Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

Основные тезисы:
- ВСУ удерживают восток и юг Волчанска
- Оккупанты пытаются обойти город через Синельниково, Вильчу и Грабское
- РФ применяет тактику "выжженной земли"
Ситуация в Волчанске Харьковской области остается напряженной, однако украинские силы продолжают контролировать ключевые районы города и успешно сдерживают попытки российских войск прорвать оборону. Несмотря на интенсивное давление, линия фронта на восточных и южных окраинах остается стабильной.
Об изменении тактики противника рассказал офицер 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского с позывным "Историк" в эфире телеканала "Мы — Украина".
Россияне отказались от лобовых штурмов
По словам военного, оккупационные подразделения прекратили массовые прямые атаки на городские позиции ВСУ, осознав их безрезультатность. Вместо этого враг пытается давить с флангов, сосредотачивая силы на западном направлении.
"Россияне пытаются выбить нас с позиций отделения. Однако, по состоянию на сегодня, им это не удается", — подчеркнул офицер.
Попытка охвата города
Противник активно продвигается вдоль реки Волчья, концентрируя подразделения вблизи Синельниково, Вильчи и Грабского. Цель очевидна — обойти Волчанск и создать угрозу окружения украинского гарнизона.
Впрочем, украинские силы держат оборону и не позволяют врагу закрепиться на новых рубежах.
Тактика "выжженной земли"
Не добившись успехов на земле, российская армия усиливает воздушные и артиллерийские удары. По словам "Историка", оккупанты систематически применяют управляемые авиабомбы и тяжелую артиллерию по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
Город фактически находится под непрерывным огнем, а российские войска пытаются уничтожить любые укрытия и оборонительные сооружения, превращая Волчанск в сплошные руины.
Украинские подразделения продолжают удерживать свои позиции и наносить врагу потери, не позволяя реализовать план окружения. Ситуация остается сложной, но контролируемой.
Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценивает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — максимально истощить противника.
"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", — отметил Коваленко.
Он добавляет, что Россия больше не способна вести масштабные войны и ее возможности значительно ограничены.
Ситуация на фронте — последние новости
Ранее Главред рассказывал , что в Купянске украинские защитники продолжают зачистку города от российских оккупантов. Большинство врага сейчас сосредоточено в одном квартале многоэтажек.
Также известно, что в Запорожской области армия РФ оккупировала село Рыбное. Кроме того, враг продвинулся в районе села Солодкое, расположенного южнее Рыбного в Запорожской области.
Кроме того, в городе Северск, что в Донецкой области, оккупационная армия страны-агрессора России попала в ловушку.
Об источнике: 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского
58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского — это подразделение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сформированное в 2015 году во время войны на Донбассе. Штаб бригады дислоцируется в городе Конотоп Сумской области. 58-я бригада является мотопехотной, то есть ее основная роль заключается в ведении пехотных боев с использованием механизированной мобильности. Она принимала активное участие в боевых действиях на Донбассе и во время полномасштабного вторжения России, в частности в обороне Черниговской области и в боях за Бахмут, Купянск, Лиман и другие направления. Численность бригады составляет несколько тысяч военных, что характерно для украинских бригадных соединений. Сочетание современной боевой подготовки и традиций украинского казачества подчеркивается почетным названием в честь гетмана Ивана Выговского, известного государственного деятеля XVII века. 58-я бригада играет важную роль в защите государства и отражении агрессии на "горячих" участках фронта.
