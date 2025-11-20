"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

Что заявил Рубио:
- Война в Украине - "сложная и смертоносная"
- США разрабатывают предложения с учетом позиций обеих сторон
Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал "мирный план" США по войне в Украине, заявив, что США разрабатывают предложения с учетом позиций обеих сторон. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.
По его мнению, для завершения такой "сложной и смертоносной войны", как в Украине, необходим обмен "серьёзными и реалистичными идеями".
"А для достижения прочного мира обе стороны должны пойти на трудные, но необходимые уступки", - подчеркнул Рубио.
Он добавил, что США продолжают разрабатывать список возможных идей по прекращению войны, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта.
Мирный план США - послдение новости
Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. План США состоит из 28 пунктов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.
Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что он оптимистично относится к этому плану. Однако пока не ясно, как к нему будут относиться Украина и ее европейские союзники.
Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер заявил, что новый мирный план будет равносилен капитуляции Украины.
По словам корреспондента, план включает:
- сокращение армии Украины вдвое;
- отказ от определенного оружия;
- отказ от Донбасса;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка официальным государственным языком в Украине;
- предоставление официального статуса местной ветви Русской православной церкви.
Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной.
Великобритания разделяет инициативу президента США Дональда Трампа Трампа о прекращении войны в Украине, и призвала Россию вывести свои войска.
Какие области Украины Россия хочет оккупировать: оценка эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач. Временно они могут отложить активные попытки наступления на Херсонском направлении.
"Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, потому что они уже внесены в российскую конституцию. Это будет делаться за счет разного рода "подушек": финансовых, военных, логистических и так далее, но они будут продолжать эти вопросы решать", - сказал Свитан в интервью Главреду.
О персоне: Марко Рубио
Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.
