Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

Что сказал Яременко:
- Дипломатические переговоры с участием Украины не прекращались
- США меняет свою позицию в переговорах в лучшую сторону
- Украине следует продолжать поддерживать контакты с США
Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад заявил о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле, а западные медиа сообщали о вероятной встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
В интервью Главреду народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал, почему было принято такое решение.
По его словам, переговоры продолжаются постоянно, на разных уровнях и между разными странами. Поэтому не следует искать что-то экстраординарное в этом решении. Встречи между сторонами и переговоры как и происходили раньше, так и продолжаются сейчас.
Каких позиций придерживаются стороны, участвующие в переговорах
Американская сторона более склонна к постепенной эволюции подходов. Это, как пояснил нардеп, замечательно, потому что означает, что аргументы Украины действуют, и нужно продолжать эти контакты, чтобы и в дальнейшем убеждать США.
"Возможно, Виткофф считает, что имеет какие-то аргументы, которые могут повлиять на позицию Украины. Ну посмотрим. Но это все обычные консультации. Еще раз повторю: Виткофф - не тот человек, который принимает решения. Он априори не имеет достаточного веса: он не представитель исполнительной власти, не занимает никаких должностей, которые бы позволяли заключать какие-либо договоренности. Поэтому говорить с ним можно, но никаких договоренностей с ним быть не может - только консультации, не более", - подчеркнул Яременко.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Турции Эрдоган во время встречи с Зеленским подчеркнул важность продолжения Стамбульского процесса с прагматичным и результативным подходом.
Во время этой же встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция может предоставить сторонам площадку для переговоров о завершении войны.
Накануне Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.
О персоне: Богдан Яременко
Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.
