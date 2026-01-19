Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

Из-за невозможности захватить Гуляйполе, враг пытается изолировать город активными штурмами, массированными авиаударами и тотальным минированием.

Враг не может захватить Гуляйполе и поэтому прибегает к минированию / Коллаж: Главред, фото: t.me/starukhofficial, armyinform.com.ua, 24 ОМБР

Оккупационные войска РФ не способны закрепиться в Гуляйполе Запорожской области, поэтому пытаются изолировать город путем активных штурмов, массированных авиаударов и тотального минирования территории, в частности с применением дронов.

Сейчас Гуляйполе фактически находится в статусе "серой зоны". Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Гуляйполе - это в целом как большая серая зона. Есть позиции Сил обороны Украины на разных окраинах, в центре города ни враг закрепиться не может, ни мы удержаться", - отметил он.

По словам Волошина, в центральной части города постоянно происходят боевые столкновения между штурмовыми группами. Из-за невозможности захватить Гуляйполе противник прибегает к масштабному минированию.

Саперные подразделения врага получили значительное количество противопехотных и противотанковых мин ТМ-72, чтобы заминировать дороги, улицы и дворы. Спикер уточнил, что минирование осуществляется как вручную, так и дистанционно с помощью дронов.

Отмечается, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной уже несколько недель. Ежедневно фиксируются десятки боевых столкновений как в самом городе, так и в окружающих населенных пунктах.

Волошин подчеркнул, что за прошедшие сутки на этом направлении зафиксировали рекордное количество авиаударов - 14 с применением 106 управляемых авиационных бомб. Значительные разрушения понесла населенный пункт Железнодное: "Его фактически сравнивают с землей".

Также противник активно применяет ударные беспилотники. За прошедшие сутки зафиксировано 1752 дрона-камикадзе, из которых не менее 1200 - на Гуляйпольском направлении.

Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его мнению, сейчас главная задача ВСУ - максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Россия пытается демонстрировать способность наступать локальными тактическими действиями, но в целом проигрывает войну в Украине", – подчеркивает Коваленко.

Эксперт добавляет, что РФ больше не способна вести масштабные войны и ее попытки удержать территории ограничиваются точечными операциями.

Ситуация на фронте – последние новости

Как писал Главред, ситуация на Покровском направлении остается одной из самых горячих точек фронта. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, в районе агломерации Покровск-Мирноград продолжается изнурительное противостояние. Ежедневно украинские воины сдерживают около 50 боевых столкновений.

Напомним, за сутки украинские войска отразили 126 атак российских оккупантов, самые крупные бои велись на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях. На Покровском направлении враг провел 39 атак, украинские войска уничтожили 106 оккупантов и многочисленную технику.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина готовится к новым наступательным операциям в 2026 году, чтобы сохранить инициативу и сорвать планы РФ. По его словам, Россия не отказалась от намерения захватить всю Украину, поэтому ВСУ будут сочетать оборону с активными наступательными и асимметричными действиями.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

