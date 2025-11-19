Почти 10 часов пробыл под завалами: в Тернополе чудом спасли молодого парня

Мать 20-летнего парня с самого утра ждала под разрушенным домом известия о сыне.

В Тернополе из-под завалов достали живого парня / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

РФ дарила ракетами и дронами по Тернополю

В результате атаки в городе много погибших и пострадавших

В Тернополе из-под завалов достали живого парня

Российские оккупанты утром 19 ноября ударили по Тернополю, разрушив жилые дома. Под завалами погибли целые семьи. Однако через много часов работы из-под завалов удалось достать живого человека. Это подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал.

"Из-под завалов достали пострадавшего. Он - живой!" - отметил он.

Стоит отметить, что с самого утра под разрушенным домом стояла женщина Оксана, которая ждала хотя бы каких-то известий о своем сыне. Парню 20 лет, он жил на девятом этаже разрушенного дома.

"Не могут добраться до него. Ничего не говорят, ничего не знаю. Надеюсь, что Бог даст ему силы и терпение", - говорит Оксана со слезами на глазах.

Женщина ждет под домом известия о своем сыне / фото: скриншот

Впоследствии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, который лично прибыл на место трагедии, рассказал, что спасателям удалось услышать под завалами живого человека во время минуты тишины. Им оказался 20-летний мужчина. Однако пока неизвестно, является ли этот парень сыном Оксаны.

"На уровне между пятым и шестым этажами удалось услышать и установить контакт с 20-летним мужчиной. Он зажат в бетонных конструкциях, но жив. Мы надеемся, что всех выживших удастся спасти", - сказал Клименко в эфире телемарафона.

Под завалами нашли живым мужчину / фото: скриншот

Впоследствии стало известно, что из-под завалов на верхних этажах удалось достать мужчину - он жив. Местные СМИ со ссылкой на медиков утверждает, что это именно тот парень, которого под домом ждала мама, а спасатели держали с ним связь.

Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно

В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.

В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас во многих регионах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома, в который захватчики попали ракетой.

