РФ пойдет в наступление на три области Украины: ISW о 'мирном плане' США

Вывод украинских войск с Донбасса стал бы лишь стартовой точкой для дальнейших требований Кремля, убеждены в ISW.

СМИ обсуждают вероятный план завершения войны в Украине

Главное:

План США принесёт Москве непропорционально большие выгоды

Уход ВСУ с Донбасса дал бы возможность для нового наступления РФ

Администрация Дональда Трампа представила очередной проект "мирного плана" по завершению войны в Украине.

Однако, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), предложение передать России контроль над оставшимися под украинским управлением районами Донецкой области и фактически зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге принесёт Москве непропорционально большие выгоды.

Эксперты подчёркивают, что вывод украинских войск с Донбасса стал бы лишь стартовой точкой для дальнейших требований Кремля, а не финалом мирных переговоров.

При этом Россия не давала никаких сигналов о готовности обсуждать мирное урегулирование до того, как Украина покинет территории, которые Москва хочет захватить. По сути, это означает отсутствие каких-либо гарантий прекращения войны.

РФ может пойти в новое наступление

Кроме того, уход Сил обороны Украины из Донецкой области открыл бы российской армии более выгодные позиции для возможных новых наступлений — в сторону юга Харьковской области, а также на восточные районы Запорожской и Днепропетровской областей.

В ISW также отмечают, что предложенный американцами "мирный план" по сути повторяет ультимативные требования Москвы времён переговоров в Стамбуле весной 2022 года — когда ситуация на фронте была куда более благоприятной для России, чем сейчас.

Новый план США по Украине: оценка эксперта

Политолог Владимир Фесенко подчёркивает, что США уже не впервые выдвигают так называемый "мирный план", который по сути повторяет выгодные для Москвы сценарии завершения войны. По его словам, это далеко не первая попытка российско-американских переговорщиков навязать Украине условия, которые фактически играют на руку Кремлю.

Фесенко отмечает, что Вашингтон вновь повторяет старые ошибки в общении с Россией — там всё ещё убеждены, что уступки Путину помогут приблизить прекращение боевых действий. Однако, по мнению эксперта, такой подход приведёт не к миру, а к прямо противоположным последствиям.

Переговоры о прекращении огня: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле, а западные медиа сообщали о вероятной встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

