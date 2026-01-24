Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

Главное:
- Компромисс 23 января в Абу-Даби не был достигнут
- Россия и США усиливают давление на Украину
На трехсторонней встрече представителей Украины, США и страны-агрессора России в Абу-Даби 23 января никаких признаков компромисса достигнуто не было. Об этом пишет издание Reuters.
Хотя украинские и российские переговорщики обсуждали жизненно важный вопрос территорий, встреча не принесла положительного результата, на что указывает сегодняшний массированный обстрел Украины.
"Российские авиаудары погрузили Украину в худший энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну", - говорится в статье.
Издание утверждает, что США в переговорах по достижению мирного соглашения усиливают давление, но не на Россию, как агрессора, а на Украину. С другой стороны, Москва требует уступок от Киева.
Кремль хочет получить всю восточную промышленную зону Донбасса, прежде чем прекратить боевые действия в Украине.
О чем свидетельствует динамика переговоров в Абу-Даби - мнение эксперта
Главред писал, что по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией о завершении войны продолжаются, и ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности выйти из этого процесса.
По словам эксперта, динамика переговоров свидетельствует о том, что война постепенно движется к сценарию замораживания боевых действий. При этом роль Европы в этом процессе становится все менее заметной.
Переговоры в Абу-Даби - последние новости
Напомним, Главред писал, что по словам президента Зеленского, представители украинской, американской и российской делегаций на переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры окончания войны и ждут ответа от РФ.
23 января секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что украинская команда "готова работать в разных форматах" и сегодня, 24 января, переговоры продолжатся.
Ранее также дочь бывшего спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что, учитывая то, что переговоры в Абу-Даби продолжаются, трудно не воспринимать сегодняшний российский обстрел как сигнал о намерениях России относительно мира.
Reuters
Reuters — британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
