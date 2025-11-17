Куча самолетов, ракет и ПВО: Зеленский раскрыл детали исторического соглашения с Францией

Украина и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороноспособности.

Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Зеленский и Макрон подписали декларацию о сотрудничестве

Украина получит от Франции самолеты, системы ПВО и ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном и подписали декларацию о сотрудничестве в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Подробности соглашения раскрыл президент.

Украина сможет приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленности и технологической базы:

100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины,

системы ПВО SAMP-T,

радары к системам ПВО,

ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

Также страны договорились о совместном производстве дронов-перехватчиков и развитием критических технологий и компонентов, которые будут интегрированы в украинские беспилотники.

"Новые самолеты, новое усиление, новые шаги для укрепления нашей армии и нашей страны. Я очень благодарен Франции, Президенту Эмманюэлю Макрону, всему французскому народу", - отметил президент.

Самолеты и оружие для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.

Также Зеленский заявил 23 октября, что в Украине пока нет крылатых ракет Tomahawk, но они могут появиться.

Кроме этого, окончательное решение по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США.

Другие новости:

Что предусматривает инициатива Макрона по миротворческой миссии в Украине Президент Франции Эммануэль Макрон высказал идею развернуть европейские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности в случае достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это предложение обсуждается на уровне Европейского Союза и предусматривает участие стран-членов в формировании миротворческого контингента.

