Тысячи киевлян без света и тепла: враг серьезно повредил инфраструктуру столицы

Энергетики и коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть жителям столицы электроснабжение и отопление.

Ситуация в Киеве после российского обстрела ухудшилась / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

После массированной атаки в столице почти 90 тысяч абонентов остались без света

По всему Киеву продолжаются экстренные отключения электроэнергии

В городе после атаки более 5 тысяч домов остались без отопления

Страна-агрессор Россия 24 января атаковала Украину. Киев также попал под вражеский удар, в результате чего многие местные жители остались без света, тепла и частично воды.

Компания ДТЭК сообщила, что 88 тысяч семей временно остались без света. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе остались без электричества.

"В первую очередь восстанавливаем питание объектов критической инфраструктуры. Погода мешает, но бригады работают без остановки, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. В Киеве продолжаются экстренные отключения. Графики пока не работают", - добавили в ДТЭК.

Киевляне остались без отопления

Мэр столицы Виталий Кличко в свою очередь сообщил, что в Киеве почти 6 тысяч домов без отопления после ночного налета российских дронов и ракет. Большинство из них те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января.

Как согреться без отопление / Инфографика: Главред

"Также проблемы с водоснабжением на левом берегу и частично на правом. Коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян", - заявил он.

В то же время министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба утверждает, что нарушение теплоснабжения зафиксировано в около 6 тысячах домов, в более чем 2 тысячах - полностью отсутствует. А более 800 тысяч абонентов Киева - без электричества.

Может ли в Киеве уменьшиться количество отключений - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергосистема Киева находится в аварийном режиме даже после восстановления критической инфраструктуры.

Она уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее к стабильной работе в ближайшее время невозможно. Столицу пока перевели на полное питание извне, поэтому есть надежда, что к неделе в Киеве могут появиться четкие графики отключений.

Удар по Киеву 24 января - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Зеленского, главной мишенью для россиян в Киеве этой ночью была энергетика. Спасатели, медики, коммунальные службы, энергетики и ремонтные бригады до сих пор ликвидируют последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в Киеве много разрушений в результате падения обломков российских беспилотников, а также известно о 1 погибшем и 4 пострадавших, 3 из которых госпитализированы.

Накануне также стало известно, что дочь бывшего спецпредставителя президента США Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на массированный обстрел Киева этой ночью и отметила, что он демонстрирует реальные намерения РФ в отношении мира.

