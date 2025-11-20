Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

Основные тезисы:
- От Киева ждут масштабных уступок
- Взамен США якобы предлагают Украине гарантии безопасности
- Главный вопрос — смогут ли США обеспечить выполнение обещаний и готовы ли рисковать конфликтом с ядерной державой
Администрация Белого дома подготовила новый "мирный план" по войне России и Украины, предусматривающий многочисленные уступки со стороны Киева. Эксперт по вопросам внешней политики и международных отношений Дэниел ДеПетрис поставил под сомнение документ. По его словам, главный вопрос состоит в том, выдержит ли этот план столкновения с реальностью. Об этом они пишет в своей статье "Секретный план Трампа для России и Украины имеет один огромный недостаток" для The Telegraph.
По данным СМИ, ожидается, что украинская армия будет выведена из всего Донбасса, а численность и боеспособность украинской армии сократятся. От России тоже ожидают уступок. В частности, мирный план Трампа, вероятно, обязывает российские войска вернуть часть захваченных ими территорий в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, Украине могут быть предложены своего рода гарантии обороны США.
"Цель такой гарантии проста: смягчить отрицание Украины относительно других пунктов плана и удержать Россию от возобновления войны в удобное для нее время", - отмечает ДеПетрис.
В то же время уступки, которых ожидают от Киева, политически токсичны и непосредственно упираются "красные линии".
"Американцы могут утверждать, что, учитывая развитие событий, потеря Покровска Украиной - это лишь вопрос времени. Но украинцы неизбежно сочтут подобные прогнозы опасными, поражеченскими и неуважительными к жертвам своей армии. Если украинцы так чувствительны к Покровску, можно только представить, что они имеют в виду, говоря о потере всего Донбасса", - пишет обозреватель.
ДеПетрис также поставил под сомнение предложение Трампа о гарантиях безопасности США в качестве своего рода "утешительного приза" для Украины.
Во-первых, это противоречит идее Трампа о том, что он отказывается от обязательств по обеспечению безопасности, которые не следует требовать от американских военных. Фактически такая схема противоречит принципу "Америка прежде всего".
Во-вторых, непонятно, чем помещение Украины под американский зонтик безопасности будет отличаться от предложения Киеву членства в НАТО. Этого решения в администрации США избегали два десятилетия, поскольку это неизбежно разозлит Россию и потребует единодушного решения внутри альянса.
Некоторые члены НАТО могут даже выступить против гарантий безопасности США, опасаясь, что Трамп и его преемники будут ожидать от них помощи в защите Украины в случае ухудшения ситуации.
Что касается РФ, то Кремль, скорее всего, будет рассматривать гарантии безопасности США как нечто такое, что само по себе не имеет значения.
Также непонятно главное: будут ли гарантии безопасности США для Украины что-то означать и смогут ли американцы обеспечить их исполнение.
"Администрации Байдена и Трампа расходились во мнениях по многим вопросам, но обе придерживались позиции, что не стоит ввязываться в обычный конфликт с крупнейшим ядерным государством мира только ради защиты Украины", - напоминает ДеПетрис.
Мирный план США - послдение новости
Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. План США состоит из 28 пунктов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.
Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что он оптимистично относится к этому плану. Однако пока не ясно, как к нему будут относиться Украина и ее европейские союзники.
Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер заявил, что новый мирный план будет равносилен капитуляции Украины.
По словам корреспондента, план включает:
- сокращение армии Украины вдвое;
- отказ от определенного оружия;
- отказ от Донбасса;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка официальным государственным языком в Украине;
- предоставление официального статуса местной ветви Русской православной церкви.
Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной.
Великобритания разделяет инициативу президента США Дональда Трампа Трампа о прекращении войны в Украине, и призвала Россию вывести свои войска.
Какие области Украины Россия хочет оккупировать: оценка эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач. Временно они могут отложить активные попытки наступления на Херсонском направлении.
"Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, потому что они уже внесены в российскую конституцию. Это будет делаться за счет разного рода "подушек": финансовых, военных, логистических и так далее, но они будут продолжать эти вопросы решать", - сказал Свитан в интервью Главреду.
О персоне: Дэниел ДеПетрис
Дэниел ДеПетрис (Daniel DePetris) - американский эксперт по вопросам внешней политики и международных отношений.
Является сотрудником в аналитическом центре Defense Priorities, который фокусируется на прагматичной стратегии США для обеспечения безопасности и процветания.
ДеПетрис - колумнист по международным делам для Chicago Tribune, а также регулярно публикуется в других крупных изданиях: The National Interest, Newsweek, Foreign Policy, Los Angeles Times.
Выступает в качестве аналитика и комментатора по внешнеполитическим вопросам. Пишет статьи на темы Ближнего Востока и внешней политики США.
