Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

Анна Косик
20 ноября 2025, 09:59
46
Представители США, вероятно, хотят повлиять на позицию Украины. Однако удастся ли это им, покажет только время.
Зеленский, Уиткофф
Что означает возобновление переговоров со стороны Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Что сказал Яременко:

  • Дипломатические переговоры с участием Украины не прекращались
  • США меняет свою позицию в переговорах в лучшую сторону
  • Украине следует продолжать поддерживать контакты с США

Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад заявил о возобновлении переговорного процесса в Стамбуле, а западные медиа сообщали о вероятной встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В интервью Главреду народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал, почему было принято такое решение.

видео дня

По его словам, переговоры продолжаются постоянно, на разных уровнях и между разными странами. Поэтому не следует искать что-то экстраординарное в этом решении. Встречи между сторонами и переговоры как и происходили раньше, так и продолжаются сейчас.

Каких позиций придерживаются стороны, участвующие в переговорах

Американская сторона более склонна к постепенной эволюции подходов. Это, как пояснил нардеп, замечательно, потому что означает, что аргументы Украины действуют, и нужно продолжать эти контакты, чтобы и в дальнейшем убеждать США.

"Возможно, Виткофф считает, что имеет какие-то аргументы, которые могут повлиять на позицию Украины. Ну посмотрим. Но это все обычные консультации. Еще раз повторю: Виткофф - не тот человек, который принимает решения. Он априори не имеет достаточного веса: он не представитель исполнительной власти, не занимает никаких должностей, которые бы позволяли заключать какие-либо договоренности. Поэтому говорить с ним можно, но никаких договоренностей с ним быть не может - только консультации, не более", - подчеркнул Яременко.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Турции Эрдоган во время встречи с Зеленским подчеркнул важность продолжения Стамбульского процесса с прагматичным и результативным подходом.

Во время этой же встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция может предоставить сторонам площадку для переговоров о завершении войны.

Накануне Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Читайте также:

О персоне: Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Богдан Яременко Стив Уиткофф переговоры в Стамбуле
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:32Украина
"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:40Украина
Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

Последние новости

10:39

"Помогал всем": в Тернополе ракета РФ забрала жизнь Виталия Долиняка и его сына

10:32

Удар по Тернополю: Зеленский сказал, сколько людей остаются под завалами домов

10:26

Потап и Настя Каменских разрывают последнюю связь с Украиной — деталиВидео

10:04

Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: за что придется доплачивать

09:59

Украина возобновляет переговорный процесс: эксперт оценил позицию США

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
09:40

"Трудные уступки": Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине

09:39

Туалет по цене квартиры: в Одессе построят уборную за 6 миллионов

09:23

Популярный голливудский актер признался, что стал бездомным

09:20

Гороскоп на завтра 21 ноября: Близнецам - предательство, Володеям - крупная прибыль

Реклама
09:10

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

09:04

"Это необходимо": в Украине хотят запретить Telegram

08:54

Не выдержит столкновения с реальностью: что не так с мирным планом Трампа - The Telegraph

08:50

Очень много бронетехники и солдат: РФ везет подкрепление в горячую точку фронта

08:50

"Смело": Меган Маркл сделала откровенное признание об отношениях с принцем Гарри

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 ноября (обновляется)

08:30

Миссия Дрискола в Киеве: чего на самом деле хочет Белый доммнение

08:26

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

В небе большое пламя, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали Россию

07:40

Лондон поддержал мирные усилия США и обратился к РФ: детали

06:58

Тайный план мира: Трамп одобрил документ для урегулирования войны РФ в Украине - СМИ

Реклама
06:22

Нация продемонстрировала мудрость и может собой гордитьсямнение

06:22

Гороскоп на декабрь 2025 для Дев: семейные тайны и исполнение желаний

05:58

Вкуснее и бюджетнее, чем магазинный: рецепт итальянского сыра за 5 минут

05:20

Сразу четыре знака зодиака станут магнитом для удачи - кто среди счастливчиков

04:47

Что произойдет, если во время полета в самолете человек умирает: стюардесса раскрыла тайны

04:09

Кот может замерзнуть быстрее, чем кажется - признаки, которые хозяева игнорируютВидео

02:45

Где дешевле всего встретить Рождество в Европе: украинцам назвали город с минимальными затратами

01:44

Украина может получить новые системы вооружения: Мерц сделал важное заявление

01:30

Жена Юрия Ткача похвасталась необычным талантом дочериВидео

01:13

Как выбрать ИБП, UPS и EcoFlow: эксперт развеял мифы и дал практические советыВидео

00:09

РФ готовит новую массированную атаку: эксперт объясняет выбор целей и сроки

19 ноября, среда
23:25

"Прорвали сильнейшую линию фронта": в Bild заявили о продвижении россиян

22:57

Степану Гиге сделали операцию: что известно о состоянии певца

22:54

Горящий Кремль на матче Украины: в РФ знатно "подгорело" из-за баннера фанатов

22:42

Кит Келлог объявил об отставке с должности спецпредставителя Трампа - какова причина

22:30

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

21:56

Машина стоит, а батарея садится: механик назвал невидимых "пожирателей" энергии

21:46

Зеленский назвал единственное условие окончания войны и форматы переговоров с РФ

21:18

Водителей массово штрафуют за неправильное торможение - в чем причина

21:17

Окна станут кристально прозрачными: чудо-средство удивит небывалой чистотой

Реклама
21:03

Во сколько стоит ужинать зимой - ученые раскрыли неприятный секрет

20:53

Почему гениальный "мирный план чебурека" повторит судьбу всех предыдущихмнение

20:49

"Максимально тяжелая ситуация": Буданов рассказал о реальной обстановке в Покровске

20:43

День рождения Мег Райан: топ-5 лучших фильмов с актрисой

20:08

Семьи горели заживо, все окутало огнем: раскрыты жуткие подробности из ТернополяФото

20:04

Равнозначно капитуляции: СМИ раскрыли, что предусматривает "мирный план" США и РФ

19:56

Чем подкормить абрикос в ноябре, чтобы цветочные почки не замерзли веснойВидео

19:56

Несут негативную энергетику: какие три популярных цветка не стоит дарить близким

19:54

Симоньян стала лежачей: как прогрессирует болезнь путинистки

19:52

Мощный ускоритель для мобильного телефона: один ход "взорвёт" скорость ИнтернетаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять