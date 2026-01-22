Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 23 января нельзя лениться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
22 января 2026, 12:28
21
Считается, что 23 января пустая трата времени, лень и длительное лежание без дела могут привлечь к жизни невзгоды и ослабить телесные силы.
Какой 23 января праздник
Какой 23 января праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 23 января
  • Что можно и нельзя делать 23 января
  • Приметы 23 января

В пятницу, 23 января, в православном календаре день памяти святого священномученика Климента, епископа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 23 января

Святой священномученик Климент принадлежит когорте апостольских мужей - непосредственных учеников и наследников духовной традиции святых апостолов. По древним церковным преданиям, он родился в знатной римской семье в конце I века. Его родители были близки к императорскому двору, что дало Клименту основательное образование и возможность ознакомиться с философией, риторикой и правом.

видео дня

Однако, несмотря на высокий социальный статус, сердце юноши стремилось к истине. Поиски смысла жизни привели его к проповеди апостолов Петра и Павла, от которых он принял христианскую веру и крещение. Именно они, по церковному преданию, стали его духовными наставниками и подготовили пастырское служение.

После мученической смерти апостолов Петра и Павла христианская община Рима переживала сложные времена: преследования, внутренние споры, нехватку духовных руководителей. В этих условиях Климент был поставлен епископом Римским - четвертым после апостола Петра.

Как архипастырь святой Климент отличался мудростью, кротостью и глубоким богословским пониманием. Он прилагал значительные усилия для утверждения церковной дисциплины, единства и апостольского предания. Особое место в его наследии занимает Первое послание к коринфянам, написанное для прекращения раскола в Коринфской Церкви. Это произведение стало одним из древнейших памятников христианской литературы и свидетельством авторитета Римской Церкви уже в апостольские времена.

Проповедь святого Климента выходила далеко за пределы Рима. Он активно распространял христианство среди язычников, обращая к вере людей разного сословия - от рабов до вельмож. Именно это ревность стало причиной его преследования со стороны римской власти.

По приказу императора Траяна святой Климент был арестован и сослан в Херсонес Таврический (территория современного Крыма). Там он был обречен на каторжный труд в каменоломнях вместе с другими христианами. Даже в ссылке святой не прекращал пастырского служения: он утешал узников, учил их вере, совершал молитвы и обращал ко Христу местное население.

По преданию, за молитвами святого Климента в пустынной местности чудесно появился источник воды, ставший знаком Божьей благодати и способствовавший массовому обращению язычников.

Успехи святого Климента вызвали новую волну гнева властей. Чтобы прекратить его влияние, император приказал казнить епископа. Святой священномученик Климент принял смерть около 101 года: его утопили в море, привязав к шее якорь - символ его твердости в вере и непреклонности перед страданиями.

Церковный праздник 23 января - день памяти святого мученика Агатангела

Святой мученик Агатангел принадлежит к числу раннехристианских подвижников, чей путь был тесно переплетен с уделом апостольской Церкви. Он жил в конце I - начале II века, во время жестоких преследований христиан в Римской империи.

По церковному преданию, Агатангел происходил из языческой среды и сначала не знал истинной веры. Его духовное прозрение произошло под влиянием проповеди святого священномученика Климента, епископа Римского, сосланного в Херсонес Таврический. Слушая его слова, исполненные евангельской истины и любви, Агатангел уверовал во Христа, принял крещение и стал ревностным учеником и сотрудником святого Климента.

После обращения Агатангел полностью посвятил себя служению церкви. Он сопровождал святого Климента во время его миссионерской деятельности в Херсонесе, помогая ему в пастырской опеке христиан, находившихся в ссылке или живших среди языческого населения.

Агатангел отличался твердой верой, мужеством и глубоким смирением. Он не только поддерживал братьев и сестер во Христе словом утехи, но и собственным примером свидетельствовал силу христианской надежды. По преданию, он вместе со святым Климентом участвовал в совместных молитвах, сопровождавшихся чудесными знамениями, в частности явлением источника воды в безводной местности, ставшего источником жизни для многих людей и знаком Божьей благодати.

