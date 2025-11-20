Уиткофф слил источник, а на Зеленского будут давить: СМИ о "мирном плане" США

Цель переговоров генералов США с Владимиром Зеленским — убедить украинского лидера согласиться на предложенные рамки будущего соглашения.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после публикации СМИ нового плана прекращения войны в Украине написал, что журналист издания Axios, вероятно, "получил это" от К.

Примечательно, что Уиткофф затем быстро удалил свое сообщение в сервисе микроблогов Х, что вероятно указывает на то, что американский политик ошибочно опубликовал свое приватное сообщение. Одним из первых твит Уиткоффа заметил журналист Майкл Вайс.

Уиткофф своим твитом отвечал на публикацию журналиста Axios Барака Равида, в котором тот делился материалом о новом плане прекращения войны. "Должно быть, он получил это от К", — написал Уиткофф. Западные журналисты предполагают, что К — это российский переговорщик Кирилл Дмитриев.

США "продвигают" план Украине

По данным источника РБК-Украина, США совместно с Россией подготовили проект "мирного плана" для Украины, в котором содержится ряд крайне спорных условий. Документ предусматривает амнистию за все преступления, совершённые в период войны, причём речь идёт не только о деяниях российских военных — охват положений значительно шире.

Кроме того, в план заложено полноценное возвращение России в мировую экономическую систему без ограничений и санкционных барьеров.

Одним из ключевых пунктов является и вопрос НАТО: Украине предлагается исключить из Конституции упоминание о стремлении к членству в Альянсе. Более того, страны НАТО должны будут закрепить на законодательном уровне, что Украина никогда не сможет стать членом блока в будущем.

Источник сообщил, что встреча президента Владимира Зеленского с американскими военными руководителями запланирована на вторую половину дня. По его словам, основная цель переговоров — убедить украинского лидера согласиться на предложенные рамки будущего соглашения.

После этого, предполагает собеседник, такие же обсуждения могут пройти и с представителями России.

Переговоры с РФ: мнение дипломата

По словам народного депутата Украины и дипломата, основателя фонда "Майдан иностранных дел" Богдана Яременка, позиция России на переговорах предсказуема и остаётся неизменной: Москва требует украинские территории, отказ Киева от вступления в НАТО и другие односторонние "гарантии".

Он отметил, что независимо от того, что российская сторона озвучивает публично, все её реальные действия направлены исключительно на достижение военного результата. По мнению Яременка, любые заявления Москвы о возможном "перемирии" следует рассматривать как попытку ввести всех в заблуждение и не имеют ничего общего с искренним стремлением к миру.

Напомним, что по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), предложение передать России контроль над оставшимися под украинским управлением районами Донецкой области и фактически зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге принесёт Москве непропорционально большие выгоды.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

