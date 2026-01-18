Укр
"Город вспыхнет, начнется эффект домино": где в России может начаться бунт против власти

Юрий Берендий
18 января 2026, 14:54
Санкт-Петербург из-за накопившегося социального напряжения и низкого рейтинга местных властей может стать центром протестов, отметила аналитик.
'Город вспыхнет, начнется эффект домино': где в России может начаться бунт против власти
Распад России - где в России может начаться бунт против власти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • В Санкт-Петербурге могут начаться масштабные протесты
  • Горожане недовольны местными властями
  • Протесты в Петербурге могут запустить эффект домино

Одним из главных факторов потенциальной смены власти в России может стать нестабильность в Санкт-Петербурге. В столице РФ вероятность серьезных потрясений ниже, тогда как в Петербурге она значительно выше. Исторически этот город был столицей Российской империи и ареной трех революций, поэтому беспорядки там могут серьезно повлиять на ситуацию и в самой Москве. Об этом в интервью Главреду рассказала секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

Она отметила, что в Петербурге накопилось немало предпосылок для социального взрыва. Местный губернатор имеет чрезвычайно низкий рейтинг и сталкивается с многочисленными претензиями со стороны жителей, и это касается не только вопросов защиты города.

"Как мы помним, Петербург и Ленинградская область — это разные субъекты федерации, и та застройка, которая формально идет в Ленинградской области, фактически это жилые комплексы, которые находятся в Петербурге и при этом не обеспечены нормальными коммуникациями — и далее по списку", — указала она.

Курносова также подчеркнула проблемы с миграцией. По ее словам, большой приток людей в город вызывает недовольство среди коренных петербуржцев и ленинградцев. К этому добавляются огромные туристические потоки, к которым город не привык. Из-за ограничений на поездки в Европу многие россияне отправляются в Петербург, что создает дополнительные точки социального напряжения.

"Поэтому я считаю, что Петербург вполне может вспыхнуть и стать одной из ключевых болевых точек, с которых может начаться эффект домино в России", - резюмирует она.

Смотрите видеоинтервью Ольги Курносовой Главреду:

Как должна развалиться Россия - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия в нынешнем виде не имеет права на дальнейшее существование, однако страна может сохраниться при условии глубокой трансформации. Она должна построить нормальную, демократическую модель управления и дать свободу тем народам, которые хотят жить отдельно. Такую позицию высказал бывший депутат Госдумы пятого и шестого созывов, российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

По его убеждению, будущее России возможно только в формате полноценной республики, которая признает право других народов на самоопределение и не будет препятствовать их стремлению к независимости.

"В моем идеальном мире будущая Российская республика отпускает те народы, которые не хотят жить внутри нее, и строит нормальное общество, нормальное государство с нормальной правовой системой, безопасной для соседей. Очень многие скептически относятся к возможности такого сценария. Но если с самого начала сказать, что это невозможно, значит, мы будем воевать бесконечно. Не думаю, что это в интересах России или Украины. Поэтому нужно приложить все усилия для того, чтобы это произошло. Это в интересах всех народов, которые живут на постсоветском пространстве и не только", - подчеркнул Илья Пономарев.

Распад России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может развалиться на более мелкие субъекты. Несмотря на внешние признаки стабильности, страна может пойти по пути, подобному распаду СССР. Такую оценку высказал бывший глава Луганской ВГА и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Еще до начала войны против Украины в 2014 году даже жители Екатеринбурга часто подчеркивали свою отдельную идентичность, называя себя не русскими, а сибиряками, на что обратил внимание военный аналитик и ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

В то же время, по оценке военного эксперта, полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, способность России удерживаться "на плаву" и продолжать войну напрямую зависит от нефтегазового сектора. В случае разрушения этой отрасли страна может столкнуться с процессом распада уже в течение полугода.

Другие новости:

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 годах — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

