Почему 22 января нельзя бездельничать и далеко уезжать: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
21 января 2026, 09:32
8
22 января не стоит за народными приметами отправляться в дальнюю дорогу и бездельничать - путешествие точно будет неудачным.
Какой 22 января праздник
Какой 22 января праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 22 января
  • Что можно и нельзя делать 22 января
  • Приметы 22 января

В четверг, 22 января, в православном календаре день памяти святого апостола Тимофея. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 января

Святой Тимофей родился в городе Листра (Малая Азия, современная Турция). Во время второго миссионерского путешествия Павел снова прибыл в Листру и, заметив добрую славу Тимофея среди христиан, взял его с собой как сотрудника. Перед началом миссии Павел обрезал Тимотея, учитывая иудейское происхождение его матери. Согласно церковному преданию, Тимотей был поставлен первым епископом Эфеса - одного из важнейших центров раннего христианства. По церковному преданию, святой Тимофей принял мученическую смерть в Эфесе около 97 года.

видео дня

Церковный праздник 22 января - день памяти святого преподобного мученика Анастасия Перского

Будущий святой родился в Персии в конце VI века. Его светское имя в источниках не сохранилось. Его юность проходила в атмосфере военной славы и государственного культа, где христианство воспринималось как неприятельская вера Римской (Византийской) империи.

Решительный излом в жизни Анастасия произошел во время персидско-византийских войн начала VII века, в частности, после захвата персами Иерусалима 614 года. Увиденное и услышанное пробудило в нем внутреннюю борьбу, завершившуюся отречением от язычества.

После крещения Анастасий поступил в монастырь близ Иерусалима. Монашество для него стало не бегством от мира, а подготовкой к высшему свидетельству веры. Со временем он почувствовал внутренний призыв возвратиться в Персию - не как воин, а как свидетель Христа. Вернувшись на родину, Анастасий открыто признал себя христианином. Это было равнозначно смертному приговору. Анастасия подвергли жестоким пыткам, которые длились очень долго. В конце концов, около 628 года, святой был усечен мечом вместе с другими христианами. Так он завершил свой путь как преподобный мученик - то есть монах, принявший мученическую смерть.

Приметы 22 января

  • "Запотело" стекло в доме - ждите потепления.
  • Морозные узоры на окне - будут долгие холода.
  • Солнечный день - весна придет рано.

Что нельзя делать 22 января

Не стоит в этот день за народными приметами отправляться в дальнюю дорогу и бездельничать - путешествие точно будет неудачным. А еще не выносите мусор после заката - с ним "уйдет" также и ваше счастье.

Что можно делать 22 января

К святому апостолу Тимофею верующие обращаются с молитвами о здоровье, помощи в различных делах, укреплении веры и даровании сил на различные свершения.

