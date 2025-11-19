Укр
Зеленский назвал единственное условие окончания войны и форматы переговоров с РФ

Юрий Берендий
19 ноября 2025, 21:46
Зеленский отметил необходимость лидерства США и готовности работать в предложенных Турцией форматах, для достижения мира.
  • Только США и Трамп имеют силу для завершения войны
  • Турция готова предоставить площадку для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Стамбуле с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция может предоставить площадку для переговоров о завершении войны. Соответствующее заявление он сделал в заметке в Telegram.

Зеленский отметил, что благодарен президенту Эрдогану за сегодняшний визит и содержательный разговор. Он подчеркнул, что Украина высоко ценит активное участие Турции в дипломатических процессах. Во время встречи стороны подробно рассмотрели реальные шаги, которые могут привести к надежному и достойному завершению войны. Зеленский также отметил, что с начала года Украина поддерживает все решительные действия и инициативы президента Трампа, направленные на прекращение войны.

"Только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки имеют достаточную силу, чтобы война наконец закончилась. Президент Эрдоган сегодня предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку. Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат", - указал он.

Он добавил, что ключевым условием для прекращения кровопролития и достижения длительного мира является согласованная работа со всеми партнерами, а также сохранение активного и мощного лидерства США, которое способно приблизить устойчивый мир и обеспечить безопасность людей.

О чем Зеленский должен говорить с Путиным - мнение эксперта

Как писал Главред, вопрос территорий в итоге будет решаться на уровне личных переговоров между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

При этом он подчеркнул, что остается "глубоким скептиком", поскольку достичь договоренностей в этой сфере фактически нереально. Фесенко отметил, что никакой компромисс невозможен, ведь позиции Киева и Москвы полностью противоположны и не имеют точек пересечения.

По его мнению, если бы не состоялась российская аннексия оккупированных территорий, а оставался только вопрос Крыма, теоретически можно было бы искать различные решения. Однако после захвата еще четырех областей осенью 2022 года ситуация зашла в полный тупик.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа относительно сроков окончания войны.

Известно, что администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. Однако, он будет равносилен капитуляции Украины. Об этом сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.

19 ноября 2025 года в рамках официального визита президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевой темой переговоров было достижение справедливого мира для Украины и возобновление переговоров с РФ.

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский мирное урегулирование мирные переговоры
