Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Возобновление переговоров между Украиной и РФ - раскрыто, как должна закончиться война

Юрий Берендий
19 ноября 2025, 19:27
998
Зеленский обсудил с Эрдоганом пути достижения справедливого мира, восстановление Стамбульского процесса переговоров с РФ и возвращение пленных.
Возобновление переговоров между Украиной и РФ - раскрыто, как должна закончиться война
Как должна закончиться война в Украине и когда возобновятся обмены пленными / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Чем полезны были переговоры Украины и России в Стамбуле
  • Как должна закончиться война
  • Когда возобновятся обмены пленными

19 ноября 2025 года в рамках официального визита президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевой темой переговоров было достижение справедливого мира для Украины и возобновление переговоров с РФ.

Главред собрал основные заявления президентов Украины и Турции на пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

видео дня

Чем полезны были переговоры Украины и России в Стамбуле

Эрдоган сообщил, что сразу после последнего визита президента Украины в мае Турция приняла переговоры между украинской и российской делегациями, которые состоялись впервые за более чем три года. Во время трех раундов переговоров удалось достичь определенного прогресса, в частности в гуманитарной сфере.

"Кроме того, стороны смогли непосредственно обсудить вопросы прекращения огня, мира и других военных аспектов. Мы рассматриваем все эти шаги как ценные достижения", - указал он.

Возобновление переговоров между Украиной и РФ - раскрыто, как должна закончиться война
/ Фото: скриншот

Стамбульский формат нужно восстановить и усилить

Он добавил, что во время нынешней встречи с Зеленским также подчеркнул важность продолжения Стамбульского процесса с прагматичным и результативным подходом.

По словам Эрдогана, в ситуации, когда последствия войны для обеих сторон становятся все тяжелее, стамбульские переговоры играют ключевую роль в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта. Особенно это касается растущих атак на энергетическую инфраструктуру и связанных с ними человеческих потерь, которые наносят необратимые разрушения обеим сторонам.

"Мы считаем целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и направился на решение проблем, которые приобрели уже критический характер. Также ожидаем от всех наших партнеров в регионе, которые стремятся к прекращению кровопролития, конструктивной поддержки стамбульского процесса переговоров", - добавил президент Турции.

Признает ли Турция территориальную целостность Украины

Эрдоган подчеркнул, что Турция вновь подтвердила свою приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости своего стратегического партнера - Украины. Он также отметил, что поддержка крымских татар, которые являются важным историческим и культурным мостом между Украиной и Турцией, будет продолжаться.

Возобновление переговоров между Украиной и РФ - раскрыто, как должна закончиться война
/ Фото: скриншот

Президент Турции добавил, что несмотря на все трудности войны, страна стремится увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. Он отметил важность содействия восстановлению Украины при поддержке турецких предпринимателей, которые, несмотря на сложные обстоятельства, остаются в стране и продолжают свою деятельность.

"Турция всегда готова обсуждать с Россией предложения, которые ускорят прекращение огня и откроют путь к справедливому и длительному миру. В этом контексте мы также ценим привлечение нашего союзника США к этому процессу. Завершая свои слова, хочу еще раз выразить соболезнования дружественному украинскому народу в связи с потерями в результате войны", - резюмировал Эрдоган.

Активизировалась дипломатия в контексте войны РФ против Украины - как должна закончиться война

Зеленский сообщил, что во время встречи с Эрдоганом обсуждали дипломатическую ситуацию. По его словам, сейчас происходит активизация многих процессов.

Он подчеркнул, что все усилия направлены на достижение мира - справедливого и с гарантированной безопасностью. Гарантии безопасности, по его словам, имеют ключевое значение.

"Война должна закончиться, нет альтернативы миру. Россия должна осознавать, что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения. И не должно остаться у России возможности развязать другую подобную войну против Украины или против любой другой страны в регионе рядом", - подчеркнул он.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

Когда возобновятся обмены пленными

Президент также отметил, что стороны активно работают над восстановлением обменов пленными, чтобы вернуть домой украинских военных и гражданских, которых удерживает Россия, включая крымскотатарских политических и религиозных заключенных.

Кроме того, ведется работа по возвращению похищенных украинских детей. Для этого созданы соответствующие площадки, в частности в Турции, где есть все необходимые условия. Зеленский поблагодарил за помощь в возвращении детей домой.

"Надеемся, до конца года мы восстановить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает. Хочу вас лично за это поблагодарить, господин президент, за встречи, за результаты встречи. За то, что уже 2,5 тысячи наших военнопленных было возвращено", - резюмирует он.

Могут ли США возобновить переговоры с РФ после встречи в Стамбуле

Народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко в интервью Главреду отметил, что Дональд Трамп и его администрация ведут переговоры с Россией, руководствуясь прежде всего собственными интересами и собственным взглядом на ситуацию. По его словам, сейчас американцы пришли к выводу, что попытки умиротворения России не дают результата. Путин же пытается демонстрировать готовность к диалогу, порой провоцируя даже нервную реакцию среди сторонников войны в РФ.

