"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

По мнению Рубио, для достижения прочного мира обе стороны должны пойти на трудные, но необходимые уступки.

Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Что заявил Рубио:

Война в Украине - "сложная и смертоносная"

США разрабатывают предложения с учетом позиций обеих сторон

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал "мирный план" США по войне в Украине, заявив, что США разрабатывают предложения с учетом позиций обеих сторон. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

По его мнению, для завершения такой "сложной и смертоносной войны", как в Украине, необходим обмен "серьёзными и реалистичными идеями".

"А для достижения прочного мира обе стороны должны пойти на трудные, но необходимые уступки", - подчеркнул Рубио.

Он добавил, что США продолжают разрабатывать список возможных идей по прекращению войны, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта.

Мирный план США - послдение новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. План США состоит из 28 пунктов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что он оптимистично относится к этому плану. Однако пока не ясно, как к нему будут относиться Украина и ее европейские союзники.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер заявил, что новый мирный план будет равносилен капитуляции Украины.

По словам корреспондента, план включает:

сокращение армии Украины вдвое;

отказ от определенного оружия;

отказ от Донбасса;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка официальным государственным языком в Украине;

предоставление официального статуса местной ветви Русской православной церкви.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной.

Великобритания разделяет инициативу президента США Дональда Трампа Трампа о прекращении войны в Украине, и призвала Россию вывести свои войска.

Какие области Украины Россия хочет оккупировать: оценка эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач. Временно они могут отложить активные попытки наступления на Херсонском направлении.

"Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, потому что они уже внесены в российскую конституцию. Это будет делаться за счет разного рода "подушек": финансовых, военных, логистических и так далее, но они будут продолжать эти вопросы решать", - сказал Свитан в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

