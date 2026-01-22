Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

Синоптик подчеркнула, что потепление в Украине все-таки будет.

https://glavred.info/synoptic/prigreet-do-2-gradusov-nazvana-data-kogda-v-ukrainu-pridet-ottepel-10734494.html Ссылка скопирована

Погода в Украине 23 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в пятницу

Когда в Украину вернется типичная европейская зима

Погода в Украине в пятницу, 23 января, будет облачной, с усилением ветра и осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, над Украиной будет происходить борьба между старым антициклоном и молодой оживленной циклонической системой на юго-западе.

видео дня

"Еще пару дней антициклон будет надувать щеки, произносить пламенные речи, сыпать морозом, однако уже с понедельника станет окончательно ясно, что эта гордость - тщетна. Потепление будет", - говорится в сообщении.

Движение циклонов / фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Украине 23 января

Синоптик сказала, что 23 января снег и мокрый снег пройдут на западе, в южной части, на севере и в центре Украины. На востоке, северо-востоке будет без осадков.

Ветер завтра будет преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит -6...-12 градусов, на севере до -14 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до -2...-7 градусов, в южной части до -1...+2 градусов.

Погода 23 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу будет облачно, есть вероятность небольшого снега.

"Пару дней будет холодно, в пределах -5…-7 градусов, но ночи уже не сильно морозные", - говорит синоптик.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко также добавила, что уже с понедельника в Украину вернется типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине в течение недели

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич ранее заявлял, что в период с 19 по 25 января Украина будет находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона, который обусловит холодные погодные условия.

По его прогнозу, слабо выраженные атмосферные фронты могут вызвать небольшой снег на Левобережье, а в конце недели — также в западных и южных областях.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, синоптики говорили, что 22 января в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до -1...+3 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -18...-6 градусов.

Также известно, что погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian.

В то же время, в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии говорили, что 23 января в Тернополе потеплеет. Днем температура поднимется до 0...-5 градусов.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред