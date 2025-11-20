"Аренда Донбасса" и отказ от миротворцев: СМИ о деталях "мирного плана" США

В предлагаемом США плане завершения войны Украине приходится идти на серьёзные уступки, пишут западные СМИ.

Появились новые детали вероятного плана администрации США / Коллаж: Главред, фото: ОШБ НПУ "Лють", скриншот

Главное:

РФ может платить Украине "арендную плату" за оккупацию Донбасса

План США предусматривает передачу России всей территории Донбасса

Киеву предлагают отказаться от вступления в НАТО и миротворцев

В проекте мирного соглашения, которое разрабатывается командой спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа, содержится предложение обязать Россию выплачивать Украине своего рода "арендную плату" за фактическую оккупацию Донбасса.

По информации газеты The Telegraph, план предполагает, что Киев передаст Москве контроль над восточной частью Донбасса, однако формально регион останется украинской территорией.

Россия же, согласно этой схеме, должна будет ежегодно "компенсировать" своё присутствие. Такой вариант, по мнению авторов идеи, позволил бы избежать необходимости проведения общенационального референдума, который является обязательным при решении вопросов, связанных с изменением границ, и который, скорее всего, не получил бы поддержки граждан.

Отказ от миротворцев и блок на вступление в НАТО

Издание The Wall Street Journal также пишет, что в предлагаемом США плане завершения войны Украине приходится идти на серьёзные уступки. По данным их источников, документ предусматривает передачу России всей территории Донбасса, включая районы, которые сейчас находятся под контролем украинской армии.

/ Инфографика: Главред

Кроме того, Киеву предлагают на несколько лет отказаться от попыток вступления в НАТО, а также исключить возможность размещения международных миротворческих миссий на своей территории. Взамен Москва должна будет официально зафиксировать обязательство не нападать ни на Украину, ни на страны Европы.

Представители команды Трампа подчёркивают, что их цель — не возвращение Украине всех оккупированных территорий, а достижение соглашения, которое позволит прекратить боевые действия.

Мирный план США по Украине: мнение эксперта

Это уже не первый вариант "мирного плана", исходящий из США, и далеко не первая попытка российско-американского тандема предложить Украине фактически выгодные для Москвы условия завершения войны. К сожалению, Вашингтон снова наступает на те же грабли в переговорах с Россией, пишет политолог Владимир Фесенко. В Белом доме по-прежнему считают, что уступки Кремлю приблизят мир, хотя на деле это приведёт к прямо противоположному результату.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал "мирный план" США по войне в Украине, заявив, что США разрабатывают предложения с учетом позиций обеих сторон. По его мнению, для завершения такой "сложной и смертоносной войны", как в Украине, необходим обмен "серьёзными и реалистичными идеями".

Как сообщалось ранее, администрация Белого дома подготовила новый "мирный план" по войне России и Украины, предусматривающий многочисленные уступки со стороны Киева. Эксперт по вопросам внешней политики и международных отношений Дэниел ДеПетрис поставил под сомнение документ.

Ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