"Тенденция такова, что американцы пока не склонны к диалогу. Они очень четко объяснили свою позицию: пока они не увидят конкретных признаков того, что Россия действительно хочет договариваться, а не только выдвигает ультиматумы без оснований, они не видят необходимости в встречах высокого уровня — начиная от уровня министров иностранных дел и выше. Я пока не вижу, чтобы ситуация как-то изменилась. Это нынешний тренд в Вашингтоне", — резюмирует он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский мирное урегулирование Реджеп Тайип Эрдоган новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Максимально тяжелая ситуация": Буданов рассказал о реальной ситуации в Покровске

"Максимально тяжелая ситуация": Буданов рассказал о реальной ситуации в Покровске

20:49Фронт
Семьи горели заживо, все окутало огнем: раскрыты жуткие подробности из Тернополя

Семьи горели заживо, все окутало огнем: раскрыты жуткие подробности из Тернополя

20:08Украина
Равнозначно капитуляции: СМИ раскрыли, что предусматривает "мирный план" США и РФ

Равнозначно капитуляции: СМИ раскрыли, что предусматривает "мирный план" США и РФ

20:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Идеальное время для шага вперед: четырем знакам зодиака откроются новые двери

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

Древний оберег: какое дерево стоит посадить возле дома, чтобы в семье царило благополучие

Гороскоп на завтра 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

Гороскоп на завтра 20 ноября: Раки сорвут куш, Козерогам - серьезная ссора

Судьба подарит трем знакам зодиака сказочное богатство уже вот-вот: кто озолотится

Судьба подарит трем знакам зодиака сказочное богатство уже вот-вот: кто озолотится

Последние новости

21:03

Во сколько стоит ужинать зимой - ученые раскрыли неприятный секрет

20:53

Почему гениальный "мирный план чебурека" повторит судьбу всех предыдущихмнение

20:49

"Максимально тяжелая ситуация": Буданов рассказал о реальной ситуации в Покровске

20:43

День рождения Мег Райан: топ-5 лучших фильмов с актрисой

20:08

Семьи горели заживо, все окутало огнем: раскрыты жуткие подробности из ТернополяФото

Перемирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - ЯременкоПеремирие до Нового года маловероятно, прогнозы Запада зависят от ВСУ - Яременко
20:04

Равнозначно капитуляции: СМИ раскрыли, что предусматривает "мирный план" США и РФ

19:56

Чем подкормить абрикос в ноябре, чтобы цветочные почки не замерзли веснойВидео

19:56

Несут негативную энергетику: какие три популярных цветка не стоит дарить близким

19:54

Симоньян стала лежачей: как прогрессирует болезнь путинистки

Реклама
19:52

Мощный ускоритель для мобильного телефона: один ход "взорвёт" скорость ИнтернетаВидео

19:32

Как в России реагируют на украинский коррупционный скандалмнение

19:27

Возобновление переговоров между Украиной и РФ - раскрыто, как должна закончиться война

19:20

После увольнения Гринчук: Кабмин назначил временного министра энергетики

19:08

Почти 10 часов пробыл под завалами: в Тернополе чудом спасли молодого парняФотоВидео

18:52

Угроза от домашней консервации: эксперт рассказал, когда закрутки становятся опасными

18:49

Повседневный продукт резко прыгнет в цене до конца года: какая будет стоимость

18:48

Простой трюк меняет всё: полотенца сохнут быстрее и пахнут свежестьюВидео

18:44

План РФ по разрушению энергосистемы Украины: в ГУР предупредили о тяжелой зиме

18:17

Когда закончится война России против Украины - Буданов оценил прогноз Трампа

18:01

В квартире будет "Африка": чем и как правильно утеплить балкон изнутриВидео

Реклама
18:01

София Ротару вышла на связь после удара РФ по Тернополю - что она сделалаВидео

17:58

Какие области Украины в наибольшей зоне риска: эксперт объяснил закономерность атак РФ

17:56

Жесткие графики отключения света на 20 ноября: часов с электроэнергией будет мало

17:38

"Они туда попрутся": названо условие, при котором россияне могут пойти на Днепр

17:34

Трагедия в Тернополе: стало известно, какими ракетами РФ атаковала многоэтажки

17:21

Чтение и запрет на российский контент: Педан поделился правилами воспитания сына

17:15

Три поколения Малфоев: звезда "Гарри Поттера" вернулся к роли 14 лет спустяВидео

17:06

Эксперимент на грани фантастики: люди целый год будут жить "на Марсе" одни

16:57

"Вульгарная, все напоказ": в сети появилось новое видео дочери Лорак

16:43

В Украине нашли забытую крыивку, которая спрятана под землей: как она выглядитВидео

16:42

Раскрыт тайный план окончания войны - что готовят США и Россия для Украины

16:41

Часть "Слуг" призывает сформировать новую коалицию и правительство: нардеп раскрыл подробности

16:36

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

16:30

Магамедрасулов не имеет никакого отношения к расследованию дела Миндича - эксперт

16:28

Из-под завалов достали тела детей: жуткие подробности из ТернополяФотоВидео

16:12

"С привкусом карнавала": национальный костюм "Мисс Вселенная Украина" возмутил сетьВидео

16:10

Почему первые банкноты Украины получили странное название "яичница": ответ удивит

15:56

Константин Грубич назвал имя звезды, которую считает "родственной душой"

15:41

Можно ли отапливать дом прошлогодними дровами: какова их пригодность

15:36

Идеальное растение: какой комнатный цветок подходит вам по знаку зодиака

Реклама
15:29

Украина превратится в сплошные степи и пустыни: ученый предупредил об изменениях климата

15:07

Известный российский фигурист собрал семью и срочно покинул Россию

15:04

"Есть вторичная выгода": Alyona Alyona призналась, почему не может похудетьВидео

15:04

Самый длинный дом в мире находится в Украине: как выглядит уникальный феноменВидео

14:59

Секрет моментального отопления: простая процедура творит чудеса с радиаторами

14:54

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября: Кроликам - стресс, Лошадям - испытания

14:51

Намного дешевле: ученые придумали, чем заменить обычные солнечные панели

14:40

"Состояние тяжелое": 66-летний Степан Гига попал в больницу

14:33

Андреевские вечерницы по новому календарю: точная дата и главные украинские ритуалы

14:23

Перепады напряжения больше не страшны: как уберечь холодильник во время отключений

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять