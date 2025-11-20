Лондон поддержал мирные усилия США и обратился к РФ: детали

Великобритания требует немедленного ухода российских войск из Украины.

Великобритания поддержала инициативу Трампа и призвала РФ завершить вторжение / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Великобритания разделяет инициативу Трампа по прекращению войны в Украине

Лондон вновь призвал Россию немедленно вывести войска и прекратить вторжение

Великобритания разделяет инициативу президента США Дональда Трампа Трампа о прекращении войны в Украине, и призвала Россию вывести свои войска. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя британского Министерства иностранных дел.

Издание пишет, что заявление прозвучало после того, как агентство Reuters сообщило, что Вашингтон давит на Киев, чтобы тот принял разработанный США "мирный план".

Проект предусматривает, что Украина отдаст часть территории и часть вооружения.

"Россия могла бы сделать это завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение", — заявил представитель МИД Великобритании.

Представитель британского внешнеполитического ведомства сказал также, что Лондон "разделяет желание президента Трампа положить конец этой варварской войне".

Мирный план США - послдение новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. План США состоит из 28 пунктов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что он оптимистично относится к этому плану. Однако пока не ясно, как к нему будут относиться Украина и ее европейские союзники.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер заявил, что новый мирный план будет равносилен капитуляции Украины.

По словам корреспондента, план включает:

сокращение армии Украины вдвое;

отказ от определенного оружия;

отказ от Донбасса;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка официальным государственным языком в Украине;

предоставление официального статуса местной ветви Русской православной церкви.

Как сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной.

Когда закончится война: прогноз Стерненко

Война России против Украины закончится лишь тогда, когда одно из государств перестанет существовать. Такое мнение высказал общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

По его словам, конфликт может длиться еще 2-3 года. Стерненко призвал быть к этому готовыми.

Волонтер подчеркнул, что война будет продолжаться, пока не исчезнет Украина или Россия.

