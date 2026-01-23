На Ровно надвигается значительное потепление: когда температура поднимется до +4

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +4 градусов.

Прогноз погоды в Ровно и области на 24-26 января / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

В течение 24-26 января в Ровенской области ожидается повышение температуры и сложные погодные явления.

Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде на дорогах, что может создать опасные условия для транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода 24 января

24 января в Ровенской области будет облачно. Время от времени будет выпадать небольшой снег и мокрый снег. Местами прогнозируют слабую гололед и налипание мокрого снега. На дорогах образуется гололед, ночью и утром возможен слабый туман, который будет снижать видимость. Ветер будет восточный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем - от 3 до 8 градусов мороза. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Погода 25 января

В воскресенье, 25 января, в регионе будет преобладать облачная погода с периодическими осадками, преимущественно в виде мокрого снега. Местами возможны гололед и налипание снега. На дорогах сохранится гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными. Температура ночью составит 5-10° мороза, днем - от -3 до +2°. Атмосферное давление будет падать, что может вызвать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Погода 26 января

В понедельник, 26 января, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Местами прогнозируют гололед, на дорогах гололедицу. Ветер будет юго-восточный, скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от -4 до +1 градуса, днем - от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление продолжит падать.

В Украину придет потепление - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже с понедельника в Украину вернется типичный европейский зимний характер погоды - влажная, ветреная и теплая.

По ее словам, сейчас над страной продолжается противостояние между старым антициклоном и молодой циклонической системой на юго-западе.

"Еще несколько дней антициклон будет "надувать щеки", сыпать морозом и "произносить пламенные речи", однако с понедельника станет ясно: эта гордость напрасна, потепление начнется", - отметила Диденко.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

