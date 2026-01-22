Почему 23 января нельзя лениться: какой церковный праздник

Считается, что 23 января пустая трата времени, лень и длительное лежание без дела могут привлечь к жизни невзгоды и ослабить телесные силы.

В пятницу, 23 января, в православном календаре день памяти святого священномученика Климента, епископа. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 23 января

Святой священномученик Климент принадлежит когорте апостольских мужей - непосредственных учеников и наследников духовной традиции святых апостолов. По древним церковным преданиям, он родился в знатной римской семье в конце I века. Его родители были близки к императорскому двору, что дало Клименту основательное образование и возможность ознакомиться с философией, риторикой и правом.

Однако, несмотря на высокий социальный статус, сердце юноши стремилось к истине. Поиски смысла жизни привели его к проповеди апостолов Петра и Павла, от которых он принял христианскую веру и крещение. Именно они, по церковному преданию, стали его духовными наставниками и подготовили пастырское служение.

После мученической смерти апостолов Петра и Павла христианская община Рима переживала сложные времена: преследования, внутренние споры, нехватку духовных руководителей. В этих условиях Климент был поставлен епископом Римским - четвертым после апостола Петра.

Как архипастырь святой Климент отличался мудростью, кротостью и глубоким богословским пониманием. Он прилагал значительные усилия для утверждения церковной дисциплины, единства и апостольского предания. Особое место в его наследии занимает Первое послание к коринфянам, написанное для прекращения раскола в Коринфской Церкви. Это произведение стало одним из древнейших памятников христианской литературы и свидетельством авторитета Римской Церкви уже в апостольские времена.

Проповедь святого Климента выходила далеко за пределы Рима. Он активно распространял христианство среди язычников, обращая к вере людей разного сословия - от рабов до вельмож. Именно это ревность стало причиной его преследования со стороны римской власти.

По приказу императора Траяна святой Климент был арестован и сослан в Херсонес Таврический (территория современного Крыма). Там он был обречен на каторжный труд в каменоломнях вместе с другими христианами. Даже в ссылке святой не прекращал пастырского служения: он утешал узников, учил их вере, совершал молитвы и обращал ко Христу местное население.

По преданию, за молитвами святого Климента в пустынной местности чудесно появился источник воды, ставший знаком Божьей благодати и способствовавший массовому обращению язычников.

Успехи святого Климента вызвали новую волну гнева властей. Чтобы прекратить его влияние, император приказал казнить епископа. Святой священномученик Климент принял смерть около 101 года: его утопили в море, привязав к шее якорь - символ его твердости в вере и непреклонности перед страданиями.

Церковный праздник 23 января - день памяти святого мученика Агатангела

Святой мученик Агатангел принадлежит к числу раннехристианских подвижников, чей путь был тесно переплетен с уделом апостольской Церкви. Он жил в конце I - начале II века, во время жестоких преследований христиан в Римской империи.

По церковному преданию, Агатангел происходил из языческой среды и сначала не знал истинной веры. Его духовное прозрение произошло под влиянием проповеди святого священномученика Климента, епископа Римского, сосланного в Херсонес Таврический. Слушая его слова, исполненные евангельской истины и любви, Агатангел уверовал во Христа, принял крещение и стал ревностным учеником и сотрудником святого Климента.

После обращения Агатангел полностью посвятил себя служению церкви. Он сопровождал святого Климента во время его миссионерской деятельности в Херсонесе, помогая ему в пастырской опеке христиан, находившихся в ссылке или живших среди языческого населения.

Агатангел отличался твердой верой, мужеством и глубоким смирением. Он не только поддерживал братьев и сестер во Христе словом утехи, но и собственным примером свидетельствовал силу христианской надежды. По преданию, он вместе со святым Климентом участвовал в совместных молитвах, сопровождавшихся чудесными знамениями, в частности явлением источника воды в безводной местности, ставшего источником жизни для многих людей и знаком Божьей благодати.

Успехи христианской проповеди в Херсонесе вызвали тревогу и гнев местных властей. Языческие жрецы и римские чиновники, видя, что все большее число людей отказываются от поклонения идолам, начали преследование проповедников Христовой веры.

Святой Агатангел был арестован вместе с другими христианами. Его подвергли допросам и пыткам, пытаясь заставить отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Однако мученик оставался непоколебимым, открыто признавая себя христианином и исповедуя веру в единого Бога.

Не сумев сломить духовную стойкость Агатангела, гонители приговорили его к смерти. По церковному преданию, святой мученик принял кончину из-за сечения мечом, завершив свой земной путь как истинный свидетель Христовой веры.

Его смерть стала семенами новых обращений: пример мужества Агатангела укрепил многих христиан и вдохновил даже язычников задуматься о истинности проповеди Евангелия.

Приметы 23 января

Если 23 января снег падает - будет много снежной погоды в следующие дни.

Утренняя роса или туман - к оттепели в течение дня.

Сильный мороз - до ясной, холодной, протяжной зимы.

Что нельзя делать 23 января

По давним верованиям, 23 января не одобряется бездействие. Считалось, что пустая трата времени, лень и длительное лежание без дела могут привлечь к жизни невзгоды и ослабить телесные силы. Народная мудрость предостерегает: пассивность в этот день якобы открывает дорогу болезням и огорчениям.

Что можно делать 23 января

В этот день верующие с особой надеждой обращаются к святым мученикам, воспринимая их как небесных покровителей и молитвенных покровителей пред Господом. В молитвах просят внутренней выносливости, способности пройти сквозь жизненные испытания, преодолеть уныние и трудности, а также обращаются с просьбами о телесном здоровье, духовном укреплении и исцелении.

