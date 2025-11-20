Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

В Укрэнерго призвали украинцев при наличии электроэнергии использовать ее экономно.

В большей части регионов Украины введены экстренные отключения света

Графики почасовых отключений в этих областях не действуют

В ряде регионов Украины введены экстренные отключения света. Это означает, что графики почасовых отключений света больше не действуют. Об этом сообщил ДТЭК.

"Киев, Днепропетровская, Одесская и Киевская области: экстренные отключения", - говорится в сообщении. видео дня

В ДТЭК сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме по распоряжению "Укрэнерго" были введены экстренные отключения электроэнергии.

В Укрэнерго отметили, что аварийные отключения света применены в большинстве регионов Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что предварительно обнародованные графики отключений временно не применяются. Энергетические службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть стабильное электроснабжение.

"Если у вас сейчас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - советуют в Укрэнерго.

На сколько будут отключать свет - мнение эксперта

Как писал Главред, в большинстве областей Украины суточные графики отключений электроэнергии могут длиться от 10 до 16 часов. В Киеве жители уже фактически проводят без стабильного света около 14-16 часов в сутки. Об этом в эфире Громадського сообщил доктор технических наук и эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Он отметил, что одна из ключевых причин - погодные условия. В частности, из-за туманного утра в столице солнечные электростанции работают на минимальной отдаче.

По словам эксперта, в Украине установлено 6,8 гигаватта солнечных мощностей - даже больше, чем имеет временно оккупированная Запорожская АЭС. Однако в неблагоприятную погоду эти станции способны обеспечить лишь около 4% своего проектного потенциала.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, более 30% сети крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" остаются без электропитания из-за масштабных отключений. Об этом по состоянию на утро 20 ноября сообщил CEO компании Александр Комаров, призвав пользователей фиксированного интернета позаботиться о резервном питании для роутеров, чтобы как можно дольше оставаться на связи.

Риски для украинской энергосистемы в зимний период 2025-2026 годов остаются значительными из-за продолжающихся российских ударов. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Россия продолжает накапливать и производить большое количество ракет и дронов типа "Шахед". Однако, осознавая, что их запасы не безграничны, оккупанты все чаще выбирают для ударов наиболее важные цели. Как пояснил эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар, в последние месяцы враг действует более точечно и локально.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

