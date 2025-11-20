Укр
Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

Анна Ярославская
20 ноября 2025, 08:54
930
Уступки, которых ожидают от Киева, политически токсичны и непосредственно упираются "красные линии".
Трамп, Путин, Зеленский
Эксперт поставил под сомнение гарантии безопасности США для Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Основные тезисы:

  • От Киева ждут масштабных уступок
  • Взамен США якобы предлагают Украине гарантии безопасности
  • Главный вопрос — смогут ли США обеспечить выполнение обещаний и готовы ли рисковать конфликтом с ядерной державой

Администрация Белого дома подготовила новый "мирный план" по войне России и Украины, предусматривающий многочисленные уступки со стороны Киева. Эксперт по вопросам внешней политики и международных отношений Дэниел ДеПетрис поставил под сомнение документ. По его словам, главный вопрос состоит в том, выдержит ли этот план столкновения с реальностью. Об этом они пишет в своей статье "Секретный план Трампа для России и Украины имеет один огромный недостаток" для The Telegraph.

По данным СМИ, ожидается, что украинская армия будет выведена из всего Донбасса, а численность и боеспособность украинской армии сократятся. От России тоже ожидают уступок. В частности, мирный план Трампа, вероятно, обязывает российские войска вернуть часть захваченных ими территорий в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, Украине могут быть предложены своего рода гарантии обороны США.

"Цель такой гарантии проста: смягчить отрицание Украины относительно других пунктов плана и удержать Россию от возобновления войны в удобное для нее время", - отмечает ДеПетрис.

В то же время уступки, которых ожидают от Киева, политически токсичны и непосредственно упираются "красные линии".

"Американцы могут утверждать, что, учитывая развитие событий, потеря Покровска Украиной - это лишь вопрос времени. Но украинцы неизбежно сочтут подобные прогнозы опасными, поражеченскими и неуважительными к жертвам своей армии. Если украинцы так чувствительны к Покровску, можно только представить, что они имеют в виду, говоря о потере всего Донбасса", - пишет обозреватель.

ДеПетрис также поставил под сомнение предложение Трампа о гарантиях безопасности США в качестве своего рода "утешительного приза" для Украины.

Во-первых, это противоречит идее Трампа о том, что он отказывается от обязательств по обеспечению безопасности, которые не следует требовать от американских военных. Фактически такая схема противоречит принципу "Америка прежде всего".

Во-вторых, непонятно, чем помещение Украины под американский зонтик безопасности будет отличаться от предложения Киеву членства в НАТО. Этого решения в администрации США избегали два десятилетия, поскольку это неизбежно разозлит Россию и потребует единодушного решения внутри альянса.

Некоторые члены НАТО могут даже выступить против гарантий безопасности США, опасаясь, что Трамп и его преемники будут ожидать от них помощи в защите Украины в случае ухудшения ситуации.

Что касается РФ, то Кремль, скорее всего, будет рассматривать гарантии безопасности США как нечто такое, что само по себе не имеет значения.

Также непонятно главное: будут ли гарантии безопасности США для Украины что-то означать и смогут ли американцы обеспечить их исполнение.

"Администрации Байдена и Трампа расходились во мнениях по многим вопросам, но обе придерживались позиции, что не стоит ввязываться в обычный конфликт с крупнейшим ядерным государством мира только ради защиты Украины", - напоминает ДеПетрис.

Мирный план США - последние новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. План США состоит из 28 пунктов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.

Высокопоставленный российский чиновник сообщил, что он оптимистично относится к этому плану. Однако пока не ясно, как к нему будут относиться Украина и ее европейские союзники.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер заявил, что новый мирный план будет равносилен капитуляции Украины.

По словам корреспондента, план включает:

  • сокращение армии Украины вдвое;
  • отказ от определенного оружия;
  • отказ от Донбасса;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка официальным государственным языком в Украине;
  • предоставление официального статуса местной ветви Русской православной церкви.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной.

Великобритания разделяет инициативу президента США Дональда Трампа Трампа о прекращении войны в Украине, и призвала Россию вывести свои войска.

Какие области Украины Россия хочет оккупировать: оценка эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Россия и в дальнейшем будет стремиться установить контроль над Донецкой областью и левобережной частью Запорожской области. И пока эти цели не будут достигнуты, оккупанты будут продолжать наращивать силы и ресурсы для выполнения этих задач. Временно они могут отложить активные попытки наступления на Херсонском направлении.

"Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, потому что они уже внесены в российскую конституцию. Это будет делаться за счет разного рода "подушек": финансовых, военных, логистических и так далее, но они будут продолжать эти вопросы решать", - сказал Свитан в интервью Главреду.

О персоне: Дэниел ДеПетрис

Дэниел ДеПетрис (Daniel DePetris) - американский эксперт по вопросам внешней политики и международных отношений.

Является сотрудником в аналитическом центре Defense Priorities, который фокусируется на прагматичной стратегии США для обеспечения безопасности и процветания.

ДеПетрис - колумнист по международным делам для Chicago Tribune, а также регулярно публикуется в других крупных изданиях: The National Interest, Newsweek, Foreign Policy, Los Angeles Times.

Выступает в качестве аналитика и комментатора по внешнеполитическим вопросам. Пишет статьи на темы Ближнего Востока и внешней политики США.






