые решения носят чисто формальный характер и не повлияли на реальный баланс власти в регионе.

Чем известен Адам Кадыров

Всего за неделю до дорожно-транспортного происшествия Адам Кадыров публично заявлял о готовности по приказу лично доставить президента Украины Владимира Зеленского в Грозный для так называемого суда.

За последние несколько лет Адам Кадыров стал одной из самых агрессивных фигур российской и чеченской пропаганды. Его образ целенаправленно использовали как инструмент для выполнения сразу нескольких идеологических и политических задач.

Ключевым событием, после которого его роль в пропаганде резко усилилась, стало избиение Никиты Журавля в СИЗО Грозного в 2023 году. Журавля обвиняли в сожжении Корана, а сам инцидент подавался как демонстрация того, что так называемые традиционные ценности и религиозные чувства в России якобы имеют более высокий приоритет, чем закон. Рамзан Кадыров тогда открыто заявил, что одобряет действия своего сына.

После этого случая Адам Кадыров начал массово получать ордена и медали от руководителей различных российских регионов, в частности Татарстана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Таким образом главы субъектов РФ публично демонстрировали свою лояльность Рамзану Кадырову и Кремлю.

Среди полученных наград — звание Героя Чеченской Республики, орден парламента Чечни, медали к 25-летию ОМОН "Ахмат Грозный", "За военные заслуги", "Защитник Чеченской Республики", а также награда в честь Ахмата-Хаджи Кадырова. Всего с февраля 2022 года Адам Кадыров получил не менее 16 государственных и общественных наград.

Часть этих наград носит скорее политический характер и связана не с реальной военной службой, а с поддержкой режима, участием в пропагандистских мероприятиях и символических внутричеченских событиях. Некоторые награды, по имеющейся информации, могли быть вручены формально или через местные структуры власти без фактического боевого опыта.

Может ли процесс замены Кадырова начать процесс распада России

Возможная смена руководства Чечни вряд ли окажет решающее влияние на общую ситуацию в стране, в отличие от экономического кризиса. Об этом в интервью Главреду сообщила секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Она отметила, что Чечня расположена далеко от центра, и сомневается, что Кремль пойдет на передачу власти по наследству Адаму Кадырову — это маловероятный сценарий.

Смотрите видео интервью Ольги Курносовой Главреду:

"На сегодняшний день ситуация внутри республики достаточно жестко контролируется силовиками, чтобы там не произошли какие-то масштабные события. Но на Северном Кавказе есть и другие взрывоопасные точки — тот же Дагестан. И именно смена власти в Чечне может "поджечь" соседние регионы — например, Дагестан или Ингушетию. Ведь чеченско-ингушские противоречия никуда не делись, они тлеют и остаются достаточно серьезными. Поэтому то, что при смене главы Чечни ситуация на Кавказе может начать "подгорать" — это, безусловно, так. Но сама по себе эта смена, на мой взгляд, не приведет к катастрофическим последствиям. Хотя она может вызвать эффект домино, когда начнут "загораться" другие регионы. И речь здесь не только о национальных республиках", — указала она.

Курносова также подчеркнула, что сегодня проблемы есть почти во всех регионах России, особенно в экономически слабых. На Дальнем Востоке растет беспокойство из-за китайской экспансии, в Сибири и Якутии также немало трудностей. Можно быстрее перечислить регионы, где проблем нет — это преимущественно Москва. Во всех остальных частях страны они присутствуют, и если одновременно возникнут серьезные кризисы в пяти регионах, центральная власть вряд ли сможет эффективно справиться с ними.

Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

