Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

Руслан Иваненко
19 января 2026, 02:06
Украинские войска продолжают отражать атаки врага на разных направлениях, нанося потери противнику и удерживая контроль над позициями.
ВСУ держат оборону на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях

Кратко:

  • ВСУ отразили 126 атак врага за сутки
  • Уничтожено 106 оккупантов, среди них 64 безвозвратно
  • Самые активные бои продолжались на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях

Силы обороны Украины продолжают держать оборону и наносить потери противнику. За сутки украинские войска отразили 126 атак оккупантов, остановив их попытки продвинуться на нашу территорию. Самые активные бои шли на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

Действия российских оккупантов за сутки

Российские оккупанты за сутки нанесли 78 авиаударов с 199 управляемыми авиабомбами, применили 5 355 дронов-камикадзе и осуществили 2 985 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

видео дня

Ситуация на отдельных направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел по одной атаке, нанес один авиаудар и обстрелял 87 целей, включая один залп из РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал 10 раз в районах Волчанска, Старицы, Графского, Нестерного и Круглого – два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении украинские подразделения отразили пять попыток врага вытеснить их с позиций возле Песчаного, Куриловки, Петропавловки и Боровской Андреевки. На Лиманском направлении ВСУ отразили четыре штурмовые действия в Ямполе, Ставках и Александровке – одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении враг трижды пытался прорвать оборону в Пазено и Рай-Александровке, а на Краматорском наступательных действий не зафиксировано. На Константиновском направлении произошло 15 боестолкновений вблизи Константиновки, Александро-Шультиного и Щербиновки.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении: враг осуществил 39 атак, украинские военные уничтожили 106 оккупантов, среди них 64 – безвозвратно, а также многочисленную технику и дроны.

Покровск
Покровск / Инфографика: Главред

На Гуляйпольском направлении произошло 16 боестолкновений, два из которых продолжаются. Под авиаударами оказались Гуляйполе, Воздвижовка, Верхняя Терса, Железнодорожное и Долинка. На Ореховском направлении враг дважды пытался прорвать оборону вблизи Плавней, авиаудары зафиксированы по Желтой Круче и Таврическому.

На Александровском направлении украинские подразделения отразили четыре атаки, одно авиационное действие попало в населенный пункт Хвили. На Приднепровском и других направлениях наступательных действий врага не зафиксировано, ситуация остается стабильной.

Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его мнению, сейчас главная задача ВСУ - максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Россия пытается демонстрировать способность наступать локальными тактическими действиями, но в целом проигрывает войну в Украине", – подчеркивает Коваленко.

Эксперт добавляет, что РФ больше не способна вести масштабные войны и ее попытки удержать территории ограничиваются точечными операциями.

Ситуация на фронте – последние новости по теме

Как сообщал Главред, армии страны-агрессора России удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи прилегающих населенных пунктов в Харьковской области.

Кроме того, российские оккупанты заявили о якобы захвате населенного пункта Миньковка на Славянском направлении, однако эта информация не соответствует действительности.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Украина готовится к новым наступательным операциям в 2026 году, чтобы сохранить оперативную инициативу и сорвать планы России.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

война в Украине линия фронта Генштаб ВСУ новости Украины Фронт
