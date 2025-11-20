Скорого окончания войны не будет: в Раде дали тревожный прогноз

Любые возможные заявления россиян о "перемирии" - это большой обман, предупредил Богдан Яременко.

Богдан Яременко спрогнозировал вероятность завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Важное из заявлений Яременко:

Россияне играют словами, чтобы не вызвать негативной реакции Трампа

Действия РФ направлены исключительно на военную победу

До Нового года окончания войны не будет

Требования страны-агрессора РФ в ходе переговоров понятны и неизменны: украинские территории, отказ Киева от вступления в НАТО и другие "гарантии", заявил народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"За позитивной риторикой встречи с россиянами нет никакого практического движения вперед. Россияне просто играют словами, очень осторожно их подбирая, чтобы не вызвать негативной реакции Трампа (президент США Дональд Трамп, - ред.) . Но уже и Трамп это понял", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Дипломат говорит о том, что любые возможные заявления россиян о "перемирии" - это большой обман.

"Любое перемирие они снова используют для накопления дронов и ресурсов, для передислокации войск, для подготовки более интенсивных ударов по Украине. Это не будет перемирие - это будет технологическая пауза для достижения военных целей", - предупредил он.

Собеседник также считает – что бы россияне ни говорили, все, что они делают, направлено исключительно на военную победу.

"Им не нужны компромиссы ради компромиссов и не нужны заигрывания, чтобы "понравиться". Они заигрывают с Трампом, потому что хотят решить вопрос так, как им выгодно - не пойти на уступки, а навязать свою волю. Соответственно, война может приостановиться только тогда, когда одна из сторон станет неспособной ее продолжать - в виде определенной заморозки. Но точно не до Рождества и не до Нового года", - добавил Яременко.

Мирные переговоры с РФ: мнение эксперта

Российская Федерация, по словам ветерана и бывшего командира взвода батальона "Айдар" Евгения Дикого, пойдёт на мирные переговоры только при двух крайне тяжёлых обстоятельствах — когда её военные возможности будут практически исчерпаны или если страну накроет серьёзный экономический обвал.

Ранее у Путина объявили "паузу" в переговорах с Украиной. Дмитрий Песков сказал, что не стоит ожидать "молниеносного результата" от переговоров.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, война затянется, пока не сменится руководство обеих сторон.

Как сообщал Главред, Россия уже не имеет ресурса вести войну годами - речь идет о считанных месяцах. Нынешнее состояние российской экономики свидетельствует о критических проблемах. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Андрей Новак.

О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) – украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