Успехи христианской проповеди в Херсонесе вызвали тревогу и гнев местных властей. Языческие жрецы и римские чиновники, видя, что все большее число людей отказываются от поклонения идолам, начали преследование проповедников Христовой веры.

Святой Агатангел был арестован вместе с другими христианами. Его подвергли допросам и пыткам, пытаясь заставить отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Однако мученик оставался непоколебимым, открыто признавая себя христианином и исповедуя веру в единого Бога.

Не сумев сломить духовную стойкость Агатангела, гонители приговорили его к смерти. По церковному преданию, святой мученик принял кончину из-за сечения мечом, завершив свой земной путь как истинный свидетель Христовой веры.

Его смерть стала семенами новых обращений: пример мужества Агатангела укрепил многих христиан и вдохновил даже язычников задуматься о истинности проповеди Евангелия.

Приметы 23 января

  • Если 23 января снег падает - будет много снежной погоды в следующие дни.
  • Утренняя роса или туман - к оттепели в течение дня.
  • Сильный мороз - до ясной, холодной, протяжной зимы.

Что нельзя делать 23 января

По давним верованиям, 23 января не одобряется бездействие. Считалось, что пустая трата времени, лень и длительное лежание без дела могут привлечь к жизни невзгоды и ослабить телесные силы. Народная мудрость предостерегает: пассивность в этот день якобы открывает дорогу болезням и огорчениям.

Что можно делать 23 января

В этот день верующие с особой надеждой обращаются к святым мученикам, воспринимая их как небесных покровителей и молитвенных покровителей пред Господом. В молитвах просят внутренней выносливости, способности пройти сквозь жизненные испытания, преодолеть уныние и трудности, а также обращаются с просьбами о телесном здоровье, духовном укреплении и исцелении.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

13:12Синоптик
Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

13:01Война
"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

12:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Последние новости

13:36

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

13:22

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

13:12

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

13:06

Наталка Денисенко отказалась от белого и сделала заявление: "Мне очень больно"

13:01

Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:57

Такое бывает раз в 36 лет: что февраль 2026 готовит Стрельцам - гороскопВидео

12:49

Фокстрот представляет: портативные колонки с Bluetooth новости компании

12:28

Почему 23 января нельзя лениться: какой церковный праздник

12:23

Как спрятать мусорное ведро на кухне: стильные и удобные решения

Реклама
12:23

Как понять, что вас тайно недолюбливают: психологи назвали 11 ключевых фраз

12:18

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

12:17

Украина будет в ЕС: премьер Нидерландов в Давосе назвал реальные сроки

11:53

Унесла тяжелая болезнь: умер 24-летний украинский режиссер

11:52

После "Шахедов" полетела баллистика: россияне атаковали Кривой Рог, детали

11:22

Ценовой сдвиг неизбежен: сколько будут стоить цитрусовые в конце зимы

11:03

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

10:51

Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

10:49

Срезал ветку — получил дерево: простой способ получить хвойное дерево на участкеВидео

10:42

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

10:34

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

Реклама
10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

10:21

РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

09:58

Один миллион каждому: Трамп придумал "идеальную сделку" по Гренландии - Daily Mail

09:52

Быстрого мира не будет: в НАТО сказали правду о потерях армии РФ в Украине

09:20

Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

09:11

Перемены пугают больше всего: астрологи назвали самых осторожных знаков зодиака

09:05

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

08:55

Новый мир жесткого прагматизмамнение

08:35

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войнеВидео

08:29

С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

08:01

США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

06:10

Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент СШАмнение

05:47

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

05:17

Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

04:41

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке коалы за 33 секунды

03:35

Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

03:00

Внезапный поворот судьбы: каким знакам зодиака откроется путь к богатству

Реклама
01:47

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

00:42

Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньшеВидео

21 января, среда
22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

22:24

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

22:07

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

21:32

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 январяФото

21:28

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

21:10

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

20:54

Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашкиВидео

20:50

Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять