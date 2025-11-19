Возобновление переговоров между Украиной и РФ - раскрыто, как должна закончиться война

Зеленский обсудил с Эрдоганом пути достижения справедливого мира, восстановление Стамбульского процесса переговоров с РФ и возвращение пленных.

Как должна закончиться война в Украине и когда возобновятся обмены пленными / Коллаж: Главред

19 ноября 2025 года в рамках официального визита президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ключевой темой переговоров было достижение справедливого мира для Украины и возобновление переговоров с РФ.

Главред собрал основные заявления президентов Украины и Турции на пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

Чем полезны были переговоры Украины и России в Стамбуле

Эрдоган сообщил, что сразу после последнего визита президента Украины в мае Турция приняла переговоры между украинской и российской делегациями, которые состоялись впервые за более чем три года. Во время трех раундов переговоров удалось достичь определенного прогресса, в частности в гуманитарной сфере.

"Кроме того, стороны смогли непосредственно обсудить вопросы прекращения огня, мира и других военных аспектов. Мы рассматриваем все эти шаги как ценные достижения", - указал он.

Стамбульский формат нужно восстановить и усилить

Он добавил, что во время нынешней встречи с Зеленским также подчеркнул важность продолжения Стамбульского процесса с прагматичным и результативным подходом.

По словам Эрдогана, в ситуации, когда последствия войны для обеих сторон становятся все тяжелее, стамбульские переговоры играют ключевую роль в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта. Особенно это касается растущих атак на энергетическую инфраструктуру и связанных с ними человеческих потерь, которые наносят необратимые разрушения обеим сторонам.

"Мы считаем целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и направился на решение проблем, которые приобрели уже критический характер. Также ожидаем от всех наших партнеров в регионе, которые стремятся к прекращению кровопролития, конструктивной поддержки стамбульского процесса переговоров", - добавил президент Турции.

Признает ли Турция территориальную целостность Украины

Эрдоган подчеркнул, что Турция вновь подтвердила свою приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости своего стратегического партнера - Украины. Он также отметил, что поддержка крымских татар, которые являются важным историческим и культурным мостом между Украиной и Турцией, будет продолжаться.

Президент Турции добавил, что несмотря на все трудности войны, страна стремится увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов. Он отметил важность содействия восстановлению Украины при поддержке турецких предпринимателей, которые, несмотря на сложные обстоятельства, остаются в стране и продолжают свою деятельность.

"Турция всегда готова обсуждать с Россией предложения, которые ускорят прекращение огня и откроют путь к справедливому и длительному миру. В этом контексте мы также ценим привлечение нашего союзника США к этому процессу. Завершая свои слова, хочу еще раз выразить соболезнования дружественному украинскому народу в связи с потерями в результате войны", - резюмировал Эрдоган.

Активизировалась дипломатия в контексте войны РФ против Украины - как должна закончиться война

Зеленский сообщил, что во время встречи с Эрдоганом обсуждали дипломатическую ситуацию. По его словам, сейчас происходит активизация многих процессов.

Он подчеркнул, что все усилия направлены на достижение мира - справедливого и с гарантированной безопасностью. Гарантии безопасности, по его словам, имеют ключевое значение.

"Война должна закончиться, нет альтернативы миру. Россия должна осознавать, что за войну, за убийства не должно быть никакого вознаграждения. И не должно остаться у России возможности развязать другую подобную войну против Украины или против любой другой страны в регионе рядом", - подчеркнул он.

Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

Когда возобновятся обмены пленными

Президент также отметил, что стороны активно работают над восстановлением обменов пленными, чтобы вернуть домой украинских военных и гражданских, которых удерживает Россия, включая крымскотатарских политических и религиозных заключенных.

Кроме того, ведется работа по возвращению похищенных украинских детей. Для этого созданы соответствующие площадки, в частности в Турции, где есть все необходимые условия. Зеленский поблагодарил за помощь в возвращении детей домой.

"Надеемся, до конца года мы восстановить обмены, вернуть значительное количество пленных. Турция нам в этом очень помогает. Хочу вас лично за это поблагодарить, господин президент, за встречи, за результаты встречи. За то, что уже 2,5 тысячи наших военнопленных было возвращено", - резюмирует он.

Могут ли США возобновить переговоры с РФ после встречи в Стамбуле

Народный депутат Украины, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко в интервью Главреду отметил, что Дональд Трамп и его администрация ведут переговоры с Россией, руководствуясь прежде всего собственными интересами и собственным взглядом на ситуацию. По его словам, сейчас американцы пришли к выводу, что попытки умиротворения России не дают результата. Путин же пытается демонстрировать готовность к диалогу, порой провоцируя даже нервную реакцию среди сторонников войны в РФ.

"Тенденция такова, что американцы пока не склонны к диалогу. Они очень четко объяснили свою позицию: пока они не увидят конкретных признаков того, что Россия действительно хочет договариваться, а не только выдвигает ультиматумы без оснований, они не видят необходимости в встречах высокого уровня — начиная от уровня министров иностранных дел и выше. Я пока не вижу, чтобы ситуация как-то изменилась. Это нынешний тренд в Вашингтоне", — резюмирует он.

