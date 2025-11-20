Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

Алексей Тесля
20 ноября 2025, 13:53
460
Цель переговоров генералов США с Владимиром Зеленским — убедить украинского лидера согласиться на предложенные рамки будущего соглашения.
Стив Уиткофф, Зеленский, Путин
Стив Уиткофф случайно открыл источник "мирного плана" США / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Главное:

  • Уиткофф написал, что журналисты получил план по Украине "от К"
  • Генералы США будут убеждать Зеленского принять новый план

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после публикации СМИ нового плана прекращения войны в Украине написал, что журналист издания Axios, вероятно, "получил это" от К.

Примечательно, что Уиткофф затем быстро удалил свое сообщение в сервисе микроблогов Х, что вероятно указывает на то, что американский политик ошибочно опубликовал свое приватное сообщение. Одним из первых твит Уиткоффа заметил журналист Майкл Вайс.

видео дня

Уиткофф своим твитом отвечал на публикацию журналиста Axios Барака Равида, в котором тот делился материалом о новом плане прекращения войны. "Должно быть, он получил это от К", — написал Уиткофф. Западные журналисты предполагают, что К — это российский переговорщик Кирилл Дмитриев.

Screenshot
/ Скриншот

США "продвигают" план Украине

По данным источника РБК-Украина, США совместно с Россией подготовили проект "мирного плана" для Украины, в котором содержится ряд крайне спорных условий. Документ предусматривает амнистию за все преступления, совершённые в период войны, причём речь идёт не только о деяниях российских военных — охват положений значительно шире.

Кроме того, в план заложено полноценное возвращение России в мировую экономическую систему без ограничений и санкционных барьеров.

Одним из ключевых пунктов является и вопрос НАТО: Украине предлагается исключить из Конституции упоминание о стремлении к членству в Альянсе. Более того, страны НАТО должны будут закрепить на законодательном уровне, что Украина никогда не сможет стать членом блока в будущем.

Источник сообщил, что встреча президента Владимира Зеленского с американскими военными руководителями запланирована на вторую половину дня. По его словам, основная цель переговоров — убедить украинского лидера согласиться на предложенные рамки будущего соглашения.

После этого, предполагает собеседник, такие же обсуждения могут пройти и с представителями России.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Переговоры с РФ: мнение дипломата

По словам народного депутата Украины и дипломата, основателя фонда "Майдан иностранных дел" Богдана Яременка, позиция России на переговорах предсказуема и остаётся неизменной: Москва требует украинские территории, отказ Киева от вступления в НАТО и другие односторонние "гарантии".

Он отметил, что независимо от того, что российская сторона озвучивает публично, все её реальные действия направлены исключительно на достижение военного результата. По мнению Яременка, любые заявления Москвы о возможном "перемирии" следует рассматривать как попытку ввести всех в заблуждение и не имеют ничего общего с искренним стремлением к миру.

Напомним, что по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), предложение передать России контроль над оставшимися под украинским управлением районами Донецкой области и фактически зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге принесёт Москве непропорционально большие выгоды.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Больше новостей:

О персоне: Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Переговоры о прекращении огня Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

16:12Экономика
Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

15:12Украина
В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

14:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

Старый курс больше не действует: в Украине переписали цены на доллар и евро

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Ожидается подорожание и дефицит: каким продуктом стоит запастись уже сейчас

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 ноября (обновляется)

Последние новости

16:24

Кому повысят соцвыплаты уже с 1 декабря: названа сумма надбавки

16:21

Что форма ногтя говорит о вашем характере: полная расшифровка

16:20

Выход с Донбасса и еще двух областей - раскрыт опасный нюанс плана США по Украине

16:16

Можно ли пить алкоголь во время поста: священник дал неожиданный ответ

16:14

"Это был интересный опыт": что происходит в личной жизни Ярослава Грубича

Полноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - КочетковПолноценные договоренности по прекращению огня возможны не раньше весны - Кочетков
16:12

Доллар рванул вверх, евро летит на дно: новый курс валют на 21 ноября

16:01

В холодильнике есть "тайная" функция: одна скрытая регулировка меняет всеВидео

15:54

Переименовывали несколько раз: как теперь называется уникальный город на Луганщине

15:50

"Как у мамы": Орбакайте поразила неожиданной схожестью с Аллой ПугачевойВидео

Реклама
15:44

Среди каких знаков зодиака больше всего долгожителей: астрологи назвали лидеров

15:41

Adam Клименко в коме: коллега певца раскрыл детали его болезни

15:39

Пост в соцсети изменил жизнь женщины и принес ей миллионный выигрыш: подробности

15:35

У Симоньян выпали волосы: что она сказала

15:25

Сорвут куш счастья: каким ТОП-4 знакам невероятно повезет в конце ноября

15:13

Золотой шок: муниципальный работник откопал клад, о котором никто не подозревалВидео

15:12

Графики больше не действуют - в Украине ввели экстренные отключения света

14:50

Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер

14:46

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится в лучшему: что их ждет

14:37

"Все остальное - затягивание войны": Залужный назвал политическую цель Украины

14:36

Какое ангельское число скрыто в дне вашего рождения: ответ удивит

Реклама
14:28

В ЕС выступили против "мирного плана" США из-за унизительных требований - Reuters

14:25

Россияне оккупировали село и продвинулись на нескольких горячих направлениях - DeepState

14:09

Идеальная семья: жена Александра Усика показала всех детей по особенному поводу

14:00

Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать к году Огненной Лошади

13:59

Россия и Украина достигли договоренности по ЗАЭС: в МАГАТЭ поделились деталями

13:53

Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

13:38

В Украину идет настоящее потепление: какие регионы разогреет до +20 градусов

13:27

"Перевести" или "переказати" деньги: как правильно сказать на украинском

13:25

Знают лишь единицы: что на самом деле означают цвета кухонных губок

13:22

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начинается идентификации погибших

13:09

Овощи подорожают почти на треть: экономист сказал, когда цены поползут вверх

12:59

Дымоход очистится сам: что бросить в печь, чтобы сажа исчезла мгновенно

12:52

Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

12:51

Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026

12:44

Оксана Билозир сделала откровенное признание о свадьбе — как это произошло

12:39

Цены улетели в космос: за сколько можно сейчас купить павербанки в Украине

12:34

"Впереди тяжелые бои": эксперт назвал главную задачу ВСУ в Покровске

12:29

Алсу связалась с разведенным предателем ДжиганомВидео

12:24

Что нельзя ставить на новогодний стол в год Огненной Лошади: весь перечень блюд

12:15

"Очень тяжелый день": более 30% сети Киевстара обесточено из-за отключения света

Реклама
12:13

Знаки зодиака, которые кажутся невинными, но имеют шаловливую сторону

11:59

Света может не быть днями: какие цели РФ выбирает для атак на Украину

11:43

"Психически нестабильна": путинистке Долиной вынесли психиатрическое заключение

11:42

Ушла к богатому: Пресняков рассказал о страданиях после развода

11:40

РФ пойдет в наступление на три области Украины: ISW о "мирном плане" США

11:35

"Это очевидно": в ЕС сделали жесткое заявление о "мирном плане" для Украины

11:33

Ошибается не один водитель: что ни в коем случае нельзя подключать к прикуривателю

11:12

Украинцы живут за чертой бедности: сколько нужно для жизни пенсионеру и семье с детьми

10:59

Почему 21 ноября нельзя работать с водой: какой церковный праздник

10:57

"Застыла кровь": что известно о парне, который чудом пережил атаку на ТернопольФото

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять