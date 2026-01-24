Укр
Давление усиливается: СМИ узнали, достигли ли Украина и РФ компромисса в Абу-Даби

Анна Косик
24 января 2026, 11:58
Представители Украины оказались под серьезным давлением других сторон во время переговоров.
Россия продемонстрировала, что компромисс не был достигнут

Главное:

  • Компромисс 23 января в Абу-Даби не был достигнут
  • Россия и США усиливают давление на Украину

На трехсторонней встрече представителей Украины, США и страны-агрессора России в Абу-Даби 23 января никаких признаков компромисса достигнуто не было. Об этом пишет издание Reuters.

Хотя украинские и российские переговорщики обсуждали жизненно важный вопрос территорий, встреча не принесла положительного результата, на что указывает сегодняшний массированный обстрел Украины.

"Российские авиаудары погрузили Украину в худший энергетический кризис за почти четырехлетнюю войну", - говорится в статье.

Издание утверждает, что США в переговорах по достижению мирного соглашения усиливают давление, но не на Россию, как агрессора, а на Украину. С другой стороны, Москва требует уступок от Киева.

Кремль хочет получить всю восточную промышленную зону Донбасса, прежде чем прекратить боевые действия в Украине.

О чем свидетельствует динамика переговоров в Абу-Даби - мнение эксперта

Главред писал, что по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией о завершении войны продолжаются, и ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности выйти из этого процесса.

По словам эксперта, динамика переговоров свидетельствует о том, что война постепенно движется к сценарию замораживания боевых действий. При этом роль Европы в этом процессе становится все менее заметной.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20-ти пунктов / Инфографика: Главред

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Зеленского, представители украинской, американской и российской делегаций на переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры окончания войны и ждут ответа от РФ.

23 января секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что украинская команда "готова работать в разных форматах" и сегодня, 24 января, переговоры продолжатся.

Ранее также дочь бывшего спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что, учитывая то, что переговоры в Абу-Даби продолжаются, трудно не воспринимать сегодняшний российский обстрел как сигнал о намерениях России относительно мира.

Об источнике: Reuters

Reuters — британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

