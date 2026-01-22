Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

Вы узнаете:
Погода в Украине в пятницу, 23 января, будет облачной, с усилением ветра и осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, над Украиной будет происходить борьба между старым антициклоном и молодой оживленной циклонической системой на юго-западе.
"Еще пару дней антициклон будет надувать щеки, произносить пламенные речи, сыпать морозом, однако уже с понедельника станет окончательно ясно, что эта гордость - тщетна. Потепление будет", - говорится в сообщении.
Погода в Украине 23 января
Синоптик сказала, что 23 января снег и мокрый снег пройдут на западе, в южной части, на севере и в центре Украины. На востоке, северо-востоке будет без осадков.
Ветер завтра будет преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый.
Температура воздуха ночью составит -6...-12 градусов, на севере до -14 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до -2...-7 градусов, в южной части до -1...+2 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу будет облачно, есть вероятность небольшого снега.
"Пару дней будет холодно, в пределах -5…-7 градусов, но ночи уже не сильно морозные", - говорит синоптик.
Диденко также добавила, что уже с понедельника в Украину вернется типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая.
Погода в Украине в течение недели
Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в период с 19 по 25 января Украина будет находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона, который обусловит холодные погодные условия.
По его прогнозу, слабо выраженные атмосферные фронты могут вызвать небольшой снег на Левобережье, а в конце недели — также в западных и южных областях.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, синоптики говорили, что 22 января в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до -1...+3 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -18...-6 градусов.
Также известно, что погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian.
В то же время, в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии говорили, что 23 января в Тернополе потеплеет. Днем температура поднимется до 0...-5 градусов.
