РФ нацелилась на расширение контроля в двух областях: где существует угроза

Руслан Иваненко
20 января 2026, 20:47
Враг проверяет приграничные районы на слабые места и пытается атаковать населенные пункты.
Российские оккупационные войска планируют создать "зону контроля" вдоль границы в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщил спикер управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Киев24".

"У россиян и в отношении Сумщины, и в отношении Харьковщины есть план создать зону контроля вдоль границы, углубленную на 5 и более километров. И с этой попыткой они прощупывают всю границу в поисках слабых мест в обороне. Пытаются атаковать приграничные населенные пункты. В Сумской области им это удалось в Грабовском. Но это населенный пункт, который находится непосредственно на границе, и они углубились примерно на километр от границы", – рассказал Трегубов.

видео дня

Он также отметил, что подобные попытки врага фиксируются в Харьковской области, в частности в районе Сотницкого Козачка.

"В течение 2025 года врагу удалось это сделать только на Великоприлуцком направлении, где он зашел на территорию Украины вглубь от границы", – добавил спикер.

Какой будет война в 2026 году – мнение эксперта

По мнению руководителя проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павла Лакийчука, в 2026 году Украине следует ожидать дальнейших наступательных действий со стороны российских войск. Он обращает внимание на анализ декабрьских совещаний в российском военном руководстве и публичные заявления президента РФ Владимира Путина, которые, по его словам, свидетельствуют об отсутствии намерений Москвы двигаться к мирному урегулированию.

"Путин дает указание продолжать войну в следующем году. Речи об остановке боевых действий нет. Лишь время от времени звучат заявления о капитуляции Украины. Если же задача так называемой "СВО" будет достигнута политико-дипломатическим путем, то есть Украина капитулирует, это будет для них "приятным бонусом"", – отмечает Лакийчук.

Ситуация на фронте – последние новости

Как писал Главред, российские войска усилили активность вдоль государственной границы в зоне ответственности Объединенных сил, пытаясь выявить уязвимые участки украинской обороны, при этом увеличивая интенсивность авиаударов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций УОС Виктор Трегубов.

Кроме того, аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Запорожье и Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия имеет территориальные продвижения в Донецкой области. По данным аналитического проекта DeepState, обнародованным 19 января вместе с обновленными картами, враг продвинулся в пределах Покровска Донецкой области, а также вблизи Северска и Константиновки.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

