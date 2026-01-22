Укр
Смягчение морозов и снег: когда в Тернопольской области изменится погода

Мария Николишин
22 января 2026, 15:14
19
Известно, что в городе и области сохранится туман.
Погода в Тернополе на 23 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе в пятницу
  • Прогнозируют ли синоптики осадки

Погода в Тернопольской области в пятницу, 23 января, будет облачной. Ночью и утром ожидается слабый туман. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Отмечается, что ночью существенных осадков не ожидается, но утром и днем временами может выпадать небольшой снег.

видео дня

Синоптики добавляют, что ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха в области в течение суток будет колебаться в пределах -5...0 градусов. В то же время, в городе Тернополь прогнозируется -3...-1 градус.

Также сообщается, что до конца суток 22 января в городе и области сохранится туман с видимостью 200-500 м.

"23 января на дорогах гололедица. Уровень опасности – желтый", – говорится в заявлении.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Потепление в Украине

Синоптик Наталья Диденко заявила, что уже с понедельника в Украину вернется типичная европейская зима - влажная, ветреная и теплая.

По ее словам, сейчас над Украиной будет происходить борьба между старым антициклоном и молодой оживленной циклонической системой на юго-западе.

"Еще пару дней антициклон будет надувать щеки, произносить пламенные речи, сыпать морозом, однако уже с понедельника станет окончательно ясно, что эта гордость - напрасная. Потепление будет", - подчеркнула она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в Харькове и Харьковской области утром 22 января объявили повышенный уровень опасности. Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

Синоптики Укргидрометцентра говорили, что в ближайшее время прогнозируется снег на юго-западе. Также в западных и южных областях ожидается туман.

В Днепре в течение пятницы сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Тернополь погода прогноз погоды Тернопольская область новости Тернополя погода Тернополь
США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

