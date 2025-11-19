Уже 20 погибших, над телами молятся священники: что происходит в Тернополе

Российские оккупанты дарили по Тернополю ракетами и "Шахедами".

В Тернополе уже 19 погибших / Колаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты ударили ракетами и "Шахедами" по Тернополю. Крылатые ракеты влетели прямо в дома. В результате атаки количество погибших уже возросло до 20-ти. Об этом сообщает ГСЧС.

Среди погибших есть два ребенка. Количество пострадавших возросло до 66, среди которых 16 детей. Известно, что сотрудники ГСЧС спасли 45 человек.

"Из-за вражеского обстрела повреждены жилые многоэтажки, а также производственные и складские сооружения. Возникли масштабные пожары. На местах работают 191 специалист ГСЧС, в том числе спецподразделение "Дельта", кинологи и психологи, медики и другие службы города. Привлечено 38 единиц техники ГСЧС. Ликвидация последствий продолжается. Данные обновляются", - говорится в сообщении.

Спасатели постоянно доставали тела погибших людей. Их в специальных пакетах клали прямо на улице. На место трагедии приехали священники и прямо там молились над телами погибших мирных людей.

Новость дополняется.

