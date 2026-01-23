На Ровно надвигается значительное потепление: когда температура поднимется до +4

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровно на выходных
- Какая будет погода в Ровенской области 24-26 января
- Когда прогнозируют повышение температуры воздуха
В течение 24-26 января в Ровенской области ожидается повышение температуры и сложные погодные явления.
Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде на дорогах, что может создать опасные условия для транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода 24 января
24 января в Ровенской области будет облачно. Время от времени будет выпадать небольшой снег и мокрый снег. Местами прогнозируют слабую гололед и налипание мокрого снега. На дорогах образуется гололед, ночью и утром возможен слабый туман, который будет снижать видимость. Ветер будет восточный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем - от 3 до 8 градусов мороза. Атмосферное давление будет постепенно расти.
Погода 25 января
В воскресенье, 25 января, в регионе будет преобладать облачная погода с периодическими осадками, преимущественно в виде мокрого снега. Местами возможны гололед и налипание снега. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. Температура ночью составит 5-10° мороза, днем - от -3 до +2°. Атмосферное давление будет падать, что может вызвать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.
Погода 26 января
В понедельник, 26 января, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Местами прогнозируют гололед, на дорогах гололедицу. Ветер будет юго-восточный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от -4 до +1 градуса, днем - от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление продолжит падать.
В Украину придет потепление - прогноз синоптика
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже с понедельника в Украину вернется типичный европейский зимний характер погоды - влажная, ветреная и теплая.
По ее словам, сейчас над страной продолжается противостояние между старым антициклоном и молодой циклонической системой на юго-западе.
"Еще несколько дней антициклон будет "надувать щеки", сыпать морозом и "произносить пламенные речи", однако с понедельника станет ясно: эта гордость напрасна, потепление начнется", - отметила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Тернопольской области в пятницу, 23 января, будет облачной. Ночью и утром ожидается слабый туман. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Кроме того, в Харькове и Харьковской области утром 22 января объявили повышенный уровень опасности. Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.
Напомним, что в Днепре в течение пятницы сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
