Смягчение морозов и снег: когда в Тернопольской области изменится погода

Погода в Тернопольской области в пятницу, 23 января, будет облачной. Ночью и утром ожидается слабый туман. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Отмечается, что ночью существенных осадков не ожидается, но утром и днем временами может выпадать небольшой снег.
Синоптики добавляют, что ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха в области в течение суток будет колебаться в пределах -5...0 градусов. В то же время, в городе Тернополь прогнозируется -3...-1 градус.
Также сообщается, что до конца суток 22 января в городе и области сохранится туман с видимостью 200-500 м.
"23 января на дорогах гололедица. Уровень опасности – желтый", – говорится в заявлении.
Потепление в Украине
Синоптик Наталья Диденко заявила, что уже с понедельника в Украину вернется типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая.
По ее словам, сейчас над Украиной будет происходить борьба между старым антициклоном и молодой оживленной циклонической системой на юго-западе.
"Еще пару дней антициклон будет надувать щеки, произносить пламенные речи, сыпать морозом, однако уже с понедельника станет окончательно ясно, что эта гордость - напрасная. Потепление будет", - подчеркнула она.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, в Харькове и Харьковской области утром 22 января объявили повышенный уровень опасности. Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.
Синоптики Укргидрометцентра говорили, что в ближайшее время прогнозируется снег на юго-западе. Также в западных и южных областях ожидается туман.
В Днепре в течение пятницы сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.
