В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

Виталий Кирсанов
22 января 2026, 13:22
Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.
В Харькове срочно объявили I уровень опасности
В Харькове срочно объявили I уровень опасности / коллаж: Главред, фото: t.me/citykharkivua

Кратко:

  • В Харькове и области объявили повышенный уровень опасности
  • В Харькове днем будет облачно

В Харькове и Харьковской области утром 22 января объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В ближайший час с удержанием в первой половине дня 22 января по городу и области будет сохраняться туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

Кроме того, на дорогах будет гололедица.

Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове будет облачно.

"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром прошел снег, днем и вечером осадков больше не предвидится.", - говорится в сообщении.

Ветер восточный, 2, 8м/с.

Температура воздуха днем будет -10...- 8 градусов мороза. Ближайшей ночью столбики термометров покажут - 10 градусов.

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

Какая будет погода на этой неделе - прогноз

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение 19-25 января в Украине будет преобладать морозная погода, местами возможен небольшой снег. Страна будет находиться под влиянием мощного малоподвижного антициклона, что приведет к холодным условиям.

Самые сильные морозы ожидаются на севере и западе, где ночью температура местами опустится ниже -20 °C. Слабые атмосферные фронты могут принести небольшой снег на Левобережье и в конце недели - на западе и юге.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 22 января будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптик Наталья Диденко отметила, что 22 января ночью будет холодно. Температура воздуха днем опустится до -8 градусов в северных регионах. На юге будет теплее - температура воздуха повысится до +2 градусов.

Погода в Украине в пятницу, 23 января, будет облачной, с усилением ветра и осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, над Украиной будет происходить борьба между старым антициклоном и молодой оживленной циклонической системой на юго-западе.

Погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

