Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

Представитель Кремля раскрыл важный для РФ пункт переговоров.

Россия хочет, чтобы война закончилась на ее условиях / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншот из видео

Что заявил Песков:

Украина должна вывести свои войска из подконтрольной части Донбасса

Публично обсуждать переговорный процесс Россия не будет

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались. В них участвуют делегации Украины, США и страны-агрессора России. Если украинские и американские чиновники настроены приблизить мир, то россияне еще до начала диалога дали понять, что Кремль не заинтересован в окончании войны.

Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрия Пескова. Как пишут российские СМИ, перед переговорами он озвучил условие для окончания войны.

Что Россия требует от Украины

Песков сказал, что Кремль требует вывода украинских военных из Донбасса, ведь это "важное условие российской стороны".

Представитель Путина добавил, что Россия не хочет публично вдаваться в детали переговорного процесса по окончанию войны в Украине, поскольку "считает это нецелесообразным".

Что Украина может получить в обмен на Донбасс

Издание Corriere della Sera пишет, что Украине во время сегодняшних переговоров действительно могут предложить выход войск из Донбасса, но в обмен на финансовую помощь от Запада в размере 800 миллиардов долларов.

Такое соглашение может содержать один из четырех документов, представленных на переговорах. Выделенные средства Украина сможет использовать для восстановления и возрождения.

Еще один документ, по данным издания, предусматривает предоставление гарантий безопасности Украине и поддержку европейских войск, которые должны войти на нашу территорию.

Кроме этого, есть важный документ о "последовательности", которым предусмотрено, что сначала Украина уступает Донбасс.

Какие опасные нюансы есть в плане США по Украине - мнение эксперта

Главред писал , что по мнению политического аналитика Александра Кочеткова, даже если удастся принять решение по тому, что в США называют "трудным вопросом территориальных уступок", то есть выхода Украины из Донбасса, останется немало других сложных тем.

В частности, речь идет о потенциальном обмене территориями, например, в отношении Энергодара и Запорожской АЭС. Он также отметил, что не менее проблемным является вопрос создания демилитаризованной зоны - ее размеры, механизмы контроля и состав наблюдателей.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Напомним, Главред писал, что трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби уже стартовали. Эти переговоры станут первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала полномасштабного вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что переговоры в Абу-Даби сосредоточатся на ключевом вопросе - контроле над территориями на востоке Украины. От того, насколько стороны смогут найти компромисс, будет зависеть дальнейший ход мирного процесса.

Накануне российская сторона заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит и что Россия продолжит решать вопросы на поле боя, пока не будет достигнуто урегулирование.

