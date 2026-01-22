Смягчение морозов и снег: когда в Тернопольской области изменится погода

Известно, что в городе и области сохранится туман.

Погода в Тернополе на 23 января / фото: pixabay

Погода в Тернопольской области в пятницу, 23 января, будет облачной. Ночью и утром ожидается слабый туман. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Отмечается, что ночью существенных осадков не ожидается, но утром и днем временами может выпадать небольшой снег.

Синоптики добавляют, что ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в области в течение суток будет колебаться в пределах -5...0 градусов. В то же время, в городе Тернополь прогнозируется -3...-1 градус.

Также сообщается, что до конца суток 22 января в городе и области сохранится туман с видимостью 200-500 м.

"23 января на дорогах гололедица. Уровень опасности – желтый", – говорится в заявлении.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Потепление в Украине

Синоптик Наталья Диденко заявила, что уже с понедельника в Украину вернется типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая.

По ее словам, сейчас над Украиной будет происходить борьба между старым антициклоном и молодой оживленной циклонической системой на юго-западе.

"Еще пару дней антициклон будет надувать щеки, произносить пламенные речи, сыпать морозом, однако уже с понедельника станет окончательно ясно, что эта гордость - напрасная. Потепление будет", - подчеркнула она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

