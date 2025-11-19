Ракета пролетела над головами и влупила по дому: момент попадания в Тернополе

В результате российского обстрела сильно возросло количество погибших и пострадавших в Тернополе.

https://glavred.info/ukraine/raketa-proletela-nad-golovami-i-popala-po-domu-moment-popadaniya-v-ternopole-10716839.html Ссылка скопирована

Момент удара ракеты по дому в Тернополе / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ГСЧС

Что известно:

РФ ударила ракетами по жилым домам в Тернополе

Количество погибших в результате ударов возросло до 16-ти

Появилось видео с моментом удара по Тернополю

Российские оккупанты безжалостно ударили ракетами по Тернополю. Ракеты попали прямо в жилые многоэтажные дома, разрушив много квартир и унеся жизни семей. В Сети появилось видео с моментом удара ракеты по дому.

На кадрах видно, что российская ракета прямо летела в этот дом.

видео дня

Смотрите видео с моментом удара по Тернополю:

Момент удара ракеты по Тернополю / фото: скриншот

В Нацполиции заявили, что количество погибших в Тернополе резко возросло. Сейчас в городе уже 16 жертв и еще 64 раненых. Среди раненых есть 14 детей. Количество жертв и пострадавших может возрасти, ведь спасатели до сих пор разбирают завалы.

"На двух локациях, наиболее пострадавших от вражеского удара, развернуты оперативные штабы, куда могут обращаться люди, которые пострадали или разыскивают родных ... Также на местах событий работает выездная криминалистическая лаборатория Нацполиции, где можно сдать образцы ДНК для установления личностей других пострадавших", - говорится в сообщении.

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно

В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. Також оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.

В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома в который захватчики попали ракетой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред