Выход с Донбасса и еще двух областей - раскрыт опасный нюанс плана США по Украине

Юрий Берендий
20 ноября 2025, 16:20
Трамп активизировал дипломатические усилия по завершению войны РФ против Украины из-за угрозы обвала фронта, отметил Кочетков.
Выход с Донбасса и еще двух областей - раскрыт опасный нюанс плана США по Украине
План США по окончанию войны - раскрыт опасный нюанс

О чем говорится в материале:

  • Активизация дипломатических усилий связана с ухудшением ситуации на фронте
  • "Аппетиты" Путина в отношении Украины могут возрасти
  • Для согласования всех нюансов прекращения боевых действий нужны месяцы

В последние несколько дней происходит существенное ускорение процесса, связанного обсуждением плана окончания войны России против Украины и активизации дипломатии. Такая спешка со стороны США связана с ухудшением ситуации на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Кочетков пояснил, что активизация дипломатических усилий связана с тем, что Трампу докладывают о сложной ситуации на фронте. По его оценке, существует риск, что оборона может не выдержать, поэтому Трамп считает необходимым договариваться уже сейчас и реализовать то, о чем он говорил с Путиным на Аляске. Ведь если линия фронта обвалится, то Кремль потребует значительно больше, и процесс придется начинать заново. Пока же, по его мнению, еще возможно ограничиться только выходом Украины из Донбасса.

"Но если фронт не выдержит именно на Донбассе, тогда придется говорить уже о выходе Украины с Запорожской и Херсонской областей, включая областные центры. Это, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас, как считает Трамп (и непонятно, на каких данных это базируется, потому что фронт хоть и движется, но совсем не катастрофически), он видит "угрозу провала" и хочет ускорить процесс", - указал он.

Политический аналитик Александр Кочетков также подчеркнул, что даже при сохранении нынешней динамики быстрых результатов ожидать не стоит. Процесс чрезвычайно сложный. Даже если удастся принять решение по тому, что в США называют "трудным вопросом территориальных уступок", то есть выхода Украины из Донбасса, останется немало других сложных тем - в частности потенциальный обмен территориями, например, по Энергодару и Запорожской АЭС.

Он также отметил, что не менее проблемным является вопрос создания демилитаризованной зоны - ее размеры, механизмы контроля и состав наблюдателей.

На это, по его словам, понадобятся месяцы. Поэтому вряд ли стоит ожидать даже предварительного шага в виде временного прекращения боев раньше чем через месяц, а более полноценные договоренности о прекращении огня, вероятно, станут возможными не раньше весны.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

Украина возобновляет переговоры с РФ - мнение эксперта

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский несколько дней назад объявил о возобновлении переговоров в Стамбуле, а западные СМИ сообщили о возможной встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Нардеп, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко отметил, что диалог продолжается постоянно - на разных уровнях и с участием разных государств. Поэтому в этом шаге нет ничего чрезвычайного.

По его словам, встречи и переговоры происходили раньше и продолжаются сейчас.

План США по окончанию войны - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа презентовала новую версию "мирного плана" по завершению войны в Украине. Но, как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), идея передать России контроль над частями Донецкой области, которые до сих пор находятся под украинским контролем, и фактически закрепить нынешнюю линию фронта на юге, дает Кремлю чрезмерные преимущества.

В проекте соглашения, который готовит команда спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, предлагается, чтобы Россия платила Украине что-то вроде "арендной платы" за фактическое содержание Донбасса. По данным The Telegraph, план предусматривает передачу Москве контроля над восточной частью региона, хотя формально Донбасс будет оставаться территорией Украины.

Европейские государства выступили против этого нового американского "мирного плана", который может потребовать от Киева дальнейших территориальных уступок и частичного разоружения. Как пишет Reuters, такие условия союзники Украины уже давно трактуют как фактическую капитуляцию.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
