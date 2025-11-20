Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

Представители США, вероятно, хотят повлиять на позицию Украины. Однако удастся ли это им, покажет только время.

Что означает возобновление переговоров со стороны Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Что сказал Яременко:

Дипломатические переговоры с участием Украины не прекращались

США меняет свою позицию в переговорах в лучшую сторону

Украине следует продолжать поддерживать контакты с США

Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад заявил о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле, а западные медиа сообщали о вероятной встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В интервью Главреду народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал, почему было принято такое решение.

По его словам, переговоры продолжаются постоянно, на разных уровнях и между разными странами. Поэтому не следует искать что-то экстраординарное в этом решении. Встречи между сторонами и переговоры как и происходили раньше, так и продолжаются сейчас.

Каких позиций придерживаются стороны, участвующие в переговорах

Американская сторона более склонна к постепенной эволюции подходов. Это, как пояснил нардеп, замечательно, потому что означает, что аргументы Украины действуют, и нужно продолжать эти контакты, чтобы и в дальнейшем убеждать США.

"Возможно, Виткофф считает, что имеет какие-то аргументы, которые могут повлиять на позицию Украины. Ну посмотрим. Но это все обычные консультации. Еще раз повторю: Виткофф - не тот человек, который принимает решения. Он априори не имеет достаточного веса: он не представитель исполнительной власти, не занимает никаких должностей, которые бы позволяли заключать какие-либо договоренности. Поэтому говорить с ним можно, но никаких договоренностей с ним быть не может - только консультации, не более", - подчеркнул Яременко.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Турции Эрдоган во время встречи с Зеленским подчеркнул важность продолжения Стамбульского процесса с прагматичным и результативным подходом.

Во время этой же встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция может предоставить сторонам площадку для переговоров о завершении войны.

Накануне Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

