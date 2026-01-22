Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

Синоптики предупреждают о колебаниях температуры.

https://glavred.info/synoptic/morozy-gotovyatsya-otstupit-kakaya-budet-pogoda-v-dnepre-v-eti-vyhodnye-10734623.html Ссылка скопирована

Морозы немного отступают в Днепре, но выходные принесут облачность / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

Морозы в Днепре ослабнут до −4…−8 °C

В течение выходных ожидается облачная погода

Возможен мелкий снег в субботу и воскресенье

После нескольких дней устойчивых морозов в Днепре на выходных ожидается постепенное ослабление холода и изменение характера осадков. Как свидетельствуют данные сервиса sinoptik, погода будет колебаться от сухой морозной до более влажной со снегом.

Пятница, 23 января

В пятницу город останется в плену настоящей зимы. Ночью температура воздуха опустится до около −7 °C, днем составит −5 °C. Существенного потепления синоптики не прогнозируют. В течение всего дня небо будет покрыто облаками, осадки не ожидаются.

видео дня

В народе в этот день обращали внимание на природные явления. Считалось, что иней на деревьях и стогах предвещает мокрое и холодное лето, а южный ветер — грозовую пору. Наши предки верили: если в этот день был иней, то 15–16 июня непременно выпадут дожди.

Погода в Днепре 23 января / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 24 января

В субботу морозы немного усилятся. Ночью столбики термометров могут опускаться до −8 °C, днем — держаться на уровне −6 °C. Ночью возможен мелкий снег, однако уже утром осадки прекратятся. В течение дня в Днепре сохранится облачная и сухая погода.

В народе говорили: "Бойся весны в январе", опасаясь нетипичного тепла. В то же время считалось, что теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Погода в Днепре 24 января / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 25 января

В воскресенье холод несколько ослабнет, однако останется ощутимым. Днем ожидается около −4 °C, ночью — до −8 °C. Погода будет преимущественно облачной. Днем возможен мелкий снег, который ближе к вечеру прекратится.

По народным приметам, снег в этот день предвещал дождливое лето, а мороз и ясное небо — теплое время года и хороший урожай: "Если снегопад — летом дождик частый".

Зато теплая метель и южный, так называемый "гнилой ветер", считались плохим знаком и могли указывать на засуху и неурожай.

Погода в Днепре 25 января / Фото: скриншот sinoptik

В Украине наступит потепление — прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже с понедельника в Украину вернется типичная европейская зимняя погода — влажная, ветреная и теплая.

По ее словам, сейчас над страной продолжается противостояние между старым антициклоном и молодой циклонической системой на юго-западе.

"Еще несколько дней антициклон будет "надувать щеки", сыпать морозом и "произносить пламенные речи", однако с понедельника станет ясно: эта гордость напрасна, потепление начнется", — отметила Диденко.

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, погода в Тернопольской области в пятницу, 23 января, будет облачной. Ночью и утром ожидается слабый туман. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, в Харькове и Харьковской области утром 22 января объявили повышенный уровень опасности. Синоптики призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными и объявили I уровень опасности, желтый.

Напомним, что в Днепре в течение пятницы сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред