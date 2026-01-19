Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Юрий Берендий
19 января 2026, 18:35
1383
Российские войска активизировались по всей линии государственной границы и усиливают применение авиации для ударов по приграничью, указали в ВСУ.
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях
Россияне активизировали боевые действия по всей линии госграницы / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Россияне активизировали боевые действия по всей линии госграницы
  • Враг пытается найти слабое место в украинской линии обороны
  • Есть попытки россиян пересечь границу и продолжить развивать наступление

Российские войска усилили активность вдоль государственной границы в зоне ответственности Объединенных сил, пытаясь выявить уязвимые участки украинской обороны, при этом увеличивая интенсивность авиаударов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов в эфире телеканала"Суспільне".

Наиболее напряженной остается ситуация на Лиманском и Купянском направлениях, а также в районе Волчанска и прилегающих населенных пунктов.

видео дня
Волчанск Инфографика
Волчанск / Инфографика: Главред

"Если брать всю зону нашей ответственности, россияне активно пытаются прощупывать границу по всей ее длине. Есть попытки искать слабые места в украинской обороне вдоль границы как в Сумской, так и Харьковской области. Есть также попытки ее пересекать на некоторых направлениях, которые ранее не были столь активными", - подчеркнул Трегубов.

В качестве примера, активность врага фиксируется в районе Дегтярного, где украинская территория выступает вглубь российских позиций, а также в Великобурлукском районе, куда противник пытается продвигаться.

Трегубов отметил, что российские войска поддерживают постоянное, хотя и не слишком масштабное, давление вдоль всей линии украинской обороны, активно применяя различные дистанционные средства поражения.

Он добавил, что враг систематически наносит удары по Харькову и приграничным населенным пунктам, в частности управляемыми авиабомбами, при этом на каждом направлении фиксируется примерно по десять попаданий.

Какой будет война в 2026 году - мнение эксперта

Как ранее сообщал Главред, в 2026 году Украине следует быть готовой к дальнейшим наступательным действиям со стороны российских войск. Об этом сообщил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в эфире"Украинского Радио".

По его словам, анализ декабрьских совещаний в российском военном руководстве прошлого года, а также публичных заявлений президента РФ Владимира Путина указывает на отсутствие намерений Москвы двигаться к мирному урегулированию.

"Путин дает указание продолжать войну в следующем году. Речи об остановке боевых действий нет. Лишь несколько раз в заявлениях появляется речь о капитуляции Украины. Если задача так называемой "СВО" будет достигнута политико-дипломатическим путем, то есть Украина капитулирует, это будет "приятным бонусом" к военной кампании", – отметил эксперт.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска не могут закрепиться в пределах города Гуляйполе Запорожской области, поэтому пытаются изолировать населенный пункт через интенсивные штурмовые действия, мощные авиационные удары и сплошное минирование местности, в частности с использованием беспилотников. Сейчас Гуляйполе фактически находится в так называемой "серой зоне", сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Покровское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. Противник продолжает стягивать резервы и пытается найти возможности для прорыва украинской обороны, отметил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский.

В то же время российская армия имеет определенные территориальные продвижения в Донецкой области. По данным аналитического проекта DeepState, обнародованным 19 января вместе с обновленными картами, враг продвинулся в пределах Покровска Донецкой области, а также вблизи Севера и Константиновки.

Другие новости:

Об источнике: Группировка объединенных сил (ГОС)

Группировка объединенных сил (ГОС) — структурное подразделение в составе Вооруженных сил Украины, созданное 20 октября 2025 года. Группировка отвечает за Харьковскую область и прилегающие территории. Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, были подчинены ГОС, сообщает Википедия.

Командование ОСО почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, который до этого руководил ОСУВ "Хортица" (позже переформатированное в ОСУВ "Днепр"). Начальником управления коммуникаций Группировки объединенных сил стал Виктор Трегубов.

Группировка УОС продолжила оборону, в частности, на Купянском направлении.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

19:13Украина
РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

19:06Война
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:35Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

Последние новости

20:32

Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало тепло

19:19

Эпоха закончилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino

19:13

Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

19:10

Бои за Покровск продолжаются: что задумали оккупантымнение

19:06

РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
19:04

Обязательный техосмотр для всех авто: что изменится в 2026 году

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 20 января

Реклама
18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

17:46

Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

17:45

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

17:31

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

17:21

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

Реклама
16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

Реклама
12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

12:47

Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

12:08

Новый опасный конкурент Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

12:05

РФ пытается прорвать оборону возле Покровска: Сырский принял важное решение

12:01

"Стыд": Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником

11:59

Почему 20 января нельзя поднимать мелкие вещи с пола: какой церковный праздник

11:55

Может запускаться с самолетов: в ГУР рассказали о новом опасном дроне РФ

11:51

Враг продвинулся в Покровске и еще возле двух ключевых городов - DeepState

11:35

68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять