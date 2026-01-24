Укр
"Многое успели обсудить": Зеленский раскрыл результаты переговоров в Абу-Даби

Руслана Заклинская
24 января 2026, 16:20
Президент Украины анонсировал продолжение трехсторонних встреч.
Ключевые тезисы Зеленского:

  • Переговоры Украины, США и России были конструктивными
  • Стороны обсудили возможные параметры завершения войны
  • Следующая встреча возможна уже на следующей неделе

Двухдневные трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в ОАЭ прошли конструктивно. Стороны обсудили параметры завершения войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время - двухдневные трехсторонние встречи. Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными", - заявил глава государства.

видео дня

Переговоры проходили с участием представителей всех сторон. Из украинской делегации присутствовали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Американскую сторону представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич и Джош Грюнбаум. Российскую - представители военной разведки и армии.

Зеленский рассказал, что основное внимание было сосредоточено на обсуждении того, как именно должна закончиться война. По его словам, американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности.

"Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности", - отметил президент.

Глава государства добавил, что по итогам переговоров стороны договорились доложить лидерам и согласовать дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи, которая, при готовности сторон, может состояться на следующей неделе.

"При условии готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе. Ожидаю личного доклада делегации по ее возвращении. Благодарен ОАЭ и лично господину президенту Эмиратов за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи", - подчеркнул Зеленский.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

К чему могут привести переговоры - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что ключевые решения на переговорах зависят от позиции Кремля. По его словам, ход переговоров свидетельствует о постепенном движении к сценарию замораживания боевых действий, тогда как роль Европы в процессе снижается.

"Вопрос войны постепенно движется к замораживанию, несмотря на определенное торможение со стороны Европы, которая не способна самостоятельно дать отпор России", - сказал Клочок.

Переговоры в Абу-Даби 23-24 января - главное

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах Украины, США и России в Абу-Даби обсуждают условия завершения войны и ждут ответа от РФ. Он подчеркнул, что позиция Украины четкая, а ключевым моментом является готовность России прекратить войну.

После встречи секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби продолжится 24 января.

На встрече 23 января компромисс не достигнут. Обсуждались территории, однако результата нет - это подтверждает массированный обстрел Украины. США давят на Киев, а Россия требует уступок и стремится контролировать восточную промышленную зону Донбасса.

Как сообщал Главред, в субботу, 24 января, завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который длился более трех часов. Журналист Axios Барак Равид заявил, что переговоры прошли "позитивно" и "конструктивно".

Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий.

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины Переговоры в Абу-Даби
