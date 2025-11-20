Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

Юрий Берендий
20 ноября 2025, 15:12обновлено 20 ноября, 15:42
817
В Укрэнерго призвали украинцев при наличии электроэнергии использовать ее экономно.
Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света
В Украине ввели экстренные отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • В большей части регионов Украины введены экстренные отключения света
  • Графики почасовых отключений в этих областях не действуют

В ряде регионов Украины введены экстренные отключения света. Это означает, что графики почасовых отключений света больше не действуют. Об этом сообщил ДТЭК.

"Киев, Днепропетровская, Одесская и Киевская области: экстренные отключения", - говорится в сообщении.

видео дня

В ДТЭК сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме по распоряжению "Укрэнерго" были введены экстренные отключения электроэнергии.

В Укрэнерго отметили, что аварийные отключения света применены в большинстве регионов Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что предварительно обнародованные графики отключений временно не применяются. Энергетические службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть стабильное электроснабжение.

"Если у вас сейчас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - советуют в Укрэнерго.

На сколько будут отключать свет - мнение эксперта

Как писал Главред, в большинстве областей Украины суточные графики отключений электроэнергии могут длиться от 10 до 16 часов. В Киеве жители уже фактически проводят без стабильного света около 14-16 часов в сутки. Об этом в эфире Громадського сообщил доктор технических наук и эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Он отметил, что одна из ключевых причин - погодные условия. В частности, из-за туманного утра в столице солнечные электростанции работают на минимальной отдаче.

По словам эксперта, в Украине установлено 6,8 гигаватта солнечных мощностей - даже больше, чем имеет временно оккупированная Запорожская АЭС. Однако в неблагоприятную погоду эти станции способны обеспечить лишь около 4% своего проектного потенциала.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, более 30% сети крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" остаются без электропитания из-за масштабных отключений. Об этом по состоянию на утро 20 ноября сообщил CEO компании Александр Комаров, призвав пользователей фиксированного интернета позаботиться о резервном питании для роутеров, чтобы как можно дольше оставаться на связи.

Риски для украинской энергосистемы в зимний период 2025-2026 годов остаются значительными из-за продолжающихся российских ударов. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Россия продолжает накапливать и производить большое количество ракет и дронов типа "Шахед". Однако, осознавая, что их запасы не безграничны, оккупанты все чаще выбирают для ударов наиболее важные цели. Как пояснил эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар, в последние месяцы враг действует более точечно и локально.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

16:12Экономика
Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

15:12Украина
В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

14:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Последние новости

16:24

Кому повысят соцвыплаты уже с 1 декабря: названа сумма надбавки

16:21

Что форма ногтя говорит о вашем характере: полная расшифровка

16:20

Выход с Донбасса и еще двух областей - раскрыт опасный нюанс плана США по Украине

16:16

Можно ли пить алкоголь во время поста: священник дал неожиданный ответ

16:14

"Это был интересный опыт": что происходит в личной жизни Ярослава Грубича

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
16:12

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

16:01

В холодильнике есть "тайная" функция: одна скрытая регулировка меняет всеВидео

15:54

Переименовывали несколько раз: как теперь называется уникальный город на Луганщине

15:50

"Как у мамы": Орбакайте поразила неожиданной схожестью с Аллой ПугачевойВидео

Реклама
15:44

Среди каких знаков зодиака больше всего долгожителей: астрологи назвали лидеров

15:41

Adam Клименко в коме: коллега певца раскрыл детали его болезни

15:39

Пост в соцсети изменил жизнь женщины и принес ей миллионный выигрыш: подробности

15:35

У Симоньян выпали волосы: что она сказала

15:25

Сорвут куш счастья: каким ТОП-4 знакам невероятно повезет в конце ноября

15:13

Золотой шок: муниципальный работник откопал клад, о котором никто не подозревалВидео

15:12

Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

14:50

Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер

14:46

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится в лучшему: что их ждет

14:37

"Все остальное - затягивание войны": Залужный назвал политическую цель Украины

14:36

Какое ангельское число скрыто в дне вашего рождения: ответ удивит

Реклама
14:28

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

14:25

Россияне оккупировали село и продвинулись на нескольких горячих направлениях - DeepState

14:09

Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

14:00

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

13:59

Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

13:53

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

13:38

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:27

"Перевести" или "переказати" деньги: как правильно сказать на украинском

13:25

Знают лишь единицы: что на самом деле означают цвета кухонных губок

13:22

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:09

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

12:59

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

12:52

Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

12:51

Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026

12:44

Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

12:39

Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

12:34

"Впереди тяжелые бои": эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске

12:29

Алсу связалась с разведенным предателем ДжиганомВидео

12:24

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

12:15

"Очень тяжелый день": более 30% сети Киевстара обесточено из-за отключения света

Реклама
12:13

Знаки зодиака, которые кажутся невинными, но имеют шаловливую сторону

11:59

Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

11:43

"Психически нестабильна": путинистке Долиной вынесли психиатрическое заключение

11:42

Ушла к богатому: Пресняков рассказал о страданиях после развода

11:40

РФ пойдет в наступление на три области Украины: ISW о "мирном плане" США

11:35

"Это очевидно": в ЕС сделали жесткое заявление о "мирном плане" для Украины

11:33

Ошибается не один водитель: что ни в коем случае нельзя подключать к прикуривателю

11:12

Украинцы живут за чертой бедности: сколько нужно для жизни пенсионеру и семье с детьми

10:59

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

10:57

"Застыла кровь": что известно о парне, который чудом пережил атаку на ТернопольФото

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять