Гололед и мелкий снег: какая погода будет сегодня в Харькове

- В Харькове днем будет облачно
- В Харьковской области на дорогах гололед
В пятницу, 23 января, погода в Харькове будет облачной. Без осадков.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове будет облачно.
"Солнце в этот день будет в Харькове редко показываться из-за облаков. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер восточный, 4, 5 м/с.
Температура воздуха днем будет -10...- 9 градусов мороза. Ближайшей ночью столбики термометров покажут -14... - 13 градусов.
Как сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии, 23 января в Харькове ожидают небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу.Ветер будет восточный, 7-12 м/с.
В Харьковской области местами прогнозируют небольшой снег. Ночью и утром ожидают слабый туман. На дорогах прогнозируют гололед. Днем будет держаться облачная погода. Ветер ожидают восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 6 до 11° мороза.
В Украине наступит потепление - прогноз синоптика
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже с понедельника в Украину вернется типичная европейская зимняя погода - влажная, ветреная и теплая.
По ее словам, сейчас над страной продолжается противостояние между старым антициклоном и молодой циклонической системой на юго-западе.
"Еще несколько дней антициклон будет "надувать щеки", сыпать морозом и "произносить пламенные речи", однако с понедельника станет ясно: эта гордость напрасна, потепление начнется", - отметила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, после нескольких дней устойчивых морозов в Днепре на выходных ожидается постепенное ослабление холода и изменение характера осадков. Как свидетельствуют данные сервиса sinoptik, погода будет колебаться от сухой морозной до более влажной со снегом.
Погода в Украине в пятницу, 23 января, будет облачной, с усилением ветра и осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, над Украиной будет происходить борьба между старым антициклоном и молодой оживленной циклонической системой на юго-западе.
Погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.
