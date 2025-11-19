Семьи горели заживо, все окутало огнем: раскрыты жуткие подробности из Тернополя

В Тернополе уже 25 погибших в результате атаки, еще столько же людей может находиться под завалами.

Люди горели заживо в Тернополе / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

В Тернополе серьезные разрушения из-за атаки РФ

Россияне убили по меньшей мере 25 человек, среди них дети

Под завалами до сих пор могут находиться люди

В Тернополе резко возросло количество погибших в результате атаки на город. Уже известно по меньшей мере о 25 погибших, среди которых трое детей. Спасатели до сих пор продолжают поисковые работы, еще по меньшей мере 25 человек не выходят на связь и могут быть под завалами. Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

"Сегодня в семь часов утра в два дома в городе Тернополе попали две вражеские ракеты. Мы сейчас - на одной из локаций. 51 квартира, проживало 124 человека - зарегистрированы. К сожалению, в настоящее время мы не имеем связи с 25 лицами", - сказал Клименко.

По данным ГСЧС, в результате атаки уже по меньшей мере 92 раненых, среди которых 18 - дети. Из разрушенных домов были спасены 46 человек, из них 7 детей.

Клименко уточнил, что в больницах находятся 47 человек. Все они находятся в состоянии различной степени тяжести. Погибшим детям было 5, 7 и 16 лет. Известно, что несколько человек умерли в больнице из-за несовместимых травм с жизнью.

Он отметил, что удар вызвал сильный пожар. Огонь буквально лавой залил до первого этажа. Люди оказались в огненной ловушке и даже не успели спастись. Люди просто сгорели заживо.

"Сейчас мы находимся возле дома, который имеет 5 подъездов, два из них полностью выгорели. И мы можем говорить о беде, которая потрясла всю Украину, - здесь сгорели заживо 19 человек", - сказал Клименко.

Спасатели уже разобрали часть завалов, но работы еще продолжаются, потому что разрушения серьезные. Под завалами могут оставаться тела погибших и живые люди, поэтому работать следует крайне осторожно.

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно

В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.

В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома, в который захватчики попали ракетой.

