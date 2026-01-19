Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

Инна Ковенько
19 января 2026, 16:28
77
Из-за невозможности захватить Гуляйполе, враг пытается изолировать город активными штурмами, массированными авиаударами и тотальным минированием.
Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу
Враг не может захватить Гуляйполе и поэтому прибегает к минированию / Коллаж: Главред, фото: t.me/starukhofficial, armyinform.com.ua, 24 ОМБР

Главное:

  • Враг не может захватить Гуляйполе и поэтому прибегает к минированию
  • Сейчас Гуляйполе фактически находится в статусе "серой зоны"
  • Ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной

Оккупационные войска РФ не способны закрепиться в Гуляйполе Запорожской области, поэтому пытаются изолировать город путем активных штурмов, массированных авиаударов и тотального минирования территории, в частности с применением дронов.

Сейчас Гуляйполе фактически находится в статусе "серой зоны". Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

видео дня

"Гуляйполе - это в целом как большая серая зона. Есть позиции Сил обороны Украины на разных окраинах, в центре города ни враг закрепиться не может, ни мы удержаться", - отметил он.

По словам Волошина, в центральной части города постоянно происходят боевые столкновения между штурмовыми группами. Из-за невозможности захватить Гуляйполе противник прибегает к масштабному минированию.

Саперные подразделения врага получили значительное количество противопехотных и противотанковых мин ТМ-72, чтобы заминировать дороги, улицы и дворы. Спикер уточнил, что минирование осуществляется как вручную, так и дистанционно с помощью дронов.

Отмечается, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной уже несколько недель. Ежедневно фиксируются десятки боевых столкновений как в самом городе, так и в окружающих населенных пунктах.

Волошин подчеркнул, что за прошедшие сутки на этом направлении зафиксировали рекордное количество авиаударов - 14 с применением 106 управляемых авиационных бомб. Значительные разрушения понесла населенный пункт Железнодное: "Его фактически сравнивают с землей".

Также противник активно применяет ударные беспилотники. За прошедшие сутки зафиксировано 1752 дрона-камикадзе, из которых не менее 1200 - на Гуляйпольском направлении.

Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его мнению, сейчас главная задача ВСУ - максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Россия пытается демонстрировать способность наступать локальными тактическими действиями, но в целом проигрывает войну в Украине", – подчеркивает Коваленко.

Эксперт добавляет, что РФ больше не способна вести масштабные войны и ее попытки удержать территории ограничиваются точечными операциями.

Ситуация на фронте – последние новости

Как писал Главред, ситуация на Покровском направлении остается одной из самых горячих точек фронта. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, в районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние. Ежедневно украинские воины сдерживают около 50 боевых столкновений.

Напомним, за сутки украинские войска отразили 126 атак российских оккупантов, самые крупные бои велись на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. На Покровском направлении враг провел 39 атак, украинские войска уничтожили 106 оккупантов и многочисленную технику.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина готовится к новым наступательным операциям в 2026 году, чтобы сохранить инициативу и сорвать планы РФ. По его словам, Россия не отказалась от намерения захватить всю Украину, поэтому ВСУ будут сочетать оборону с активными наступательными и асимметричными действиями.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владислав Волошин Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:59Энергетика
РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:39Украина
Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:28Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

Последние новости

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

Реклама
15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

Реклама
13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

12:47

Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

12:08

Новый опасный конкурент Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

12:05

РФ пытается прорвать оборону возле Покровска: Сырский принял важное решение

12:01

"Стыд": Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником

11:59

Почему 20 января нельзя поднимать мелкие вещи с пола: какой церковный праздник

11:55

Может запускаться с самолетов: в ГУР рассказали о новом опасном дроне РФ

11:51

Враг продвинулся в Покровске и еще возле двух ключевых городов - DeepState

11:35

68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

11:05

Трамп сделал громкое заявление о российской угрозе в Гренландии и обвинил Данию

10:55

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткимиВидео

10:41

Под прицелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: эксперт сказал, выдержит ли Киев новые атаки

10:35

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

10:28

Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

10:10

Отключение света в Украине — графики на 19 января (обновляется)

Реклама
10:08

Путинистку Долину принудительно выселяют: собрались приставы и полиция

10:02

Шмыгаль заявил о сокращении отключений света: кого коснется в первую очередьФото

09:54

"Ты - бродяга": Тина Кароль попала в громкий публичный скандал

09:46

Гренладния - отмычка к распаду НАТОмнение

09:29

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по УкраинеФото

09:19

РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктураФотоВидео

09:00

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

08:53

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 января (обновляется)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять