Доллар меняет цену: прогноз эксперта по стоимости до 25 января

В ближайшее время динамика на валютном рынке будет сдержанной.

https://glavred.info/economics/dollar-menyaet-cenu-prognoz-eksperta-po-stoimosti-do-25-yanvarya-10733255.html Ссылка скопирована

Прогноз курса доллара до 25 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Валютный рынок входит в фазу стабилизации

Доллар 19–25 января прогнозируют в пределах 42,6–43,6 грн на межбанке

Евро ожидается на уровне 49–50,5 грн как в банках, так и на наличном рынке

На валютном рынке Украины наблюдается постепенная стабилизация — типичная для начала года тенденция, когда спрос и предложение выравниваются, а потребность в активных интервенциях НБУ уменьшается. Регулятор, впрочем, продолжает полностью контролировать ситуацию.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, в ближайшие дни рынок будет работать в сдержанном режиме, а резкие скачки курса будут происходить значительно реже.

видео дня

Специалист прогнозирует, что с 19 по 25 января доллар на межбанке будет торговаться в диапазоне 42,6–43,6 грн, а на наличном рынке — 42,8–43,5 грн. Это означает, что:

100 долларов будут стоить 4280–4350 грн,

1000 долларов — 42 800–43 500 грн.

Курс евро, по оценкам Лесового, будет удерживаться в пределах 49–50,5 грн как на межбанке, так и в обменниках. Соответственно:

100 евро обойдутся в 4900–5050 грн,

1000 евро — в 49 000–50 500 грн.

Эксперт подчеркивает: рынок входит в фазу прогнозируемости, что должно уменьшить нервозность среди потребителей и бизнеса.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Будет ли доллар по 50 гривен — прогноз на 2026 год

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, взлетит ли доллар до отметки 50 гривен.

По его словам, не стоит ожидать резкого скачка американской валюты.

"Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар. Учитывая, что финансовая поддержка Украины есть и будет сохраняться, есть все возможности обеспечить стабильный курс гривны в 2026 году на уровне курса, который есть на конец 2025 года", - рассказал Новак.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, на 16 января НБУ повысил официальный курс доллара до нового исторического максимума - 43,39 грн/долл. Евро вырос до 50,44 грн/евро, а польский злотый - до 11,98 грн.

Также банкир Тарас Лесовой прогнозирует стабильность валютного рынка на этой неделе. Доллар ожидается в пределах 42,3-42,9 грн, евро - 48,5-49,75 грн.

Кроме того, несмотря на январские рекорды, резкого скачка до 45-55 грн не прогнозируют. По словам эксперта Надежды Байор, колебания сезонные и резервов НБУ достаточно.

Также рекомендуем прочитать:

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред