Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Российские войска усилили активность вдоль государственной границы в зоне ответственности Объединенных сил, пытаясь выявить уязвимые участки украинской обороны, при этом увеличивая интенсивность авиаударов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов в эфире телеканала"Суспільне".
Наиболее напряженной остается ситуация на Лиманском и Купянском направлениях, а также в районе Волчанска и прилегающих населенных пунктов.
"Если брать всю зону нашей ответственности, россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее длине. Есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы как в Сумской, так и Харьковской области. Есть также попытки ее пересекать на некоторых направлениях, которые ранее не были столь активными", - подчеркнул Трегубов.
В качестве примера, активность врага фиксируется в районе Дегтярного, где украинская территория выступает вглубь российских позиций, а также в Великобурлукском районе, куда противник пытается продвигаться.
Трегубов отметил, что российские войска поддерживают постоянное, хотя и не слишком масштабное, давление вдоль всей линии украинской обороны, активно применяя различные дистанционные средства поражения.
Он добавил, что враг систематически наносит удары по Харькову и приграничным населенным пунктам, в частности управляемыми авиабомбами, при этом на каждом направлении фиксируется примерно по десять попаданий.
Какой будет война в 2026 году - мнение эксперта
Как ранее сообщал Главред, в 2026 году Украине следует быть готовой к дальнейшим наступательным действиям со стороны российских войск. Об этом сообщил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в эфире"Украинского Радио".
По его словам, анализ декабрьских совещаний в российском военном руководстве прошлого года, а также публичных заявлений президента РФ Владимира Путина указывает на отсутствие намерений Москвы двигаться к мирному урегулированию.
"Путин дает указание продолжать войну в следующем году. Речи об остановке боевых действий нет. Лишь несколько раз в заявлениях появляется речь о капитуляции Украины. Если задача так называемой "СВО" будет достигнута политико-дипломатическим путем, то есть Украина капитулирует, это будет "приятным бонусом" к военной кампании", – отметил эксперт.
Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска не могут закрепиться в пределах города Гуляйполе Запорожской области, поэтому пытаются изолировать населенный пункт через интенсивные штурмовые действия, мощные авиационные удары и сплошное минирование местности, в частности с использованием беспилотников. Сейчас Гуляйполе фактически находится в так называемой "серой зоне", сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Покровское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. Противник продолжает стягивать резервы и пытается найти возможности для прорыва украинской обороны, отметил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский.
В то же время российская армия имеет определенные территориальные продвижения в Донецкой области. По данным аналитического проекта DeepState, обнародованным 19 января вместе с обновленными картами, враг продвинулся в пределах Покровска Донецкой области, а также вблизи Севера и Константиновки.
Об источнике: Группировка объединенных сил (ГОС)
Группировка объединенных сил (ГОС) — структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены ГОС, сообщает Википедия.
Командование ОСО почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который до этого руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатированное в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов.
Группировка УОС продолжила оборону, в частности, на Купянском направлении.
